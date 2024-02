Stellantis cala, ma può schizzare in alto. Ecco fin dove

Stellantis in calo anche oggi, ma diverse banche d’affari rivedono al rialzo la valutazione.

Nuova seduta in calo per Stellantis che anche oggi perde terreno, mostrando un po’ più di debolezza relativa rispetto al Ftse Mib.

Stellantis in rosso anche oggi

Il titolo già venerdì scorso avevo chiuso in rosso, perdendo quasi mezzo punto percentuale, dopo due sedute consecutive in netto rialzo sulla scia dei conti del 2023.

Stellantis anche oggi scende e negli ultimi minuti si presenta a 23,645 euro, con un ribasso dello 0,55% e quasi 5 milioni di azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 83 milioni.

Stellantis: UBS dice buy e alza il target price

Il titolo resta ancora sotto la lente degli analisti dopo i numeri dello scorso anno, alla luce dei quali diverse banche d’affari hanno deciso di rivedere la valutazione.

E’ il caso di UBS, che da una parte ha ribadito la raccomandazione “buy” su Stellantis e dall’altra ha incrementato il prezzo obiettivo da 22 a 26 euro.

La banca elvetica spiega che il nuovo target price riflette un aumento delle stime, il free cash flow 2023 superiore alle attese e l'annunciato buyback da 3 miliardi di euro quest'anno.

Nonostante la loro visione cauta sul pricing per il settore in Europa e Nord America, gli analisti di UBS vedono Stellantis agire da una posizione di forza.

Gli esperti richiamano l’attenzione in particolare sulla disciplina dei costi sopra la media, il notevole focus sul ritorno agli azionisti e investimenti disciplinati.

UBS ricorda che Stellantis resta una delle sue top pick nel settore auto europeo, evidenziando che il gruppo non ha necessità di aumentare in modo rilevante la sua quota di Bev per centrare le indicazioni UE sulla CO2 al 2025.

Stellantis: anche HSBC alza il prezzo obiettivo

A rivedere la valutazione di Stellantis sono stati anche i colleghi di HSBC, che hanno confermato la raccomandazione “hold”, con un target price alzato da 22 a 23,5 euro.

Gli analisti hanno commentato che i risultati conseguiti da Stellantis nel 2023 hanno mostrato una sorprendente capacità di gestione dei costi, che ha permesso di fronteggiare i venti contrari del comparto industriale.

Secondo HSBC, nel corso del 2024 i nuovi modelli bilanceranno l'aumento dei costi salariali e di marketing.

L’idea degli analisti è che la crescita futura di Stellantis dipenderà non tanto dai tagli dei costi, quanto dal successo dei nuovi modelli.

Sulla scia di quanto indicato nella guidance, gli esperti di HSBC hanno rivisto verso l’alto le stime sui ricavi di Stellantis per quest’anno nell’ordine del 3%.

Stellantis: buone notizie anche da Deutsche Bank

Infine, a scommettere su Stellantis è Deutsche Bank, che invita ad acquistare, con un fair value che sale da 32 a 40 euro, valore che implica un potenziale di upside di circa il 60% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Per la banca tedesca, i conti di Stellantis sono stati in linea con le attese, ma hanno battuto le previsioni del 20% in termini di free cash flow, grazie a minori investimenti.

Gli analisti apprezzano la capacità del gruppo di gestire in maniera efficiente situazioni di mercato difficili, tagliando di conseguenza i costi.