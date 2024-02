Saras in orbita con rumor su offerta di Vitol

Finale di settimana con i fuochi d’artificio per Saras, che sta facendo letteralmente impazzire il mercato, con un rally a due cifre molto vivace.

Saras: rally a due cifre con volumi boom

Il titolo ieri ha chiuso la sessione in positivo, con un vantaggio di circa un punto percentuale, e oggi sale per la quinta giornata consecutiva.

Mentre scriviamo, Saras viene fotografato a 1,896 euro, con un rally del 14,08% alimentato da volumi di scambio esplosivi, visto che fino a ora sono già transitate sul mercato oltre 20,5 milioni di azioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 7,6 milioni.

Saras: rumor su offerta a premio di Vitol

A mettere le ali a Saras sono alcune indiscrezioni di stampa circolate già ieri, relativamente a un interesse per il gruppo della famiglia Moratti.

Milano Finanza, in particolare, riferisce che il colosso svizzero-olandese del trading delle commodity, Vitol, avrebbe messo sul tavolo della famiglia milanese un’offerta da 2,2 euro per azione.

Si tratta di un prezzo che incorporerebbe un premio di oltre il 35% sul valore della chiusura del titolo ieri a Piazza Affari e coerente con i multipli dell'acquisizione in Sicilia della raffineria Lukoil Priolo da parte di Goi Energy.

Gli analisti di Equita SIM, in una nota diffusa questa mattina, segnalano che l’offerta valorizzerebbe la società a circa 7 volte il multiplo enterprise value/Ebitda sulle loro stime 2024.

La SIM milanese ricorda che le valutazioni delle operazioni di M&A nel settore della raffinazione sono risultate in media ad un multiplo enterprise value/Ebitda pari a 8. Secondo gli analisti, la notizia ha implicazioni positive per il titolo nel brevissimo termine, in quanto chiarisce che ci sia un'offerta sul tavolo.

Tuttavia, l'adesione della famiglia resta ancora incerta. Nel settembre 2018, la famiglia Moratti era scesa dal 50% al 40% di quota tramite accelerated book building a un prezzo di 2 euro per azione

Equita SIM non cambia idea su Saras e mantiene una view improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo alzato del 7% a 1,6 euro, in funzione delle nuove stime degli esperti in vista dei conti, che non includono alcun premio di M&A.

Saras: cauta anche la view di Mediobanca

Non si sbilanciano sul titolo neanche i colleghi di Mediobanca Research, che già ieri hanno reiterato il rating “neutral”, sulla scia delle indiscrezioni circolate in merito all’acquisizione di Saras.

Gli esperti fanno sapere di essere consapevoli del fatto che Saras sia stata oggetto negli anni di numerose speculazioni in termini di M&A.

A detta degli analisti, la raffineria presenta una struttura complessa e potrebbe essere appetibile per un player di tipo industriale alla ricerca di un maggiore controllo nel business downstream della catena di valore, soprattutto alla luce dei venti contrari a cui sono esposte le raffinerie in Europa, tra cui la forte competitività, le dinamiche della domanda e la spinta green da parte delle istituzioni, soprattutto a livello di trasporti entro il 2035.