Aumento busta paga di 350€, ma solo per pochi lavoratori: chi riceve lo stipendio più alto

È stato firmato di recente il nuovo contratto per la vigilanza privata. Si tratta di uno dei settori più sottopagati in Italia. Tuttavia, arriva finalmente una buona notizia per i lavoratori: un aumento in busta paga di 350 euro.

Tuttavia, lo stipendio più alto spetterà soltanto ad alcune categorie di lavoratori che rientrano nell’accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali più le associazioni datoriali.

In questo articolo, dunque, vediamo più nel dettaglio cosa cambierà con il nuovo accordo per i lavoratori che rientrano nel settore di vigilanza privata. Chiariremo così il dubbio su quando arrivano i 350 euro in più sullo stipendio mensile che spetta a questa categoria di lavoratori.

Aumento in busta paga di 350€: le novità

Come anticipato, la possibilità di ricevere ben 350 euro in più in busta paga viene riconosciuta esclusivamente nei confronti dei lavoratori con un contratto per la vigilanza privata.

Si tratta di una novità, quella dell’aumento dello stipendio, che quindi andrà a coinvolgere circa 100 mila lavoratori che durante questi anni hanno ricevuto una busta paga ben al di sotto della soglia di salario minimo che le opposizioni avrebbero voluto fissare, ovvero quella di 9 euro l’ora.

Infatti, come vedremo nei prossimi paragrafi, l’aumento della busta paga stabilito con la recente firma del nuovo contratto per la vigilanza privata, prevede un aumento per quei lavoratori che durante gli ultimi anni ha potuto percepire uno stipendio con meno di 7 euro lordi l’ora.

L’accordo, mediante il quale è stato accordato un aumento in busta paga di 350 euro, è stato sottoscritto da parte da un lato delle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.

Dall’altro, l’accordo è stato firmato anche dalle associazioni datoriali Anivip, Assiv, Univ, Ani sicurezza, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Servizi e Confcooperative Lavoro e Servizi.

Oltre all’aumento di stipendio per i lavoratori della vigilanza privata, con l’accordo viene riconosciuta finalmente l’aggiunta in busta paga di un’ulteriore mensilità nel corso dell’anno, quella della quattordicesima.

Ricordiamo che il rinnovo del contratto per il settore della vigilanza privata ha una validità compresa tra giugno 2023 e dicembre 2026.

L’aumento dello stipendio fino a 350€: quando arriva

Come viene ricordato all’interno del comunicato del Filcams Cgil, la sottoscrizione dell’accordo prevede nuove tabelle stipendiali. Gli importi dell’aumento in busta paga cambiano in base alla categoria di lavoratore in cui si rientra.

Dunque, per coloro che rivestono il ruolo di guardia giurata per il servizio armato, l’aumento dello stipendio sarà a regime di 250 euro per il IV livello, tenendo conto del seguente aumento:

• giugno 2024: 1.353,88 euro;

• giugno 2025: 1.388,88 euro;

• dicembre 2025: 1.418,88 euro;

• aprile 2026: 1.468,88 euro;

• dicembre 2026: 1.528,88 euro.

Passiamo ora alla categoria degli addetti ai servizi di sicurezza, ovvero la vigilanza non armata. A questo proposito, l’aumento a regime arriverà fino a 350 euro per un contratto livello D.

In tal senso, sono stati previsti diversi scatti di aumento dello stipendio, a partire da gennaio 2024 con l’importo pari a 1.114,29 euro, per poi continuare a luglio 2024 (1.128,21 euro) fino a ottobre 2024 con 1.160,71 euro.

Per quanto riguarda il prossimo anno, gli aumenti scatteranno nei mesi di gennaio 2025 (con 1.207,14 euro), luglio 2025 (con 1.235 euro) e dicembre 2025 (con 1.262,86 euro).

Infine, nel mese di aprile 2026 la retribuzione arriverà a 1.281,43 euro e a dicembre 2026 si assesterà a 1.300 euro al mese.

Ricordiamo che per entrambe le categorie di lavoratori, viene aggiunta la quattordicesima mensilità. In ogni caso, gli importi citati vanno comunque considerati al lordo delle tasse.

Le maggiorazioni sullo stipendio: gli importi

Un'ulteriore novità conseguente alla firma del nuovo contratto per il settore della vigilanza privata, è quella relativa alle maggiorazioni per il lavoro domenicale.

In questo caso, infatti, sono stati fissati nuovi aumenti delle maggiorazioni che scatteranno in tre step diversi.

Il primo è quello già scattato al mese di gennaio 2024 con cui è stata prevista una maggiorazione del 25% per il lavoro domenicale diurno e del 30% per il lavoro domenicale notturno.

Il secondo scatto di aumento della maggiorazione è quello previsto per il mese di Luglio 2024. In questo caso si verificherà un aumento del 20% per il lavoro domenicale diurno e del 25% per il lavoro domenicale notturno.

Infine, l’ultimo scatto di aumento è quello che si verificherà a gennaio del prossimo anno. A questo proposito, sarà previsto un incremento della maggiorazione del lavoro domenicale diurno del 15% e del 20% per quello notturno.

Infine, sarà aumentata anche la maggiorazione una tantum. Bisognerà tuttavia attendere entro il 30 aprile 2024 per conoscere l’aumento effettivo.

