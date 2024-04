Sabato 6 aprile, inizia la campagna elettorale

Si va verso l’ufficializzazione della lista di partiti e movimenti che potremmo definire “antisistema”, la lista denominata “Libertà”. L’appuntamento è per sabato prossimo 6 aprile a Roma al Teatro Quirino.

Ieri vi avevo anticipato qualcosa, ma non avevamo ancora certezze da parte delle autorità pubbliche, in particolare dalla Questura, oggi invece posso essere preciso.

Preciso innanzitutto che noi avremmo voluto fare questa presentazione in una Piazza, sarebbe stato anche un gesto emblematico, quello di essere in mezzo alla gente, purtroppo per motivi di ordine pubblico, sabato a Roma si gioca il derby, e tutte le forze dell’ordine disponibili saranno impegnate per quell’evento, per cui non ci hanno permesso di scendere in Piazza, dovremo quindi fare questa presentazione all’interno del Teatro Quirino.

Come sapete si tratta comunque di un Teatro molto capiente quindi non ci saranno problemi per i posti a sedere, tuttavia, anche per motivi organizzativi, una vostra … chiamiamola specie di prenotazione via mail sarebbe gradita.

Quindi vi invito ad inviare una mail alla casella di posta elettronica movimento per l’Italexit, naturalmente scritto tutto attaccato senza punti senza apostrofo, chiocciola gmail.com. Ripeto, movimento per l’Italexit chiocciola gmail.com.

Nella mail è sufficiente precisare che si ha intenzione di partecipare all’evento che, non l’ho nemmeno detto perché scontato, è ovviamente gratuito, specificando il numero delle persone partecipanti.

Voi sapete che io sarei davvero felice di vedere la partecipazione di intere famiglie.

L’eventuale prenotazione via mail sarebbe ulteriormente gradita anche per raggruppare tutti i nostri sostenitori, su questo punto, però, vorrei essere preciso per non creare equivoci di sorta.

Naturalmente la lista intendo dire il simbolo, il logo è unico per tutta Italia e, come vi ho detto al centro ha in evidenza la scritta Libertà, mentre ovviamente i candidati saranno diversi per le 5 maxi circoscrizioni ossia Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e isole.

Tuttavia sapete anche che si tratta di una lista che i francesi chiamerebbero rassemblement, ossia è formata da diverse formazioni politiche, formazioni politiche che hanno un aspetto in comune, ossia quella di non riconoscersi nella vecchia politica.

E cosa sia la vecchia politica è presto detto: tutti, ma proprio tutti quei partiti che oggi hanno loro esponenti che siedono nel Parlamento italiano.

Ecco noi non ci riconosciamo nella vecchia politica, guardate cari ascoltatori, non è accaduto, ma se avessimo eletto parlamentari nelle ultime elezioni nazionali questi si sarebbero trovati soli, isolati nel Parlamento.

Non sarà così se alcuni di noi fossero davvero eletti e quindi entrassero a far parte del Parlamento europeo, in questo caso, nel Parlamento di Bruxelles e Strasburgo, non sarebbero isolati, tutt’altro.

Lì troverebbero un gruppo estremamente nutrito di parlamentari, provenienti da tutti gli altri Paesi europei, nostri amici, nostri alleati, persone provenienti dalla società civile con i quali condividiamo gli stessi ideali, in primis, anzi direi a pari merito, l’uscita dall’Unione europea ed un fermo NO alla guerra.

Specificato quindi che la lista è unica, come può l’elettore evidenziare per quale formazione politica vanno i suoi favori?

La risposta è unica ed allo stesso tempo semplice, attraverso le preferenze.

In queste elezioni ed a maggior ragione in una lista come la nostra le preferenze sono più che importanti, sono fondamentali.

Non basta una ics sul simbolo, certo è indispensabile, ma occorre anche indicare il nome dei candidati che voi preferite, che voi vorreste fossero eletti. Ma questo aspetto d’ora in poi, lo ripeterò fino alla noia.

E sarebbe anche molto bello che all’evento di sabato al Teatro Quirino siano proprio i simpatizzanti di Movimento per l’Italexit a far la parte del leone, e quindi a presentarsi in maggior numero. Sarebbe davvero un bel segnale.

E per finire veniamo a noi, ossia ad un aspetto personale.

I candidati, in un lasso di tempo che va dalle 14 alle 16, dovranno espletare una pratica burocratica, ossia devono firmare l’accettazione della candidatura davanti ad un notaio.

Ebbene questa formalità si esplica in pochi minuti per ogni candidato, ed il notaio sarà proprio lì adiacente al Teatro Quirino, quindi io avevo intenzione di fermarmi in quel lasso di tempo ed incontrarmi con voi.

Quindi coloro che parteciperanno all’evento che ripeto inizierà alle 11, ma non solo, tutti coloro che avessero piacere nello scambiare qualche battuta con me, ecco io sarei disponibile anche indicativamente dalle 14 alle 16 davanti al Teatro Quirino.

Un’ultima cosa prima di terminare, tutti i politologi concordano su un fatto, si ritiene che le persone che non hanno un credo politico, anzi direi partitico, ma che tuttavia vogliono recarsi alle urne, ebbene queste persone decidono per chi votare solo negli ultimi giorni della campagna elettorale. Quindi?

Quindi, sempre questi politologi, giungono alla conclusione che i partiti dovrebbero concentrare tutta la loro campagna elettorale nelle ultime due settimane.

Ebbene tutto ciò magari è vero, non lo so, ma noi, noi del Movimento per l’Italexit abbiamo bisogno fin d’ora da subito della vicinanza dei nostri sostenitori.

Per una formazione politica come la nostra, praticamente all’esordio sentire l’affetto dei nostri sostenitori è importante, anzi direi che la positività, la fiducia che nasce dal contatto con le persone sia determinante.

La partita si può decidere anche dall’atteggiamento con il quale si inizia la campagna elettorale, vi aspetto sabato.