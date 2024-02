Piaggio sale: focus sui numeri delle vendite a gennaio

Chiusura di settimana in positivo per Piaggio che oggi ha vissuto una seduta speculare a quella della vigilia.

Piaggio recupera dopo il calo di ieri

Il titolo, dopo aver ceduto quasi un punto percentuale ieri, ha risalito la china oggi, fermandosi a 3,088 euro, con un vantaggio dell’1,11% e oltre 900mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a quasi 700mila.

Piaggio: focus sulle vendite delle 2 ruote in Italia a gennaio

Piaggio ha guadagnato terreno dopo che ANCMA ha pubblicato ieri sera i dati di vendita (sell-out) relativi al mercato italiano delle due ruote, che registra un calo complessivo, immatricolato e 50cc, dell’1% anno su anno a gennaio.

In particolare, le vendite di scooter sono state flat, quelle di moto sono calate dell’1% e quelle relative ai 50cc hanno riportato una flessione del 9%.

Equita SIM evidenzia che il mese di gennaio è poco rilevante data la bassa stagionalità: a gennaio viene realizzato circa il 5% delle vendite totali sull’anno.

Gil analisti ricordano che il mercato delle due ruote italiano pesa circa il 10% del fatturato di Piaggio.

Piaggio: le vendite delle 2 ruote in Spagna a gennaio

Focus non solo sull’Italia, visto che ANESDOR ha pubblicato i dati relativi al mercato spagnolo delle due ruote che registrano una crescita del 3% a gennaio.

Le vendite di scooter sono calate dell’1%, quelle di moto sono salite dell’8% e le vendite di 50cc hanno riportato una flessione dell’1%.

Secondo le stime di Equita SIM, il mercato spagnolo ha un peso a una singola cifra media sul fatturato di Piaggio.

La SIM milanese fa sapere che l’attuale stima di volumi per Piaggio nell’area Western Countries punta ad un calo anno su anno dell’1% nel 2024, dopo un quarto trimestre che gli analisti si aspettano in calo del 3% su base annua.

Per Piaggio, il primo semestre 2024 è la parte più sfidante dell’anno per una base di confronto difficile con il 2023 sia per l’area Western Countries, con un fatturato in rialzo del 15%, sia per l’area Asia-Pacifico, con un fatturato sostanzialmente flat sui livelli record del 2022.

Equita SIM ribadisce la raccomandazione “hold” su Piaggio, con un prezzo obiettivo a 3,4 euro.

Piaggio: bullish la view di Mediobanca

A scommettere sul titolo è invece Mediobanca Research, che oggi ha reiterato il rating “outperform”, dopo i dati sulle vendite delle due ruote a gennaio.

Gli analisti ricordano che il sell-in di Piaggio dovrebbe rimanere leggero nel quarto trimestre del 2023 e normalizzarsi quest’anno.

Piaggio: il giudizio di Intesa Sanpaolo

Positivo anche il giudizio di Intesa Sanpaolo, che invita ad acquistare Piaggio, con un target price a 4,1 euro.

Gli analisti evidenziano che per motivi di stagionalità, gennaio non è un mese particolarmente rilevante per il mercato europeo delle due ruote, che in ogni ha tenuto nel complesso.

Piaggio sotto la lente di Banca Akros

Al coro degli ottimisti si aggiunge anche Banca Akros, che su Piaggio ha una raccomandazione “buy”, con un fair value a 4 euro.

Commentando i dati sulle vendite delle due ruote a gennaio, gli analisti parlano di una notizia marginalmente positiva, ricordando che a gennaio 2023 il mercato era cresciuto del 38% su base annua, quindi la base di confronto era particolarmente sfidante.