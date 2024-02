Poste Italiane: domani i numeri del 2023. Cosa aspettarsi?

Poste Italiane tira il fiato dopo sette sedute consecutive in rialzo: focus sui conti in arrivo domani.

A Piazza Affari la seduta odierna sta imponendo una battuta d’arresto anche per Poste Italiane che oggi rivede il segno meno dopo ben sette sessioni consecutive in rialzo.

Poste Italiane frena dopo 7 rialzi di fila

Il titolo, dopo aver archiviato la seduta di ieri con un progresso di circa un punto e mezzo percentuale, oggi ha avviato gli scambi sulla parità per poi scivolare al di sotto, sulla scia anche della debolezza mostrata dal Ftse Mib.

Negli ultimi minuti Poste Italiane viene fotografato a 10,42 euro, con un ribasso dello 0,38% e oltre 500mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,7 milioni.

Il titolo mostra una certa cautela alla vigilia dei risultati del quarto trimestre e dell’intero 2023 che saranno diffusi domani prima dell’apertura di Piazza Affari.

Poste Italiane: UBS rivede il prezzo obiettivo prima dei conti

In attesa dei numeri del quarto trimestre, gli analisti di UBS hanno giocato d’anticipo, rivedendo le stime sull’utile riferito all’anno e al prossimo, alzandole rispettivamente del 2% e del 3%.

La banca elvetica mantiene una view cauta su Poste Italiane, con una raccomandazione “neutral” e un prezzo obiettivo rivisto verso l’alto da 9,1 a 10 euro.

Poste Italiane: la preview di Equita SIM

In attesa dei conti dello scorso anno, gli analisti di Equita SIM ricordano che la società terrà un capital market day il 20 marzo, in cui verranno presentati i nuovi target finanziari di medio termine.

Con riferimento ai dati del quarto trimestre del 2023, gli esperti della SIM milanese si aspettano da Poste Italiane ricavi in rialzo del 3% a 3,14 miliardi di euro e un EBIT in ascesa del 56% a 502 milioni, con dei trend coerenti con la guidance di EBIT per il 2023, pari a 2,6 miliardi di euro

In particolare, a livello divisionale, gli analisti stimano per il Mail&Parcel ricavi in flessione del 2% a 985 milioni di euro, con il normale calo nei volumi della corrispondenza in parte mitigato da aumento prezzi mentre parcel dovrebbero mostrare ricavi flattish.

A livello di EBIT è attesa una perdita di 198 milioni di euro nel trimestre, che sconta oltre 100 milioni di euro di accantonamenti per le uscite anticipate del personale e la parte residua, circa 40 milioni, del bonus one-off annunciato nel terzo trimestre.

Financial Services

Per la divisione Financial Services, sono attese ricavi in rialzo dell’11% a 1,3 miliardi di euro, che dovrebbero beneficiare di un recupero delle commissioni di distribuzione del risparmio postale e un livello sempre sostenuto del margine di interesse, con un EBIT atteso a 200 milioni di euro.

Insurance Services

Per l’Insurance Services, Equita SIM si aspetta dei numeri in progressione a doppia cifra rispetto al terzo trimestre, seppur in calo in confronto al quarto trimestre 2022 che aveva beneficiato di effetti one-off.

Payment/Mobile/Other

Per la divisione ayment/Mobile/Other, è attesa una solida crescita a doppia cifra del business digital payments, mentre il business mobile dovrebbe mostrare una crescita a una singola cifra bassa.

Nel complesso i ricavi dovrebbero attestarsi a 406 milioni di euro, inr aumento del 14% e l’Ebit salire del 12% a 123 milioni.

Poste Italiane: Equita SIM ritocca le stime

Gli analisti di Equita SIM hanno apportato delle modifiche marginali alle stime, anche cambiando il metodo di consolidamento del business energy ora al netto dell’effetto prezzi, sia sui ricavi che sui costi.

In attesa dei dati ufficiali, la SIM milanese mantiene una view bullish su Poste Italiane, con una raccomandazione “buy” e un prezzo obiettivo a 12 euro.