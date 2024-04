Technogym, Webuild e Trevi: le novità sul progetto Neom

Secondo quanto riportato da Bloomberg, l’Arabia Saudita avrebbe ridimensionato i propri target 2030 per lo sviluppo di Neom, il progetto di sviluppo sostenibile avviato nel nord-est dell’Arabia Saudita dal principe Mohammed bin Salman.

Cambiano i target del progetto Neom

I motivi sarebbero legati sia ad un tema di tempi di esecuzione sia ad una maggiore prudenza finanziaria.

In particolare per quanto riguarda la futuristica città lineare The Line, che originariamente avrebbe dovuto accogliere 1,5 milioni di abitanti entro il 2030 per un’estensione di 170 km, si prevede ora di completare entro la stessa data solo 2,4km e accogliere meno di 300mila residenti.

Intanto i lavori proseguono sia su The Line che sugli altri progetti di Neom, un’isola come destinazione turistica, una regione montuosa come destinazione per sport e turismo invernale, un sito industriale.

Focus su Technogym

Gli analisti di Equita SIM ricordano che Technogym è esposta ad alcuni dei 14 settori chiave del progetto Neom, ovvero Sport, Salute e Benessere, Digitale, Turismo, grazie al forte posizionamento nella regione e alla relazione diretta con Neom Investment Fund, il fondo strategico di investimento creato per supportare lo sviluppo di Neom, titolare del 6% del capitale, acquistato a fine novembre 2023.

Technogym è infatti già coinvolta nella fase di consulenza e progettazione, e gli esperti si aspettano che mantenga un ruolo privilegiato anche nella fase esecutiva, con la fornitura dell’attrezzatura.

La SIM milanese non vede comunque impatti dalla notizia dal momento che gli obiettivi iniziali apparivano comunque piuttosto ambiziosi e che il progetto rimane un driver visibile e di medio/lungo periodo a supporto delle crescite di Technogym nell’area Middle East.

Gli impatti su Webuild e Trevi

Nel settore delle costruzioni, i titoli esposti all'Arabia Saudita sono Webuild e Trevi Finanziaria Industriale.

Webuild ha circa 5,5 miliardi di euro di ordini o circa il 10% del backlog. Tuttavia, ad oggi l'esposizione di Webuild a The Line è limitata con l'ordine principale che riguarda lo sviluppo di Trojena dove gli analisti pensano si concentreranno gli investimenti nel breve dato che sarà l'area che ospiterà i giochi asiatici invernali 2029.

Trevi Finanziaria Industriale è principalmente esposta allo sviluppo di The Line essendo ad oggi il principale contractor per la palificazione delle fondamenta. Tuttavia, gli esperti sottolineano che i lavori di Trevi Finanziaria Industriale sono i primi ad essere realizzati nel progetto complessivo e che tra fine 2023 e inizio 2024 la società ha vinto un importante ordine con altri tre lotti in assegnazione nel 2024.