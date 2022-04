La seduta di ieri ha visto il ritorno degli acquisti su Technogym che dopo quattro sessioni consecutive in calo ha ritrovato la via dei guadagni.

Technogym recupera dopo quatto cali di fila

Il titolo, dopo aver ceduto poco più di un punto percentuale mercoledì, ha recuperato terreno ieri.

Technogym è stato fotografato al close a 7,14 euro, con un rialzo dell'1,93% e quasi 300mila azioni scambiate, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 600mila.

Technogym ieri è finito sotto la lente di Equita SIM che ha presentato la sua preview sui dati del primo trimestre in arrivo il prossimo 11 maggio.

Technogym: le attese di Equita SIM sui conti del 1° trimestre

Gli analisti della SIM milanese stimano un fatturato a 148 milion di euro, in rialzo del 15% su base annua, con un aumento di circa il 13%, in forte recupero dalla flessione del 7% registrata nel quarto trimestre del 2021, grazie a entrambi i canali.

Per il B2B, che rappresenta il 70% del fatturato totale, gli analisti stimano 107 milioni di euro, in rialzo del 38% anno su anno, ma in flessione del 4% in confronto ai primi tre mesi del 2019.

Questa performance sarebbe coerente con le ultime indicazioni della società e incoraggiante rispetto alla stima di Equita SIM per l'intero anno, considerato anche il maggiore contributo atteso nei prossimi trimestri dagli aumenti prezzo implementati dalla società, e solo marginalmente visibili nel primo trimestre, per via del lag temporale tra ordini e fatturato.

Technogym: Equita conferma stime per il 2022

Gli analisti non modificano le stime per l'intero 2022 di Technogym, tenuto conto della bassa stagionalità del primo trimestre che pesa circa il 20% del fatturato, di alcune consegne slittate dal quarto trimestre 2021 al primo trimestre 2022, e di potenziali posticipi invece nei prossimi trimestri (ritardi in progetti real estate potrebbero indurre i clienti a rimandare alcune consegne).

Gli esperti pensano che la raccolta ordini rimanga piuttosto solido, nonostante gli aumenti dei listini e che la società non stia sperimentando ritardi nella propria supply chain.

Technogym: previsioni sul B2C

Per il B2C, che rappresenta il 30% del fatturato totale, Equita SIM stima 41 milioni di euro, in flessione del 20% anno su anno, ma in crescita di oltre il 100% in confronto ai primi tre mesi del 2019, con un'accelerazione guidata sia dai prezzi che dai volumi, e coerente con la stima di Equita SIM pe l'intero 2022, pari a un rialzo del 110%.

In termini di margini, gli analisti pensano che la società confermerà l’obiettivo di +100 punti base nell’EBITDA margin annuo, e che possa considerare nuovi aumenti di prezzo per compensare l’ulteriore escalation dell’inflazione sui costi negli ultimi mesi.

La stima di Equita SIM rimane più prudente sul 2022, scontando il lag temporale con cui gli aumenti di listino si trasferirebbero al fatturato, mentre gli analisti sono confident su un incremento di 100 punti base nel 2023.

Gli analisti della SIM milanese mantengono una view positiva su Technogym, ribadendo la raccomandazione "buy", con un prezzo obiettivo a 9,3 euro.

Da evidenziare che il gruppo offre prospettive di normalizzazione del B2B post pandemia, opzione di crescita del B2C nel medio termine, buon pricing power e cassa netta pari al 10% della capitalizzazione di mercato.