Sono partite le erogazioni dell’incentivo di 200 euro previsto dal Governo Draghi per coloro che si trovano in difficoltà economica. Eppure, per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza ci sono delle limitazioni sugli acquisti. Cosa non si può comprare? Vieni a scoprirlo qui!

Sono partite le erogazioni dell’incentivo di 200 euro previsto dal Governo Draghi per coloro che si trovano in difficoltà economica.

Come ben sappiamo, la crisi economica che sta colpendo l’Italia nell’ultimo periodo sta pesando particolarmente su molte persone e, per questo motivo, il Governo ha deciso di far partire degli aiuti. Alcune erogazioni avranno luogo direttamente nel corso del mese di luglio, mentre altre partiranno nel mese di ottobre.

Una delle erogazioni che ha suscitato maggior scalpore, specie nell’opinione pubblica è quella cha fa riferimento all’incentivo per i beneficiari Reddito di Cittadinanza.

Nonostante le numerose critiche, il Governo ha voluto dare il beneficio anche a coloro che percepiscono il RdC, che riceveranno i soldi con gli accrediti di luglio.

Eppure, devi sapere che non tutte le spese saranno concesse.

Molte sono le domande che accompagnano l’erogazione dell’incentivo di 200 euro da parte del Governo per i percettori del Reddito di Cittadinanza: le spese consentite saranno le stesse? Si potranno prelevare questi soldi? Andiamo a rispondere ai dubbi più comuni.

Quando arriva l’incentivo di 200 euro ai beneficiari del Reddito di Cittadinanza? La risposta!

Partiamo subito con il definire quando tale beneficio arriverà a coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza.

Infatti, questa indennità è partita dal 1° luglio 2022 con le erogazioni per i pensionati e i percettori del Reddito di Cittadinanza saranno i prossimi in quanto i lavoratori dipendenti riceveranno i soldi nella busta paga relativa al mese di luglio, quindi ad agosto.

Attenzione: non era necessario effettuare nessuna domanda per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza per ottenere il sussidio.

Infatti, è stato direttamente l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale a controllare se il beneficio spettava ad ogni singolo cittadino, in base ai requisiti decisi dal Governo.

In realtà si tratta di un requisito semplice, che è sempre vero nel caso dei percettori del Reddito di Cittadinanza: bisogna avere un reddito inferiore a 35.000 euro.

Dunque: quando arriveranno i soldi per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza? La risposta a questa domanda è molto semplice in quanto i 200 euro verranno accreditati direttamente sulla card nel giorno del pagamento della misura, quindi il 27 luglio nel nostro caso o del 15 luglio.

Infatti, come ben saprai, i beneficiari del Reddito di Cittadinanza ricevono il pagamento il 15 del mese (per i nuovi beneficiari) ed il 27 di ogni mese, per coloro che beneficiano della misura già da più di un mese.

Eppure, sappiamo bene che il Reddito di Cittadinanza presenta anche delle importanti regole che devono essere rispettate, relative alle modalità nelle quali vengono spesi i soldi erogati per mezzo della misura.

Insomma, i percettori del Reddito di Cittadinanza non possono utilizzare i soldi del beneficio come meglio credono, ma ci sono delle limitazioni. Ci saranno le stesse limitazioni per i 200 euro? Andiamo a scoprirlo!

Quali acquisti si possono fare con il Reddito di Cittadinanza e i 200 euro?

Per prima cosa dobbiamo sottolineare che l’importo erogato per mezzo del Reddito di Cittadinanza in un mese non è cumulabile con quelli successivi. In poche parole dovrà essere speso completamente nel corso del mese e solo per gli acquisti concessi.

In questo caso facciamo riferimento a generi di prima necessità come alimentari, vestiti (eccetto i capi di lusso), prodotti per l’igiene, canone di locazione o mutuo, bollette e benzina.

Ma non è finita qui! Infatti, tra le spese che possono essere effettuate per mezzo del Reddito di Cittadinanza ci sono anche i giochi, i libri, il materiale scolastico, l’abbonamento ai mezzi pubblici, i corsi di formazione e i biglietti per il cinema.

Ovviamente dobbiamo anche menzionare tra i generi di prima necessità anche i farmaci e i parafarmaci, compresi gli occhiali da vista e le visite mediche.

Infine, per mezzo dei soldi del Reddito di Cittadinanza si potranno acquistare anche smartphone e dispositivi elettronici (anche in questo caso sono esclusi quelli di lusso), elettrodomestici, vacanze, vino e birra.

Attenzione: dalle spese concesse dal Reddito di Cittadinanza sono esclusi i superalcolici.

Cosa non posso comprare con i 200 euro del Reddito di Cittadinanza?

Dall’altra parte, ci sono anche una serie di acquisti che non possono essere effettuati per mezzo della card del Reddito di Cittadinanza. Infatti, gli acquisti ammessi con i 200 euro saranno gli stessi di quelli previsti dalla misura.

Dunque, sarà vietato spendere i soldi del Governo per l’acquisto di:

Gratta e vinci

Gioielli e pellicce

Acquisto o noleggio di navi e servizi portuali

Armi

Materiale pornografico

Abbonamenti alla Pay Tv o servizi streaming (esempio Netflix)

Acquisti su e-commerce online, come Amazon

Assicurazioni, servizi finanziari e creditizi

Opere di galleria d’arte

Qualora le limitazioni previste sugli acquisti non dovessero essere rispettate, si procederà con la revoca del sussidio. Quindi si consiglia di prestare particolarmente attenzione.