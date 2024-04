Piaggio i dati delle immatricolazioni a marzo

Debole la conclusione di Piaggio che a dispetto del timido segno più conquistato dal Ftse Italia Mid Cap, si è fermato poco sotto la parità.

Piaggio in lieve calo

Il titolo ieri aveva guadagnato circa un punto percentuale e oggi ha ceduto lo 0,28% a 2,894 euro, con poco meno di 500mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1 milione.

Piaggio: i dati sulle vendite in Italia a marzo

Piaggio è rimasto sotto la lente dopo che martedì ANCMA ha pubblicato ieri sera i dati di vendita relativi al mercato italiano delle due ruote che ha registrato un calo complessivo, immatricolato e 50cc, del 5% anno su anno a marzo, in crescita del 4% a parità di giorni lavorativi.

In particolare, le vendite di scooter sono scese del 6%, con un rialzo del 4% da inizio anno, quelle di moto sono scese del 4%, con un incremento del 3% da inizio 2023, mentre le vendite di 50cc hanno riportato una flessione del 5%, con un calo dell’1% da inizio anno.

Il mese di marzo segna un rallentamento delle vendite penalizzato da un calendario sfavorevole (vacanze pasquali alla fine del mese) e un confronto anno su anno sfidante, ricordando che a marzo 2023 c’era stato un rialzo del 27%.

Il primo trimestre chiude comunque in positivo per il mercato italiano con una crescita complessiva del 3% dei volumi.

Equita SIM evidenzia che il mercato delle due ruote italiano pesa circa il 22% del fatturato di Piaggio nell’area Western Countries.

Marzo è il primo mese rilevante per il mercato delle due ruote europeo, rappresentando circa l’11% delle vendite totali.

Piaggio: l’andamento delle vendite in Spagna

Guardando oltre i confini nazionali, ANESDOR ha pubblicato i dati relativi al mercato spagnolo delle due ruote che registra un calo del 9% anno su anno a marzo.

Le immatricolazioni di scooter sono calate dell’11%, quelle di moto del 6% e le immatricolazioni di 50cc hanno riportato una contrazione del 12%.

Il primo trimestre del mercato spagnolo chiude con una crescita dei volumi sell-out del 3%.

Secondo le stime di Equita SIM, il mercato spagnolo ha un peso di circa il 10% sul fatturato di Piaggio nell’area Western Countries.

Sia il mercato italiano che quello spagnolo chiudono il primo trimestre con volumi del sell-out in crescita del 3% anno su anno, leggermente meglio delle attese di Equita SIM per il 2024 in Western Countries che anticipano volumi flat anno su anno per Piaggio dopo il calo del 6% registrato nel 2023.

Gli analisti mantengono una view cauta sul titolo, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 3,4 euro.

Piaggio: la view di Mediobanca

Bullish la strategia di Mediobanca Research che su Piaggio ha un rating “outperform”, confermato dopo le vendite delle due ruote in Italia a marzo.

Gli analisti evidenziano che si tratta del primo mese in cui la stagionalità inizia a premiare e tipicamente pesa per circa il 10% delle immatricolazioni annue.

Piaggio: la strategia di Bca Akros e Intesa Sanpaolo

A puntare sul titolo è anche Banca Akros che invita ad acquistare, con un target price a 4 euro, pur definendo neutrale la notizia relativa alle vendite delle due ruote a marzo in Italia.

Buone notizie anche da Intesa Sanpaaolo che su Piaggio ha un rating “buy”, con un fair value a 4,1 euro.

Le due indicazioni sono state confermate dopo i dati sulle vendite delle due ruote in Itaila e in Spagna a marzo.