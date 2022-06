Avvio di settimana nel segno della stabilità per Newlat Food che ieri ha terminato gli scambi senza registrare alcuna variazione percentuale.

Newlat Food scansa le vendite. In parità a inizio ottava

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di venerdì scorso con un ribasso di oltre tre punti percentuali, ieri è riuscito a mantenersi a galla.

A fine seduta Newlat Food si è presentato a 5,62 euro, sui valori del close di venerdì, con poco più di 10mila azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a oltre 40mila.

Il titolo non ha dato vita ad alcuna reazione dopo la diffusione di alcune notizie.

Newlat Food: riapertura import grano dall'Ucraina

Secondo quanto riportato dalla stampa di ieri, l’Ucraina ha stabilito due rotte terrestri attraverso Polonia e Romania per riavviare l’export di grano e altri cereali.

Trattative dell’Ucraina sono anche in corso per aggiungere un terzo corridoio attraverso gli Stati Baltici.

Benché per l’import di grano duro, che per Newlat Food vale circa il 20% del fatturato, a differenza del grano tenero, che vale circa il 3% del fatturato, l’Italia non dipenda dall’import dall’Ucraina, lo sblocco di queste importazioni potrebbe gradualmente contribuire ad allentare le tensioni generali sul mercato europeo/globale.

Al contempo lo sblocco dell'import potrebbe riflettersi positivamente anche sul prezzo in Italia, dove il prezzo del grano, sia duro che tenero, è aumentato dell’80% circa anno su anno.

Newlat Food: correzione prezzi grano già attesa per il 2° semestre

Gli analisti di Equita SIM ricordano che una correzione dei prezzi del grano era già attesa dal management di Newlat Food per la seconda parte dell’anno, dopo il raccolto estivo, data l’eccezionale siccità che ha colpito la produzione del Canada l’anno scorso, anche se la scarsità delle piogge riscontrata anche quest’anno, sia in Canada che in Italia, potrebbe mitigare in parte questa correzione.

Dal secondo trimeste, inoltre, è previsto un graduale beneficio dagli aumenti del prezzo approvati da gennaio e dalle iniziative commerciali con Symington’s.

Questi fattori, spiega Equita SIM, dovrebbero portare un graduale miglioramento dei margini, in calo di 150 punti base anno su anno pro-forma nel primo trimestre, ma previsti flat sull'intero esercizio secondo le guidance della società.

Newlat Food: analisti bullish. Ecco perchè

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che il contesto sul fronte materie prime rimane incerto e da monitorare, ma il titolo tratta a 4 volte il multiplo enterprise value/EBITDA 2023, 15 volte quello prezzo-utili adjusted e 9% il free cash low yield.

A ciò si aggiungano valutazioni attraenti rispetto alla generazione di cassa, le opportunità dall’integrazione di Symington’s e le opzioni di M&A.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Newlat Food mantiene una strategia bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 9,2 euro.