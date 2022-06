Il colloquio di lavoro è il momento più importante per riuscire a sorprendere il recruiter ed ottenere subito il posto di lavoro per cui si è presentato il curriculum vitae. Per questo motivo, è davvero essenziale non farsi trovare impreparati per questo momento e far in modo di rispondere correttamente a tutte le domande che saranno fatte al candidato durante il colloquio di lavoro. Ecco i cinque consigli sul colloquio di lavoro che ti permetteranno di ottenere subito il posto di lavoro.

Il colloquio di lavoro è il momento più importante per riuscire a sorprendere il recruiter ed ottenere subito il posto di lavoro per cui si è presentato il curriculum vitae. Per questo motivo, è davvero essenziale non farsi trovare impreparati per questo momento e far in modo di rispondere correttamente a tutte le domande che saranno fatte al candidato durante il colloquio di lavoro.

In questa fase della ricerca del lavoro, il responsabile dell’azienda a cui spetta il compito di individuare i candidati più adatti alle posizioni aperte presso l’azienda, provvederà a presentare a chi cerca lavoro una serie di domande, dando vita ad una sorta di intervista diretta.

Situazioni di questo genere potrebbero di fatto generare una particolare ansia e preoccupazione da parte di chi cerca lavoro durante il momento del colloquio di lavoro.

Proprio per questo motivo, per non lasciarsi trovare impreparati in questo momento così importante, all’interno del seguente articolo saranno riproposti i cinque consigli sul colloquio di lavoro che ti permetteranno di ottenere subito il posto di lavoro.

Cos’è il colloquio di lavoro e come si svolge?

Se dopo aver inviato e compilato tantissime candidature, il momento più atteso del colloquio di lavoro è arrivato, la prima cosa da fare è non farsi prendere dal panico e prepararsi al meglio per questa fase.

A questo proposito, prima di andare a fornire un breve riepilogo di tutti i consigli che potrebbero essere utili da seguire per poter affrontare al meglio il colloquio di lavoro, è importante anche chiarire quali sono le peculiarità e gli aspetti principali che attualmente contraddistinguono un colloquio conoscitivo.

Effettivamente, il colloquio di lavoro rappresenta una sorta di incontro che si svolgerà solitamente direttamente nella sede fisica dell’azienda.

Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, sono sempre di più le aziende, a prescindere dal settore di riferimento, che hanno deciso di adottare una modalità di colloquio di lavoro prettamente telematica, in particolare per quelle che richiedono un lavoratore che svolga la propria mansione direttamente da remoto.

Dunque, il colloquio di lavoro si configura come lo step successivo rispetto alla fase primaria, ovvero quella della revisione dei curriculum vitae che sono stati inviati dai candidati.

L’obiettivo principale, dunque, del colloquio di lavoro è quello di conoscere meglio il candidato, non soltanto approfondire gli aspetti lavorativi delle sue esperienze passate, ma anche indagare maggiormente su quelli che sono i suoi obiettivi e i suoi interessi.

In questo modo, quindi, l’azienda sarà in grado di capire se effettivamente il candidato potrebbe essere adatto a svolgere il lavoro previsto per quella determinata posizione.

Colloquio di lavoro: la descrizione del lavoro. I consigli da seguire

Sicuramente la prima fase del colloquio di lavoro è quella in cui il responsabile dell’azienda va ad esporre effettivamente quali sono le caratteristiche principali e le mansioni richieste per quella determinata posizione.

Inoltre, è in questo momento che il recruiter racconterà al candidato anche brevemente la storia e l’identità dell’azienda, al fine di fornire una serie di informazioni necessarie al candidato per comprendere anch’egli se la posizione prevista ed il ruolo predisposto da parte dell’azienda potrebbe fare al caso suo.

Quando si verifica questa fase del colloquio di lavoro, sicuramente una delle cose più importanti da fare è mostrarsi sempre interessato e curioso di tutto quello che il responsabile dell’azienda sta raccontando, anche quando si tratta di informazioni che erano state già inserite ed indicate all’interno della descrizione della posizione di lavoro per cui si è fatta richiesta.

Inoltre, un primo consiglio che potrebbe essere particolarmente utile durante questa prima fase del colloquio di lavoro è quella di indagare sull’azienda già prima del colloquio conoscitivo.

In questo modo, quindi, il candidato avrà la possibilità di approfondire al meglio tutte le caratteristiche dell’azienda ed essere anche già preparato a porre eventuali domande.

Infatti, è proprio in questa prima parte che il candidato potrà porre tutte le domande inerenti sia all’azienda in senso più generale, che anche verso la posizione lavorativa che eventualmente dovrà assumere all’interno dell’azienda.

Consigli per il colloquio di lavoro: la presentazione personale

Una volta terminata la parte iniziale del colloquio di lavoro in riferimento alla spiegazione del ruolo richiesto e all’introduzione all’azienda, si passerà ad un altra fase del colloquio conoscitivo, interamente dedicata alla conoscenza più approfondita del candidato.

A questo proposito, non è raro trovarsi di fronte a situazioni in cui il recruiter dell’azienda sottopone il candidato ad una serie di domande, volte ad evidenziare i principali aspetti del suo carattere, ma anche di capire il suo interesse verso l’azienda e verso il ruolo che eventualmente gli sarà affidato.

Per questo motivo, tra le domande che sono poste più di frequente dai responsabili aziendali durante un colloquio di lavoro, vi sono le seguenti: quali pensi che siano i tuoi punti di forza personali? Perché sei interessato a questa posizione in azienda? Come ti vedi in un futuro dal punto di vista professionale e lavorativo?

Al tempo stesso, molto spesso capita che il candidato si ritrovi in difficoltà nel fornire alcune risposte più personali, a cui molto spesso non c’è effettivamente un’affermazione più o meno corretta. Si tratta di quesiti legati ad esempio alle skills che egli ritiene di avere, oppure ai punti deboli del suo carattere e della sua personalità o ancora i lati negativi del suo carattere.

In tutti questi casi, il consiglio per il candidato è quello di continuare a mostrarsi sempre professionale e sincero, senza tuttavia dimenticarsi che il suo obiettivo durante il colloquio di lavoro è quello di mostrarsi adatto al ruolo richiesto.

Per questo motivo, va bene dichiarare aspetti negativi della propria persona, ma sempre ricordandosi di evidenziarne i pregi.

Come prepararsi per un colloquio di lavoro?

Un punto essenziale durante il colloquio di lavoro è quello che si terrà nel momento in cui il recruiter decide di passare la parola al candidato, dopo aver concluso la fase dell’intervista vera e propria.

A questo proposito, infatti, vale la pena ricordare ancora una volta che è essenziale per chi aspira a trovare un posto di lavoro presso quella determinata azienda, di mostrarsi il più interessato e curioso possibile.

Per questo motivo, è apprezzato sempre di più quel candidato che presenta varie domande, sia legate alla posizione richiesta che anche in riferimento all’azienda in se.

Dunque, se da un lato porre domande al recruiter dimostra l’effettivo interesse del candidato che non si limita ad ascoltare il discorso del responsabile ma che è desideroso di ricevere maggiori informazioni, dall’altro è importante non sottovalutare alcun tipo di aspetto durante un colloquio di lavoro.

Per questo motivo, infatti, non bisogna mai dimenticarsi che anche la prima impressione è importante. Così tra le varie cose a cui sarà necessario pensare c’è sicuramente quello di come vestirsi. In tal senso, il look giusto per un colloquio di lavoro è sicuramente quello di avere uno stile curato e professionale, ma non eccessivo.

Riepilogando, quando si riceverà finalmente la tanto attesa telefonata per poter fissare il primo colloquio di lavoro è importante non farsi prendere dal panico, dare la propria disponibilità per il colloquio conoscitivo e concedersi un po’ di tempo per potersi preparare al meglio per quel giorno.