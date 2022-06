Da volti noti collegati al mondo PlayStation, che hanno collaborato alla realizzazione di titoli famosi come The Last of US e Days Gonem arriva “Ashfall”! Il videogioco costruito interamente di NFT.

Michael Mumbauer, ex veterano del team PlayStation, e John Garvin, che è stato il direttore creativo del celebre Days Gone, hanno appena fondato Liithos, studios specializzati nello sviluppo dei cosiddetti videogiochi Tripla-A (AAA).

Il primo titolo in fase di produzione è Ashfall, un open world per PC, console e Web 3, che utilizzerà la rete Hedera, una piattaforma del tutto simile ad una blockchain, ma molto particolare.

Lo scopo è portare nel mondo degli NFT (Non Fungible Token) e delle piattaforme decentralizzate videogiochi con budget impegnativi e di grosse proporzioni firmati da stelle del settore.

Che vuol dire “Web 3” e “videogioco Tripla-A” (AAA)

Ashfall sarà un videogioco tripla-A Web 3 open world, chiariamo prima di tutto il significato di questa serie di termini e sigle.

Tripla-A (AAA) è un modo con cui si classificano i videogiochi che hanno a disposizione grandi budget per la realizzazione e sono firmati da case di produzione di grandi dimensioni.

Ashfall sarà uno di questi videogiochi sviluppato dagli Studios Liithos, il quale oltre a girare su PC e Console utilizzerà il Web 3.

Nell’accezione odierna del termine, con Web 3 si intende un’applicazione che lavora su una piattaforma decentralizzata quale può essere la blockchain. In quanto tale esso sfrutterà risorse digitali in formato di NFT (Non Fungible Token).

Perché Ashfall girerà su Hedera e non su una classica blockchain

Nello specifico di questo videogioco esso sarà sviluppato su Hedera, che però non è una blockchain vera e propria benché si comporti allo stesso modo.

Questa piattaforma nasce in verità proprio per risolvere alcuni problemi legati alla tecnologia blockchain quali la lentezza, che si chiama in gergo “poca scalabilità”.

A differenza delle reti classiche Hedera usa una tecnologia distributed ledger nuova chiamata Hashgraph.

Anche qui è permesso il minting di NFT che saranno impiegati come risorse per costruire Ashfall nel Web 3.

Le motivazioni per cui non è stata scelta una piattaforma blockchain classica come Ethereum sono anche di carattere ambientale, poiché Hedera ha una sostenibilità maggiore.

Liithos, gli studios fondati per sviluppare videogiochi NFT

Tornando a Liithos questa società è stata fondata da una serie di volti noti e pluripremiati del gaming collegati al mondo PlayStation.

Il vicepresidente della divisione creativa è John Garvin che ha fatto da direttore esecutivo per il Bend Studio di Sony nella realizzazione di titoli ultra noti come Days Gone e Siphon Filter.

L’amministratore delegato è invece Michael Mumbauer ex responsabile del Visual Art Team di Sony con cui ha lavorato per 13 anni sviluppando giochi per PlayStaion 3, 4 e 5. Ha contribuito alla creazione di molti personaggi famosi di gioco come Ellie di The Last of Us.

Se Hedera non è propriamente una blockchain è comunque una piattaforma simile decentralizzata e lo scopo della fondazione di Lithos è quello di portare su queste reti i videogiochi AAA. Se infatti guardiamo al mondo dei giochi play-to-earn che utilizzano gli NFT questi hanno per la gran parte l’aspetto di mini-giochi.

Qualche approfondimento su Ashfall: dalla trama agli NFT

Riguardo la trama Ashfall segue il genere post apocalittico dove i giocatori in un mondo open world dovranno sopravvivere in una realtà segnata dal riscaldamento globale e altre sciagure.

Con una doppia modalità di gioco player-versus-player (PVP) e player-versus-environment (PVE), il tutto ovviamente corredato da una grafica cinematografica.

Scegliendo di vivere l’esperienza di gioco nel Web 3 si avranno maggiori possibilità di divertimento. Questo perché Ashfall avrà qui carattere di metaverso, dove si potranno costruire e scambiare Non Fungible Token.

Il trading e lo scambio di queste risorse NFT avverrà utilizzando HBAR, la criptovaluta nativa della rete Hedera.

Ashfall, una scelta controcorrente rispetto al panorama generale

La scelta di trasportare i videogiochi AAA nel mondo degli NFT va in controtendenza, quando uno studio ha rivelato che oltre il 70% delle aziende sviluppatrici di giochi ha dichiarato di non avere interesse nel mondo crittografico.

E il rifiuto abbraccia l’universo crypto in tutte le sue forme dagli NFT alle criptovalute.

Diversamente dove queste risorse stanno acquistando una popolarità incredibile e una funzione del tutto nuova è nel campo della produzione cinematografica.

Qui si sta diffondendo una nuova strategia di marketing a supporto del cinema indipendente che consiste nella raccolta dei finanziamenti necessari attraverso la creazione e la vendita di collezioni di Non Fungible Token. Non a caso al Festival di Cannes 2022 si è tenuto il primo NFT Summit in questo campo.

C’è da dire però che questa prassi negli Stati Uniti sta incontrando difficoltà, create dalla SEC (Securities and Exchange Commission), che la considera equiparabile alla vendita di titoli finanziari non registrati.