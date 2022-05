Se sei alla ricerca di un lavoro, sei capitato nella pagina giusta! Il marchio Conad, infatti, sta assumendo in tutta Italia e le posizioni aperte sono davvero molte. In questa guida, infatti, vi illustreremo tutti i posti di lavoro disponibili e come potrete inviare la candidatura online in modo semplice e veloce.

Conad assume in tutta Italia: posizioni aperte e candidatura

Ricordiamo che queste offerte di lavoro sono indirizzate a tutti, da chi non è in possesso di un titolo di studio, a chi è diplomato o laureato. Insomma, cosa altro c’è da aggiungere? Partiamo subito!

Conad assume in tutta Italia! Un po’ di storia del marchio

Il gruppo Conad affonda le sue radici nel 1962, più precisamente il 13 maggio, nella città di Bologna. In questa città venne costruito all'epoca il Consorzio Nazionale Dettaglianti, una società cooperativa a responsabilità limitata.

L'obiettivo era solo uno: agglomerare sotto un unico nome un gruppo di piccoli dettaglianti che avevano il desiderio di emanciparsi dal potere detenuto dai grossisti dell'industria di marca.

Ora, dopo cinquant'anni di attività il gruppo Conad ha costruito un fortissimo sistema di distribuzione, differenziato per canali di vendita e con una vasta offerta di prodotti e disservizi.

In tutta Italia il marchio vanta quasi 3.000 punti vendita (2.938), situati in più di 1.400 località. In totale il marchio di supermercati detiene un milione e mezzo di metri quadri di spazi commerciali che quotidianamente si prestano a servire più di sei milioni di famiglie.

“Oggi Conad è leader della Grande distribuzione in Italia, forte di scelte strategiche che assumono il peso di vere e proprie prese di posizione: dall'investimento sulla marca del distributore alla multicanalità della rete.”

Andiamo a vedere insieme tutte le posizioni aperte per chi cerca un lavoro e come procedere all’invio della propria candidatura online.

Il gruppo di supermercati offre nuovi posti di lavoro in Italia

Prima di inoltrare una candidatura al supermercato vi spieghiamo che le posizioni aperte si dividono in lavoro presso la sede e lavoro direttamente in negozio.

Nel primo caso, dunque i lavori per il Consorzio, o eventualmente per una sede di una Cooperativa del gruppo le principali mansioni richieste sono le seguenti:

funzioni di tipo amministrativo

marketing e comunicazione

gestione controllo dei processi distributivi

funzioni commerciali.

Nel secondo caso, nell'impiego svolto presso i diversi negozi, il personale dovrà lavorare a diretto contatto con i clienti, in modo sempre cordiale e per ottenere la piena soddisfazione di questi ultimi.

Posti di lavoro in una delle sedi del Gruppo Conad

Entrando in “Conad – Lavora con noi” potrete scegliere di lavorare direttamente in sede. In questo caso, premendo sul pulsante “scopri di più” potrete selezionare una delle sedi messe a disposizione.

Le sedi messe a disposizione sono le seguenti:

C. Consorzio Nazionale di Via Michelino, 59 - Bologna - Bologna





C. Adriatico di Via Manzoni, 14 Monsamplo del Tronto, Frazione Stella – Ascoli Piceno





C. Centro Nord di Via Kennedy, 5 - Caprara di Campegine – Reggio Emilia





Commercianti Indipendenti Associati di Via Mercanti, 3 Zona commerciale - Forlì – Forlì Cesena





Dao di via G. di Vittorio, 43/3 - Lavis - Trento





PAC2000A di Via del Rame, Zona Industriale - Ponte Felcino - Perugia





Conad Nord Ovest di Via Bure Vecchia Nord, 10 – Pistoia

Una volta selezionata l’area di interesse potrete completare la vostra candidatura selezionando, prima di tutto, l’informativa sulla privacy, per poi procedere all’inserimento dei vostri dati:

dati anagrafici

informazioni sulla vostra istruzione

quali sono le vostre esperienze lavorative

le vostre esperienze di vendita

le aspettative che avete

Infine, potrete allegare il vostro curriculum vitae e una vostra foto.

Completata tutta la scheda che il gruppo Conad mette a vostra disposizione, potrete procedere premendo il pulsante “invia candidatura”.

Alcune posizioni aperte in Conad Centro Nord

Se, tra le sedi messe a disposizione prima, selezionerete “C. Centro Nord di Via Kennedy, 5 - Caprara di Campegine – Reggio Emilia”, avrete la possibilità di osservare le posizioni aperte. Queste sono:

Farmacista – per la Parafarmacia di:

– per la Parafarmacia di: Bergamo BG

Brescia BS

Cernusco sul Naviglio MI

Fornovo Di Taro PR

Piacenza PC

Fornovo Di Taro PR



Altre posizioni:

Addetto al reparto ortofrutta – Bernareggio MB e Reggiolo RE





Impiegato o Impiegata contabile – Campegine RE





Addetti al reparto salumeria – Casarile MI e Sorbolo Mezzani PR





Addetto al banco pescheria – Novellara RE





Stage per addetti alle vendite – Desenzano del Garda BS e Reggiolo RE





Addetto al banco macelleria – Reggio Emilia RE

Conad, volete lavorare in negozio? Scegliete subito in quale

Potrete scegliere tra differenti sedi di lavoro in cui poter svolgere il vostro impiego, tra:

C. Adriatico, con le sedi delle seguenti regioni:

Abruzzo per le province di

Chieti - L'Aquila - Pescara - Teramo

Marche nelle province:

Ascoli Piceno - Macerata

Molise:

Campobasso - Isernia

Puglia nello specifico a:

Bari - Brindisi - Foggia - Lecce e Taranto

In Basilicata per:

Matera - Potenza

C. Centro Nord ecco le regioni e le province interessate:

Lombardia nelle province di:

Bergamo - Brescia - Como - Cremona - Lecco - Lodi - Mantova - Milano - Pavia - Sondrio - Varese

Emilia-Romagna a:

Parma - Piacenza - Reggio Emilia

Commercianti Indipendenti Associati nelle seguenti località:

Marche ad:

Ancona - Pesaro - Urbino

Veneto nelle province di:

Belluno - Padova - Rovigo - Venezia

Emilia-Romagna nelle province di:

Forlì Cesena - Ravenna - Rimini

Friuli Venezia-Giulia a:

Gorizia - Pordenone - Trieste - Treviso - Udine

DAO

Trentino-Alto Adige:

Bolzano - Trento

Veneto:

Verona - Vicenza

PAC2000A

Campania:

Avellino - Benevento - Caserta - Napoli - Salerno

Calabria:

Cosenza - Catanzaro - Crotone - Reggio Calabria - Vibo Valentia

Lazio:

Frosinone - Latina - Rieti - Roma - Terni

Umbria:

Perugia

C. Nord Ovest

Piemonte





Valle d’Aosta





Liguria





Emilia-Romagna: Modena - Bologna - Ferrara





Toscana





Lazio: Roma - Viterbo





Lombardia: Mantova





Sardegna

Qui, selezionando l’area di interesse e premendo il pulsante “prosegui” potrete andare nell’area dedicata all’invio della candidatura online.

Come abbiamo detto in precedenza, anche in questo caso, dovrete accettare la normativa per la privacy e procedere all’inserimento dei dati anagrafici, di istruzione, le esperienze lavorative, le esperienze di vendita e le aspettative future, allegando poi il CV e una foto.

“Ad oggi, Conad è la più ampia organizzazione di imprenditori indipendenti del commercio al dettaglio presente in Italia, grazie a un modello originale d’impresa e fare la spesa che pone al centro le persone: i soci, i clienti, la comunità.”

Alcuni consigli utili prima di inviare il curriculum a Conad

Prima di procedere ad inoltrare la vostra candidatura spontanea a Conad, vi consiglio di aggiornare il Curriculum Vitae inserendo le vostre esperienze lavorative più recenti, ma soprattutto le più attinenti (si sa, infatti, che l’esperienza è sempre gradita in un posto di lavoro).

Insieme al CV è bene allegare una lettera di presentazione in cui metterete per iscritto chi siete, qual è il vostro percorso, la vostra esperienza e la vostra motivazione.

Se non sapete come scrivere una lettera di presentazione – ed eventualmente una lettera motivazionale – vi consigliamo di fare una piccola ricerca online, dove potrete trovare molti spunti!

