Bonus mamma 2024, ecco quanto si risparmia davvero in busta paga

Introdotto dalla Legge di Bilancio del 2024, il Bonus mamma da 3000 euro, consiste in uno sgravio dei contributi previdenziali. Un'ottima misura, con qualche compromesso: quanto si guadagna davvero?

Una delle maggiori novità del 2024, almeno fino ad ora, il Bonus mamme è uno sgravio contributivo in busta paga del 100% dei contributi previdenziali. Le lavoratrici interessate allo sconto, che rispettano tutti i requisiti previsti, avranno una busta paga molto più pesante.

Si deve tenere in considerazione il meccanismo di calcolo del netto in busta paga e della variabile che porterà alla riduzione dei vantaggi legati allo sgravio.

Quindi, lo sconto dei contributi è senza ombra di dubbio una bella notizia - molto ben accolta dalle lavoratrici con figli, meno dalle lavoratrici senza figli escluse dallo sgravio - ma, nello stesso tempo, è bene soffermarsi sulle effettive conseguenze del Bonus.

Quanto si guadagna davvero con il Bonus mamma 2024?

Come funziona il Bonus mamma 2024

La Legge di Bilancio del 2024 ha introdotto il cosiddetto Bonus mamma o, più comunemente noto Bonus mamme lavoratrici. Si tratta di un esonero della contribuzione previdenziale, pari al 9,19% della retribuzione, fino ad un massimo di 3000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

La misura spetta alle lavoratrici con almeno tre figli a carico e, solo sperimentalmente per il 2024, anche per le madri lavoratrici con due figli a carico.

L’agevolazione spetta a tutte le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, assunte con contratto a tempo indeterminato. Sono escluse le lavoratrici domestiche.

Se in possesso dei requisiti, le lavoratrici con figli hanno diritto all’esonero già a partire dal mese di gennaio. Qualora la nascita del secondo figlio avvenga in corso d’anno, il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita fino al compimento del decimo anno del bambino.

Per quanto riguarda gli anni 2025 e 2026, il beneficio sarà assegnato dalla nascita del terzo figlio e si conclude con il compimento del diciottesimo anno dell’ultimo figlio.

Quando spetta l’esonero?

La misura si applica sulla quota dei contributi a carico della lavoratrice in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato a condizione che, nel periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026:

• Sia madre di tre o più figli (due nel 2024);

• Il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (per il 2024, in presenza di due figli, a condizione che il figlio più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni).

Sottolineiamo, inoltre, che il diritto alla fruizione del Bonus mamme non comporta benefici in capo al datore di lavoro. Si tratta, come già detto, di una riduzione contributiva per la lavoratrice.

A quanto ammonta il Bonus mamma?

L’Inps, con la pubblicazione della circolare n. 27, del 31 gennaio 2024, ha fornito tutte le istruzioni operative e le indicazioni sul bonus mamme.

L’esonero spetta in misura pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.

Come si legge nella circolare:

“La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo”.

Occorre precisare che le soglie massime devono ritenersi valide anche nei casi in cui le lavoratrici siano assunte con contratto part-time. In questo caso, gli importi non devono essere neppure riparametrati.

Quanto si guadagna veramente in busta paga?

È molto importante soffermarsi sul reale effetto del bonus mamma in busta paga. Per capire l’entità dello sconto contributivo, ottenuto dalle madri lavoratrici grazie al bonus, è necessario sapere a quanto ammontano i contributi normalmente dovuti dal lavoratore.

Quindi, si deve far riferimento ai contributi IVS, ovvero quelli trattenuti in capo al lavoratore. Solitamente, i contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti sono calcolati sulla base di due aliquote, in base ai casi:

• 9,19%, per le lavoratrici dipendenti;

• 8,84%, per le lavoratrici dipendenti del settore agricolo.

Il bonus mamme lavoratrici prevede uno sconto del 100% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 3000 euro annui, da riparametrare su base mensile.

Se il contribuente non paga i contributi, o meglio, viene applicato lo sgravio totale, si ha come effetto l’aumento del suo reddito imponibile.

Semplificando la procedura, nel complesso, saranno più alte le imposte da versare allo Stato, in quanto verrà a mancare la quota di deducibilità dei contributi che, solitamente, avrebbe abbattuto il reddito imponibile.

In definitiva, una parte del risparmio legato all’applicazione del bonus mamme, che porta un aumento in busta paga, viene assorbita dalle maggiori imposte da versare. Ciò non toglie, però che il bonus mamme resti un’ottima agevolazione.

Leggi anche: Bonus mamme 2024 fino a 3.000 euro: quando arriva in busta paga. Le novità INPS