Ultima seduta della settimana all'insegna delle vendite per STM che dopo due giornate consecutive in positivo, ha visto il semaforo scattare nuovamente sul rosso.

STM nelle retrovie del Ftse Mib

Dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di circa un punto percentuale, il titolo oggi sin dalle prime battute si è posizionato in territorio negativo, senza riuscire a risalire la china per ora.

Negli ultimi minuti STM si presenta a 36,49 euro, con un calo dell'1,38% e oltre 550mila azioni scambiate fino a questo momento, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 2,2 milioni.

STM: rumor su Apple. Confermati 90 mln di unità per iPhone 14

Il titolo viaggia in controtendenza rispetto al Ftse Mib e occupa la terzultima posizione nel paniere delle blue chip.

STM non riesce a beneficiare in alcun modo delle indiscrezioni di stampa riportate da Bloomberg, da cui si apprende che Apple avrebbe confermato ai fornitori, ordini per assemblare 90 milioni di unità del nuovo iPhone 14 che sarà lanciato sul mercato ad inizio settembre.

STM: Equita, buone news da Apple. View resta cauta

Secondo gli analisti di Equita SIM, la notizia evidenzia come, nonostante la recente revisione del mercato degli smartphone di fascia medio-bassa Android, con IDC che ha rivisto le stime per il 2022 a -3,5% ed il dato di giugno a -9%, Apple si aspetti comunque una domanda resiliente per i propri prodotti di fascia alta.

La SIM milanese fa notare che i 90 milioni di unità sono flat anno su anno, ma in forte crescita sui 75 milioni di unità prodotte pre-2021.

Secondo gli analisti, la notizia è positiva per tutta la catena di approvvigionamento di Apple ed in particolare per STM che deriva circa il 20% delle vendite dalla società di Cupertino.

Equita SIM ricorda che STM terrà una presentazione il 7 settembre, in occasione della quale gli analisti si aspettano anche dei commenti qualitativi sul current trading.

Confermata intanto la view cauta sul titolo, con una raccomandazione "hold" invariata e un prezzo obiettivo a 45 euro.