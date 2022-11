Al fine di tutelare maggiormente le imprese, la Regione Campania ha istituito un nuovo fondo volto all’erogazione di bonus fino a 20.000€ per le imprese, ma solo nei casi in cui si rispettano tutte le condizioni. Ecco come funziona il bonus fino a 20.000€ per le imprese e chi può averlo.

La situazione legata ai rincari energetici sta mettendo a dura prova numerose realtà aziendali ed imprenditoriali su tutto il territorio nazionale.

È per questo motivo che, oltre alle varie misure e agli interventi intrapresi da parte del Governo, anche le singole Regioni si stanno adoperando al fine di provvedere a nuovi bonus per le imprese.

Tra queste, spunta anche un nuovo bonus fino a 20.000€ per ciascuna impresa, indetto da parte della Regione Campania, con l’obiettivo di tutelare al meglio le imprese e le aziende in difficoltà, a causa del problema dei rincari energetici.

Tuttavia, come accade per i tantissimi contributi a fondo perduto e bonus erogati nel corso degli ultimi anni, è necessario non lasciarsi andare a facili entusiasmi e fare attenzione a tutti i requisiti previsti per l’accesso al bonus da 20.000€ per le imprese.

Un nuovo bonus per le imprese da 20.000€: le novità dalla Regione Campania

Attraverso la pubblicazione del recente avviso, avvenuta durante i primi giorni di ottobre, la Regione Campania ha reso noto un nuovo piano di interventi rivolti alle imprese, per aiutarle ad affrontare il problema della crisi energetica a causa del conflitto tra Russia e Ucraina.

Dunque, mediante il Decreto dirigenziale n. 869 del 3/10/2022, pubblicato sul BURC n. 82 del 3 ottobre 2022, la Regione Campania ha quindi stanziato un fondo pari a ben 58 milioni di euro per sostenere le imprese campane.

L’obiettivo, dunque, è quello di andare a tutelare tutte quelle imprese che sono state coinvolte da un aumento esponenziale delle spese legate ai costi per il consumo di energia di almeno 5.000€.

Al tempo stesso, la giunta regionale e la relativa Amministrazione si è anche riservata la possibilità di provvedere ad un aumento della dotazione finanziaria, qualora le domande per ottenere il bonus da 20.000€ per le imprese, risultino essere superiori rispetto all’attuale finanziamento.

A chi spetta il bonus da 20.000€ per le imprese coinvolte dal caro energia

Dunque, secondo quanto emerge all’interno del recente avviso pubblicato dalla Regione Campania, il bonus da 20.000€ per le imprese che sono state interessate da un incremento sostanzioso delle spese dovute alla crisi energetica, spetta esclusivamente ad alcune categorie.

Nello specifico, il bonus da 20.000€ per le imprese spetta verso quelle imprese campane che risultano essere registrate e attive presso il Registro Imprese competente per territorio.

Si tratta, quindi di quelle imprese che hanno un codice ATECO primario oppure prevalente che risulti essere compreso tra tutti quelli che rientrano nella categoria Sezione C, legata alle attività manifatturiere.

Un’altra specifica ai fini di accesso al bonus da 20.000€ per le imprese riguarda la sede operativa, la quale dovrà essere registrata entro il primo febbraio del 2021.

Al tempo stesso, all’interno del bando della Regione Campania sono stati individuati anche tre tipi di requisiti essenziali che vanno a costituire le condizioni obbligatorie per poter beneficiare del bonus da 20.000€ per le imprese. Nello specifico, si tratta di fare riferimento ai seguenti fattori:

visura camerale;

situazione contributiva;

situazione legale.

Dunque, in particolare, le imprese richiedenti il bonus da 20.000€ della Regione Campania, dovranno anche dimostrare di non essere coinvolte da nessuna iscrizione come evincibile da visura camerale, per stato di scioglimento, liquidazione o fallimento di impresa.

Inoltre, sarà verificata la regolarità contributiva dei pagamenti e degli adempimenti da parte delle imprese, oltre che la situazione legale, da cui dovrà risultare un’assenza di pendenti sull’impresa.

Come fare domanda per il bonus imprese da 20.000€ entro il 18 novembre

Ai fini di accedere al bonus per le imprese dal valore di 20.000€, legato all’emergenza energetica, sarà necessario non soltanto valutare gli effettivi requisiti per l’impresa, ma anche l’elenco delle spese ammissibili, evidenziato all’interno dell’articolo 6 del bando pubblicato il 4 ottobre.

Infatti, l’importo del bonus imprese della Regione Campania sarà determinato sulla base della percentuale del 30% rispetto all’aumento del costo energetico, sia legato al gas che all’elettricità.

Sarà quindi effettuata una comparazione tra le tariffe 2021 e le tariffe 2022.

Al tempo stesso, per poter ottenere correttamente tutti i pagamenti del bonus imprese di 20.000€ da parte della Regione Campania, è necessario seguire l’apposita procedura telematica.

Le domande per accedere al bonus imprese da 20.000€ potranno essere trasmesse a partire dalla giornata di venerdì 4 novembre, alle ore 12, fino alla giornata del 18 novembre, alle ore 12.

Per poter effettuare l’autenticazione all’interno della piattaforma prevista dalla Regione Campania per l’accoglimento delle domande per accedere al bonus imprese da 20.000€ sarà necessario essere in possesso di apposite credenziali, ovvero SPID oppure Carta Nazionale dei Servizi.