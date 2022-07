I 200 euro stanno iniziando ad arrivare! Ma quando arrivano ad ogni categoria di lavoratore? Andiamo a scoprire in questo articolo quando arriverà il pagamento per dipendenti, pensionati, Partite IVA e disoccupati titolari di indennità NASpI o Reddito di Cittadinanza!

Ma come mai? Si tratta di un incentivo messo a punto dal Governo Draghi per aiutare coloro che si trovano in una situazione di difficoltà economica in questo periodo contrassegnato dal caro prezzi.

Attenzione però: non tutti gli italiani riceveranno questo incentivo!

Infatti, secondo quanto stabilito dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, solo il 50% degli italiani avrà accesso alla misura.

Il perché viene ricondotto al senso per il quale è stata creata la stessa misura. Infatti, l’obiettivo del Governo è quello di aiutare coloro che si trovano in difficoltà economica e, pertanto, i 200 euro saranno corrisposti solo nei confronti di coloro che hanno un reddito inferiore a 35.000 euro.

Ma chi sono i beneficiari? E quando arriveranno i soldi per ogni categoria di persona che beneficia dell’incentivo? Andiamo a scoprirlo insieme in questo articolo!

I beneficiari dell’incentivo di 200 euro di Draghi! Ecco chi sono!

Prima di scoprire quando arriveranno i soldi ad ogni categoria di beneficiari della misura istituita da Draghi è bene ricordare chi è coinvolto.

Il Governo ha previsto l’erogazione di 200 euro una tantum, quindi una sola volta, nei confronti di:

Pensionati

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi con Partita IVA

Disoccupati con NASpI

Titolari del Reddito di Cittadinanza

Andiamo ad analizzare tutte queste categorie per scoprire quando riceveranno l’incentivo di 200 euro.

Pensionati: per voi l’incentivo arriva a luglio con la pensione!

Tutti coloro che percepiscono la pensione, sia essa di vecchiaia, anticipata, di invalidità o similari che hanno un reddito inferiore a 35.000 euro riceveranno l’accredito dei 200 euro nel mese di luglio.

O per meglio dire, questa è stata la prima categoria di beneficiari ad ottenere l’accredito in quanto è stato aggiunto all’assegno della pensione relativa al mese di luglio.

I lavoratori dipendenti ricevono i 200 euro con la busta paga di luglio!

Nel corso di luglio spetta anche il contributo di 200 euro nei confronti dei lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che del settore privato.

Ovviamente, anche in questo caso dobbiamo ricordare che la soglia reddituale che non deve essere superata è di 35.000 euro lordi.

I lavoratori hanno presentato nel corso dello scorso mese un’autocertificazione nella quale assicuravano di non essere titolari di trattamenti pensionistici, di accompagnamento o di Reddito di Cittadinanza.

Infatti, ogni persona ha la facoltà di ricevere l’incentivo una sola volta, anche se rientra in più categorie che possono beneficiare del bonus di 200 euro.

L’autocertificazione non è stata richiesta ai dipendenti pubblici in quanto le loro retribuzioni sono gestite direttamente dal sistema telematico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ma quando riceveranno i 200 euro i dipendenti? Anche qui la risposta è molto semplice: i soldi verranno accreditati nella busta paga del mese di luglio, quindi in linea di massima i dipendenti godranno dell’incentivo nel corso dei primi giorni di agosto.

Quando arrivano i 200 euro a chi beneficia del Reddito di Cittadinanza?

Anche per i beneficiari del Reddito di Cittadinanza l’attesa sarà decisamente breve. Infatti, anche in questo caso il beneficio di 200 euro verrà erogato nel mese di luglio direttamente sulla card dei titolari della misura.

Nonostante le numerose critiche ricevute, il Governo ha deciso di accordare anche ai titolari del sussidio di cittadinanza la possibilità di beneficiare die 200 euro.

200 euro anche ai titolari di NASpI e DIS-COLL: quando arrivano i soldi?

Passiamo ora a coloro che non riceveranno nell’immediato il beneficio. Infatti, andiamo a parlare di tutti coloro che sono titolari di un’indennità di disoccupazione, sia essa la NASpI o la DIS-COLL.

In questo caso il sussidio di 200 euro verrà erogato nel corso del mese di ottobre, ma niente paura, arriverà!

Attenzione: come per le categorie di beneficiari viste in precedenza, non sarà necessario presentare nessuna domanda per godere del sussidio.

Gli ultimi ad avere aggiornamento sul bonus 200 euro: il caso delle Partite IVA. Quando arrivano i soldi?

Come sempre c’è una categoria di persone che è stata messa all’angolo anche durante l’erogazione del sussidio di 200 euro. Stiamo parlando dei lavoratori autonomi con Partita IVA.

Siamo ancora in attesa di un vero e proprio decreto attuativo che spieghi nel dettaglio come accedere all’incentivo, visto che per gli autonomi sarà necessario presentare la domanda.

È stato predisposto un fondo ad hoc per i lavoratori autonomi in modo che questi possano accedere all’incentivo, ma nulla è ancora certo.

Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe che l’erogazione dell’incentivo avverrà nel corso del mese di ottobre, ma ancora non abbiamo la certezza circa le modalità.