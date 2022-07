Landi Renzo ieri ha fatto il pieno di acquisti, mentre è in corso l'aumento di capitale. Gli analisti rivedono le stime: quale strategia seguire?

Ancora un segno più per Landi Renzo che ieri è salito per la seconda seduta consecutiva.

Landi Renzo in rally ieri

Dopo aver lasciato sul parterre oltre il 10% del suo valore in avvio di settimana, martedì il titolo ha dato vita a un piccolo rimbalzo, salendo di quasi un punto percentuale.

Ieri Landi Renzo è riuscito a fare decisamente meglio, terminando le contrattazioni a 0,598 euro, con un rally del 6,22% e volumi di scambio sempre alti, visto che sono passate di mano oltre 450mila azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 100mila.

Landi Renzo: partito lunedì 18 luglio l'aumento di capitale

Da ricordare che lunedì scorso 18 luglio è partito l'aumento di capitale di Landi Renzo da 59,6 milioni di euro, da realizzare tramite l'emissione di 112,5 milioni di nuove azioni, offerte al prezzo di sottoscrizione di 0,53 euro per azione.

Come detto prima, l'operazione di aumento di capitale è partito il 18 luglio e il periodo di negoziazione dei diritti durerà fino al 29 luglio, mentre il periodo di sottoscrizione dei diritti è dal 18 luglio al 4 agosto.

Landi Renzo: Equita SIM aggiorna le stime

Gli analisti di Equita SIM hanno diffuso una nota di aggiornamento sul titolo in cui hanno fornito un aggiornamento sul business model di Landi Renzo che negli ultimi anni si è trasformata da fornitore di componentistica per l’automotive a player dell’energy transition.

La SIM milanese evidenzia come le ultime due acquisizioni, quelle di Metatron e Idro Meccanica, abbiano favorito questa trasformazione, permettendo alla società di rinforzarsi in due segmenti di mercato ad alto potenziale: sistemi di alimentazione alternativa per i veicoli mid/heavy-duty e l’idrogeno.

Gli analisti di Equita SIM aggiornano le loro stime includendo l’aumento di capitale e alzando le stime 2024-2025, in media dell'11% pe l'Ebitda adjusted, scontando un maggiore contributo del business Heavy-duty ed idrogeno per la divisione Clean Tech Solutions, mentre hanno confermato le stime operative del 2022-2023.

Landi Renzo al vaglio di Equita SIM e di Banca Akros

Gli esperti confermano il target price di Lanzi Renzo a 0,73 euro, con l’effetto diluitivo dell’aumento di capitale totalmente compensato da multipli target più elevati.

Questi ultimi sono giustificati da una migliore struttura finanziaria, con un rapporto debito netto/EBITDA adjusted 2023 da 4,5 a 2,5 volte, e da un maggiore tasso di crescita di medio-lungo periodo.

Inoltre, nel report gli analisti indicano che nello scenario di piena realizzazione dei target finanziari della società al 2025 raggiungerebbero una valutazione target di 1,03 euro, mentre il rating resta fermo a "hold",

Nei giorni scorsi, invece, Banca Akros ha deciso di avviare la copertura su Landi Renzo, con una raccomandazione "buy" e un target price a 0,8 euro.

Secondo gli analisti, l'azione è su valutazioni relativamente basse e il titolo costituisce un mezzo piuttosto unico per puntare sui trend molto forti del biogas e dell'Lng ora e sulla mobilità a idrogeno nel medio termine.