Nexi ieri ha chiuso gli scambi in volata: focus sui conti del 1° trimestre in arrivo a maggio.

Chiusura molto positiva ieri per Nexi che dopo quattro giornate consecutive in ribasso ha ritrovato la retta via, mettendo a segno un netto progresso.

Nexi in rally dopo 4 ribassi di fila

Lasciatasi alle spalle la sessione di martedì scorso con una flessione di quasi due punti e mezzo percentuali, il titolo ieri ha imboccato con decisione la via dei guadagni.

Nexi ha terminato le contrattazioni a 9,15 euro, con un rally del 4,38% e volumi di scambio vivaci, visto che a fine seduta sono transitate sul mercato oltre 3,7 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,44 milioni.

Il titolo ha reagito con decisione ha mostrato una evidente sovraperformance rispetto al Ftse Mib, mettendo a segno il secondo maggior rialzo nel paniere delle blue chips.

Nexi: le attese di Equita SIM sui conti del primo trimestre

Nexi è stato oggetto di numerosi acquisti, con una forte reazione dopo essere stato fortemente penalizzato dalle vendite negli ultimi mesi.

L'attenzione del mercato è già rivolta all'appuntamento del prossimo mese e precisamente del 12 maggio, quando Nexi presenterà i risultati del primo trimestre di quest'anno.

Gli analisti di Equita SIM si aspettano una crescita organica del fatturato nella parte bassa del range di guidance indicato per il 2022, ossia un rialzo del 7% anno su anno, contro un range pari a +7%/+9%.

Questo incremento più contenuto è da ricondurre alla base di confronto particolare, con trend sottostanti solidi che dovrebbero poi essere visibili dal secondo trimestre di quest'anno, con una accelerazione della crescita anno su anno.

Il primo trimestre del 2021 era stato infatti impattato da ricavi non ricorrenti legati alla integrazione del merchant book di Ubi Banca in Intesa Sanpaolo, che avevano beneficiato la divisione Merchant e Card, mentre la divisione Digital Banking, sempre nei primi tre mesi del 2021, aveva ancora beneficiato dai ricavi ATM di Ubi Banca che a partire dal secondo trimestre del 2021 sono poi stati internalizzati da Intesa Sanpaolo.

A livello divisionale gli analisti di Equita SIM stimano una crescita del 12% per Merchant, del 4% per Cards ed un calo del 2% per Digital.

Anche a livello di Ebitda, gli esperti si aspettano una crescita nella parte bassa del range, nell'orine del 13% contro il range +13%/+16%, con un miglioramento del margine di 200 punti base.

Nexi: attesa conferma guidance 2022. Equita SIM dice buy

La SIM milanese si aspetta che la società confermi la guidance per il 2022, con le stime degli analisti al punto mediano del range.

Il periodo di negoziazione in esclusiva con Bper Banca per l’acquisto del merchant book è stato posticipato a metà maggio e gli analisti si aspettano che il deal possa essere annunciato entro tale data.

In attesa dei conti del primo trimestre di Nexi, gli esperti di Equita SIM mantengono una view bullish con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 18 euro, valore quasi doppio rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.