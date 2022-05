Stai cercando un posto di lavoro? Ecco, allora, un articolo che fa al caso tuo! Oggi andremo ad analizzare tutte le posizioni aperte e come effettuare la candidatura per lavorare con Esselunga. Non perdiamo tempo, partiamo subito!

Stai cercando un posto di lavoro? Ecco, allora, un articolo che fa al caso tuo! Oggi andremo ad analizzare tutte le posizioni aperte e come effettuare la candidatura per lavorare con Esselunga. Non perdiamo tempo, partiamo subito!

Esselunga, la storia del marchio e la sua filosofia

L'azienda Esselunga nasce in Italia nel 1957, con l'apertura del suo primo supermercato nella città di Milano. Oggi il gruppo si è notevolmente ampliato ed è presente nelle diverse città italiane, in particolare nelle regioni:

Lombardia





Piemonte





Veneto





Emilia-Romagna





Liguria





Lazio

Ad oggi, l'azienda Esselunga vanta più di 160 super store, 95 ristoranti Atlantic e 40 beauty boutique Esserbella, nuovi Urban-store la ESSE e la bellezza di più di 25 mila dipendenti.

I punti di forza del marchio sono molteplici, in particolare, Esselunga punta soprattutto sull'innovazione digitale e sull’omnicanalità. I prezzi del marchio sono sempre vantaggiosi i prodotti sono di qualità.

Tra gli altri aspetti positivi troviamo una forte innovazione e la tutela dell'ecosostenibilità, oltre che la trasparenza nella comunicazione.

Infine, c'è da aggiungere che il marchio di supermercati è il leader indiscusso nel nostro Paese, per la spesa effettuata online. Andiamo subito a vedere quali posizioni di lavoro sono aperte.

Ecco le posizioni aperte nella regione Lombardia

Entriamo subito nel vivo delle posizioni aperte per cui potrete inviare la vostra candidatura per poter lavorare per il marchio. Iniziamo prima facendo un elenco per regioni.

Lombardia:

stage talent acquisition center – Milano





addetto al servizio sorveglianza





sommelier – Saronno





addetto alla logistica – Chiari





parrucchiere beauty store – Corte Franca e Pioltello





technical buyer – Pioltello





stage internal audit – Pioltello





stage IT Application Analyst – Pioltello





pasticcere – Pioltello





Application Architect – Pioltello





elettricista automazione impianti industriali – Pioltello





stage logistica – Pioltello





addetto alla logistica – Pioltello





farmacista – Varese, Milano, Monza





conduttore di linea centro lavorazione hamburger – Pioltello





stage assistant buyer beauty – Pioltello





back Office commerciale – Pioltello





stage maintenance engineering – Pioltello

Le altre posizioni aperte: le Regioni Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana

Piemonte:

frigorista impianti industriali – Biandrate

addetto alla logistica –– Biandrate

farmacista

Addetto al Servizio Sorveglianza

Veneto:

farmacista

Addetto al Servizio Sorveglianza

Emilia-Romagna:

conduttore di impianto di pastificio e prodotti da forno – Parma





responsabile manutenzione impianti di produzione alimentare – Parma





Allievo responsabile – Modena





addetto alla linea di produzione – Parma





farmacista





Allievo responsabile bar Atlantic – Parma





addetto al servizio di sorveglianza

Liguria:

allievo responsabile – Genova

estetista beauty store – Genova

allievo responsabile – Albenga

addetto al servizio di sorveglianza

Toscana:

farmacista

addetto al servizio di sorveglianza

Esselunga, altre quattro posizioni aperte

Passiamo ora ad analizzare le altre posizioni che sono state aperte da Esselunga, oltre che i percorsi formativi. Iniziamo con il programma tecnici junior, che è attivo nelle regioni di Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Toscana.

Si tratta di una posizione in riferimento ai servizi di manutenzione della direzione tecnica. Il candidato in questione verrà affiancato da un tutor durante l'arco dell'intero programma. Colui che si candiderà dovrà seguire il proprio tutor durante le attività di manutenzione elettrica e meccanica di tutte le strutture aziendali.

Per quanto concerne le assunzioni, queste sono previste per le città di:

Milano

Parma

Novara

Firenze

tra i requisiti del candidato troviamo un diploma di tecnico a indirizzo elettronico, elettrotecnico e meccatronico quinquennale, che dovrà essere conseguito in quest'anno scolastico.

Il secondo programma si riferisce agli specialisti dei reparti freschi e del reparto ristorazione. Le regioni di riferimento sono: Lombardia, Liguria, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio.

Anche in questo caso il candidato verrà seguito direttamente da un tutor per un successivo inserimento nei reparti di gastronomia, panetteria, macelleria, pescheria, o nei ristoranti bar Atlantic.

Anche in questo caso è richiesto un diploma di 5 anni di tecnico dell'enogastronomia e ospitalità alberghiera, da conseguire entro quest'anno scolastico.

Esselunga ricerca anche un allievo responsabile per l'area delle vendite nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio.

Il candidato in questione verrà inserito direttamente in uno dei punti vendita e dovrà apprendere le proprie mansioni all'interno dei reparti di riferimento. Le attività da svolgere saranno:

rifornimento e logiche dei prodotti sugli scaffali;

riordino degli spazi espositivi;

attività di cassa;

apprendimento e svolgimento dell’attività nei reparti freschi

Il programma di inserimento di questo candidato prevederà un quantitativo di ore in aula, lo svolgimento dell'attività pratica sul campo direttamente nel punto vendita e l'affiancamento degli specialisti nel settore.

Per svolgere questo impiego è necessario un diploma di scuola superiore o una laurea

l'ultima posizione offerta da Esselunga è quella relativa all'allievo responsabile bar Atlantic. L'area di riferimento si limita alla rete dei ristoranti bar Atlantic. Tutte le attività svolte dal candidato saranno mirate a raggiungere il ruolo di responsabile all'interno dei ristoranti, dunque, dovrà acquisire tutte le metodologie operative direttamente sul luogo di lavoro.

Le attività sono svariate e vanno dall'assistenza alla clientela, allo stoccaggio delle merci, oltre che della gestione logistica di bar cucina e caffetteria - compresi colazione, pranzo e aperitivi - alla gestione e organizzazione del personale nei reparti.

Anche in questo caso è prevista attività d'aula e attività sul campo. Infine, è necessario avere una laurea o un diploma di scuola superiore.

Per le attività di allievo responsabile e allievo responsabile di bar Atlantic è prevista la verifica e l'osservanza degli standard di sicurezza del reparto e del negozio previsti dalle relative norme legislative, come ad esempio HACCP.

Come inviare la candidatura sul sito di Esselunga

Per inviare la candidatura occorre:

entrare sul sito di Esselunga ,





, nel menù a scorrimento sulla sinistra selezionare “ Esselunga Job ”,





”, da questo momento potrete procedere con l’autocandidatura, premendo in alto a destra il pulsante “autocandidatura”, compilando tutto il form richiesto, oppure cliccare su “posizioni aperte”.

In questo secondo caso, vi compariranno tutte le posizioni che vi ho descritto in precedenza, suddivise per regioni. Visualizzata l’offerta che fa per voi, potrete premerci sopra ed entrerete nella scheda dell’impiego.

Qui, potrete osservare: la scheda con la panoramica dell’offerta, le caratteristiche che deve avere il candidato e alcuni consigli.

Se l’offerta fa al caso vostro e siete il candidato ideale potete premere il pulsante rosso “candidati ora”. La candidatura potrà essere effettuata:

tramite Linkedin;

oppure tramite la compilazione del form.

Esselunga, pratico, semplice e veloce

Per farla breve, potrete registrarvi direttamente sul sito del gruppo, caricando i vostri dati e il vostro curriculum vitae, successivamente potrete andare a scegliere la posizione che fa il caso vostro e candidarvi.

La fase successiva della candidatura verte in un video presentazione dove si risponde a un questionario, per poi fare un video colloquio con uno dei selezionatori Esselunga.

Dopo il video colloquio verrà effettuato un colloquio faccia a faccia, per conoscervi meglio. Dopo questo ulteriore step le fasi sono due: la proposta formale di Esselunga con la lettera di assunzione e l'inserimento nella famiglia.

Altre offerte di lavoro QUI e QUI.