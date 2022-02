Investire è fondamentale per creare ricchezza e oggi vedremo come farlo nel mercato immobiliare possa essere la scelta migliore per chi vuole guadagnare al più presto in uno dei mercati più solidi e costanti di sempre. Di seguito vi mostro 5 cose da fare immediatamente per approfittare di questo enorme settore!

Il mercato immobiliare ha visto un'esplosione positiva che non si vedeva da circa vent'anni.

Non è un segreto che gli analisti credevano possibile un crollo del mercato a causa della crisi pandemica, ma questo non si è verificato, anzi la crisi da COVID-19 è stata seguita da un aumento della domanda nei confronti degli immobili.

Su Idealista si legge:

"In Italia l’interesse degli utenti per le abitazioni in vendita a livello provinciale è cresciuto solo nell’ultimo anno dell’82,9% rispetto al 2020, indice che sale al 167% se confrontato al periodo pre-pandemico (ultimo trimestre del 2019), mentre nei capoluoghi la crescita si attesta al 91,9% nell’anno appena trascorso, salendo al 175% rispetto al 2019."

Se pensate che questo valga solo per l'Italia vi sbagliate di grosso, il fenomeno è molto più diffuso.

Certo, forse la crescita è stata condizionata dalla contrazione dovuta ai lockdown avvenuti in tutto il mondo, ma il mercato immobiliare dell'Europa non se la passa affatto male, nonostante la crisi affrontata.

Su Il Fatto Quotidiano leggiamo dei prezzi in aumento in diversi Paesi d'Europa con un indice di crescita incredibilmente positivo del settore già nel 2020:

"Dopo una parentesi di sostanziale stabilità, durata fino all’inizio del 2015, il costo delle abitazioni è tornato a crescere fino a oggi. In sintesi: dall’inizio del periodo preso in esame, cioè dal 2010, fino al secondo trimestre del 2020 il valore medio delle abitazioni in Europa è cresciuto del 34%."

Ma la crescita è tutt'altro che rallentata, infatti possiamo trovare molti altri dati relativi al più recente 2021 e alle porte del 2022, in cui notiamo sempre più acquirenti nel settore e una domanda mai scesa.

Il mercato immobiliare infatti non è entrato in lockdown, anzi, sta proseguendo senza sosta.

Anche Business People sottolinea la costanza della crescita:

"Mentre l'Europa continua a navigare a vista nella nuova realtà derivante dalla pandemia, i mercati immobiliari di tutto il continente mostrano segni di continua crescita. Secondo l’European Housing Report 2021 realizzato da Re/Max Europe, si delinea un mercato del real estate residenziale contraddistinto da un forte aumento dei prezzi, guidato da first-time buyers - chi compra casa per la prima volta - e move-up buyers - chi compra una casa più grande e più costosa di quella che già possiede."

Un mercato forse in lenta evoluzione, ma che non ci sta ad arrestarsi come altri settori stagnanti.

Adesso la domanda è: come fare a guadagnare nel mercato immobiliare?

La risposta più ovvia può sembrare comprare un immobile e rivenderlo, affittarlo, ma non solo questo.

Le possibilità sono diverse, alcune riguardano la compravendita, altre non proprio e oggi ne vediamo 5 da poter attuare comodamente dopo aver letto l'articolo.

Le opportunità di questo 2022, infatti, sembrano davvero tante e servono dei filtri per un investitore che voglia puntare in direzione profitto!

E, se pensate che in Italia sia complicato o non vi fidate delle fonti che attestano la crescita del nostro mercato immobiliare, sappiate che Wall Street Italia ha fatto presente che perfino l'investitore numero uno al mondo, Warren Buffet, vuole investire nel nostro Paese in questo settore:

"Berkshire Hathaway HomeServices, la rete di intermediazione immobiliare che fa riferimento a Warren Buffett e che opera in Italia in partnership con Maggi Properties, continua la sua strategia di espansione con un focus nelle principali città del nostro Paese."

Quindi eccovi ora le 5 cose da fare per prendere la vostra fetta di torta dal settore immobiliare.

Affitti brevi e case vacanza

Sappiamo tutti che un immobile in una grande città o in un luogo turistico, o di villeggiatura, è sempre una gran fortuna.

Spesso e volentieri però noto come molta gente sia restia all'idea di affittare o utilizzare la proprietà posseduta come fonte di rendita passiva, sfruttandola solo per uso personale.

Questo è un errore da non fare perché dovete sapere che molti investitori del settore hanno cominciato così, affittando immobili di proprietà.

Oggi la fortuna vuole che piattaforme come Airbnb, Booking, Holidu, HomeAway, HousingAnywhere e Flatmates permettano di affittare anche solo una stanza, tutelando proprietario e affittuario con la massima trasparenza e semplicità.

Perché lasciare una casa vuota o una stanza come deposito quando potete crearvi una discreta rendita passiva?

Eccovi alcuni numeri dallo stesso Airbnb:

"Gli host Airbnb hanno recentemente raggiunto un traguardo incredibile, guadagnando un totale di 150 miliardi di dollari dal 2010, di cui 60 miliardi negli Stati Uniti. Per intenderci, 150 miliardi di dollari equivalgono al costo della Stazione Spaziale Internazionale."

Questa soluzione abbastanza immediata potrebbe sembrare ideale solo per chi possiede già un immobile, ma non è del tutto vero.

Ora infatti andremo a vedere la seconda cosa da fare che, seppur non altrettanto veloce, permette subito di mettersi alla ricerca di ciò che ci serve per investire con profitto nel mercato immobiliare!

Co-host: la novità del mercato immobiliare!

Con l'avvento di Airbnb e di altre piattaforme, come quelle già elencate nell'intro, si è aperta la possibilità di una nuova figura: il co-host.

Se non avete una proprietà o una stanza da affittare è inutile aspettare di acquistarne uno prima di poter prendere la vostra fetta dal mercato immobiliare, potete già affittare quella di qualcun altro o gestirla al posto suo. Legale? Certo!

Esisteva già il subaffitto e lo spiega in parole semplici su Rentila.it:

"Si parla di subaffitto (o sublocazione) quando l’inquilino (lo chiameremo “Paolo”) stipula con un soggetto terzo (che chiameremo “Marco”) un contratto di locazione per un appartamento o stanza, il cui affitto è a lui intestato."

Una soluzione può essere quella di affittare la casa o la stanza, che a vostra volta avete affittato, a un prezzo maggiorato, con ovviamente il consenso del proprietario, oppure ancora più facilmente sfruttare la nuova opportunità del co-hosting!

Il co-host in pratica è un individuo che aiuta i proprietari di stanze e case a gestire gli affitti, lo stato degli immobili e gli ospiti in cambio di compensi in denaro.

Pensate a chi ha molte proprietà, o altri impieghi o business, oppure ancora gente che vive lontano o amici e parenti troppo pigri per farlo, quale migliore occasione per noi? Insomma, non vedo tempo da perdere.

Gli affitti brevi sono il futuro dell'immobiliare e lo hanno capito pure i giovani. Leggete cosa scrive Ansa.it sull'impresa creata da un ventunenne:

"La Billiani Acquisizioni gestisce 20 appartamenti, di cui cura, soprattutto su Airbnb e Booking.com. gli affitti brevi. L’azienda opera esclusivamente online, ha sette collaboratori fissi e vari operatori esterni che si occupano ad esempio, delle immagini o dei filmati che vengono adoperati nelle operazioni di marketing. L’Host, nell’ultimo anno e mezzo, ha ottenuto un 79.2 % di tasso di occupazione, aiutando anche i proprietari di appartamenti a garantirsi una rendita certa."

N. 3? Il crowdfunding immobiliare!

Spesso il capitale di partenza può essere un limite, ma non deve esserlo per forza.

Come detto in precedenza la crescita enorme del mercato immobiliare non prevede una battuta d'arresto nel 2022, anzi si sta apprezzando sempre più, soprattutto in Italia. Anche su Investire Oggi si rassicurano gli investitori:

"Il mercato immobiliare riprende a crescere con numeri in continua risalita e le previsioni per questo 2022 sono più che buone. Il prezzo delle case (immobili residenziali), però, a fine 2021 registra un impennata con i valori più alti proprio del 2021 e nel 2022 la situazione non sarà diversa."

In questo contesto, se volete guadagnare dal mercato immobiliare, ma avete piccole cifre a vostra disposizione, anche solo 50 o 100 euro, potete rivolgervi in ottica ridotta ma profittevole proprio a piattaforme di crowdfunding immobiliare.

Come funziona?

In pratica comprerete una piccola parte di immobili, o del prestito usato per acquistarne uno da società o privati, riscuotendo la stessa somma più gli interessi proposti.

Il guadagno è semplice, immediato e tutelato se si utilizzano piattaforme valide e sicure come quelle italiane proposte di seguito: Trusters, Walliance, Re-Crowd, Italy-Crowd e Concrete.

Un'altra opportunità simile? I REIT!

Sempre sulla scia di investimenti più simili a quelli fatti nel mercato azionario, pur restando ancorati al mercato immobiliare.

Non di rado le persone alle prime armi con la finanza sono preoccupate all'idea di investire il proprio denaro e a questo proposito entrano in gioco società di esperti.

I REIT, o i cosiddetti SIIQ in Italia, sono società che si occupano di investimenti immobiliari anche molto lontani da noi, ampliando le nostre possibilità e diversificando ulteriormente il nostro portafoglio.

Una definizione chiave viene data da Finanzamia.com:

"REIT è l’acronimo di Real Estate Investment Trust, ovvero società per azioni (regolamentate e quotate) che si occupano della gestione di investimenti immobiliari: possiedono diversi immobili e si impegnano per concederli in locazione."

Con qualche centinaio di euro è possibile così accedere a investimenti immobiliari diversificati e scelti da società esperte nel settore, guadagnando insieme ad alcuni giganti del mercato immobiliare.

Mercato immobiliare vecchio stile: compriamo un immobile

Oggi le agevolazioni sono tante e molte sono le occasioni che prevedono tassi d'interesse fissi e bassi nei confronti di chi vuole acquistare casa.

Uno degli investimenti più comuni infatti è proprio quello sugli immobili e ancora oggi si rivela positivo per l'economia personale e del Paese.

I prezzi sono in crescita, come già scritto, e acquistare oggi a tassi agevolati potrebbe essere un ottimo investimento per il futuro, senza contare le numerose possibilità offerte oggi a seconda della propria disponibilità.

Abbiamo molti esempi in proposito come i classici mutui, con garante o per le prime case, acquistare immobili in costruzione e perfino l'affitto con riscatto, il cosiddetto "rent to buy".

Insomma oggi più che mai guardiamo al mercato immobiliare con rinnovato interesse grazie alla sua solidità e all'impennata che non sembra si arresterà a breve, potendo investire in esso con svariate modalità.