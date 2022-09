La seduta odierna si è conclusa in positivo per Telecom Italia che ha recuperato terreno dopo il calo di ieri, quando la giornata è stata archiviata con una flessione di oltre il 3%, seguita a tre rialzi di fila.

Telecom Italia in controtendenza sul Ftse Mib

Il titolo oggi ha mostrato qualche incertezza nelle battute iniziali, per poi imboccare la via dei guadagni e salire in controtendenza rispetto al Ftse Mib.

A fine giornata Telecom Italia si è fermato a 0,2072 euro, con un rialzo dello 0,58% e oltre 100 milioni di azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 95 milioni.

Telecom Italia: rumor su strategia Vodafone Spagna

Il titolo ha conquistato la seconda posizione nel paniere del Ftse Mib, sostenuto da alcune indiscrezioni di stampa.

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, a partire dal 2023 Vodafone Spagna potrebbe indicizzare i prezzi dei propri servizi all'inflazione.

Si tratta di una notizia ripresa dal quotidiano italiano, ma riportata per prima dal giornale iberico Expansion, secondo cui le nuove tariffe di Vodafone Spagna seguiranno l'andamento medio dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente.

Stando alla stampa spagnola, i clienti della penisola iberica sarebbero stati già informati del nuovo modello di pricing, il cui aggiornamento dovrebbe avvenire su base trimestrale.

Per ora l'indicizzazione dei prezzi all'inflazione sarebbe applicata solo in Spagna, ma gli esperti non escludono che Vodafone possa decidere di adottare questa strategia anche in Italia.

Telecom: quali risvolti dalla mossa di Vodafone?

Secondo Milano Finanza, la mossa di Vodafone Spagna potrebbe avere ricadute sulle strategie commerciali dei competitors e cambiare radicalmente la dinamica deflazionistica del comparto delle telecomunicazioni, tanto all'estero quanto in Italia.

Telecom: Bestinver vede potenziali effetti positivi per il settore

Gli analisti di Bestinver hanno commentato oggi le indiscrezioni relative a Vodafone Spagna, evidenziando che la mossa di quest'ultima, se confermata, potrebbe avere alcuni effetti positivi nell'intero settore telco europeo ed eventualmente invertire, o almeno alleviare, il trend ribassista nei prezzi che gli operatori telco stanno affrontando per via dell'elevata concorrenza.

Un reale vantaggio però si potrà avere solo se tutti gli operatori seguiranno la stessa strategia nei vari mercati.

Ben diverso il discorso qualora alcuni player continuassero a mantenere i prezzi bassi, perchè in tal caso gli effetti positivi si trasformerebbero probabilmente in negativi.

Telecom Italia: per Bestinver è buy

Questo perchè si avrebbe una migrazione verso gli operatori con le tariffe più basse e ciò favorirebbe una maggiore penetrazione del mercato da parte di Iliad a danno di Telecom Italia e di altri player.

Non cambia intanto la strategia di Bestinver che sulle azioni dell'ex monopolista italiano mantiene una view bullish, con una raccomandazione "buy" e un range di valutazione pari a 0,68-0,78 euro.