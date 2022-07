Seduta a dir poco terrificante ieri per Landi Renzo che è letteralmente crollato a Piazza Affari.

Landi Renzo crolla con forti volumi di scambio

Il titolo ha archiviato la giornata a 0,63 euro, con un crollo del 13,1% alimentato da volumi di scambio esplosivi, visto che a fine giornata sono transitate sul mercato oltre 1,1 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a poco più di 50mila titoli.

Landi Renzo: approvati i termini dell'aumento di aumento

Landi Renzo ieri è stato travolto da un violento sell-off dopo che il Cda della società ha approvato i termini, le condizioni finali e il calendario dell'aumento di capitale a pagamento per massimi 59,625 milioni, segnalando che tale valore è frutto di un aggiustamento tecnico rispetto all'autorizzazione precedente di 60 milioni di euro.

In una nota, gli analisti di Equita SIM spiegano nel dettaglio cosa prevede l'operazione di ricapitalizzazione di Landi Renzo.

Landi Renzo: focus sul pricing

Per quanto riguarda il pricing, saranno emesse 112,5 milioni di nuove azioni, rispetto agli attuali 112,5 milioni, quindi 1 nuova azione per ognuna posseduta, a 0,53 euro per azione.

Lo sconto sul TERP, pari a circa 0,63 euro per azione, basato sui prezzi di chiusura di lunedì scorso, è pari a circa il 16%.

Tempistiche

Quanto alle tempistiche dell'aumento di capitale, il periodo di sottoscrizione dei diritti va dal 18 luglio al 4 agosto, mentre il periodo di negoziazione dei diritti sarà dal 18 luglio al 29 luglio.

I diritti di opzione eventualmente non esercitati entro il periodo di opzione saranno offerti per almeno due giorni di mercato aperto entro il mese successivo alla fine del periodo di opzione.

Garanzie

Passando alle garanzie, GBD Green by Definition, azionista di maggioranza di Landi Renzo per effetto del conferimento in natura effettuato in suo favore dalle holding della famiglia Landi Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l. della intera partecipazione da queste ultime detenuta in Landi Renzo, garantisce fino a 50 milioni di euro, rispetto a una quota parte di circa 35,2 milioni di euro.

Dei 50 milioni di euro garantiti, 31,9 milioni di euro saranno pagati per cassa e 18,1 milioni in crediti finanziari vantati verso Landi Renzo.

Itaca Equity, iniziativa co-partecipata da TIP, sottoscriverà un aumento di capitale riservato in GBD Green by Definition per massimi 39,4 milioni di euro e minimi 35,2 milioni, al fine di fornire le risorse finanziarie necessarie per sottoscrivere l’aumento di capitale in Landi Renzo.

Motivazioni dell'aumento

Passando infine alle motivazioni dell’aumento, troviamo quella di rafforzare la struttura finanziaria e consentire di cogliere opportunità di crescita sia nel segmento Green Transportation che nel Clean Tech Solutions con focus su idrogeno e biometano.

Al TERP, assumendo 59,6 milioni di euro di aumento di capitale, Landi Renzo tratta a un multiplo prezzo-utili adjusted 2023-2024 di 23,7- 15,1 volte ed a un enterprise value/adjusted EBITDA di circa 8,1-6,5 volte.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Landi Renzo mantiene invariato il rating "hold", con un prezzo obiettivo a 0,73 euro.