Nelle settimane scorse si è assistito ad una serie di indicazioni e di approfondimenti forniti da parte del Ministero dello Sviluppo Economico volti proprio a chiarire quai sono le imprese che operano nel settore del sociale che potrebbero accedere a nuovi incentivi e finanziamenti, presentando la domanda a partire dal 13 ottobre.

A questo proposito, si tratta della promozione da parte del Ministero dello Sviluppo economico di una serie di interventi mirati all’implementazione dell’economia sociale attraverso alcuni benefici economici. Tra questi, gli incentivi indirizzati verso le cosiddette “Imprese dell’economia sociale”.

Ma quali sono effettivamente le categorie di enti e di imprese che potranno avere la possibilità di accedere al beneficio economico previsto da parte del Ministero? E soprattutto, come funzionerebbe tale incentivo che potrà essere usufruito dalle imprese sociali a condizione che venga presentata l’apposita domanda a partire dalla data del 13 ottobre?

In questo senso, al fine di chiarire e comprendere al meglio quali sono tutti gli aspetti che contraddistingueranno i nuovi incentivi ed i finanziamenti che saranno erogati verso le imprese sociali italiane, all’interno del seguente articolo, saranno ripercorse le caratteristiche e le condizioni essenziali affinché tali imprese possano accedere a queste misure di promozione.

Come funziona gli incentivi e i finanziamenti per le imprese sociali

Dunque, quando si fa riferimento ai nuovi finanziamenti che sono stati predisposti in favore delle imprese sociali, in realtà ci si riferisce ad un vero e proprio finanziamento. Nello specifico, si tratta di un finanziamento la cui durata massima non potrà essere superiore alla durata di quattro anni, con un periodo di preammortamento non superiore ai 4 anni.

In tal senso, a tale finanziamento che sarà riconosciuto nei confronti delle imprese sociali che presenteranno richiesta a partire dalla data del 13 ottobre, sarà accostato anche un finanziamento di tipo bancario, a tasso di mercato e che dovrà essere contraddistinto dalla medesima durata del finanziamento riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

La misura in questione, dunque, svolge una funzione essenziale per poter garantire un migliore e più efficace accesso al credito rispetto ad alcune tipologie di imprese, e ha quindi la funzione di incentivare e finanziare quei progetti che portano con se un’utilità di carattere sociale.

Le imprese che potranno accedere agli incentivi del Ministero dal 13/10

Dunque, comprendere quali sono effettivamente le categorie di imprese a cui fa riferimento la misura degli incentivi chiamata “imprese dell’economia sociale”, non è affatto difficile, in quanto tali categorie di soggetti sono fortemente correlati allo scopo per cui il Ministero dello sviluppo Economico ha approvato questo tipo di finanziamento.

A questo proposito, gli incentivi e i finanziamenti in questione si rivolgono ad alcune categorie di enti e di organizzazioni che si occupano proprio della realizzazione di progetti aventi un’utilità sociale in favore della comunità.

Dunque, in tal senso, si intendono incluse non soltanto imprese sociali che sono stati appositamente costituite a seguito dell’iscrizione presso il Registro delle imprese. Infatti, potranno avere la possibilità di usufruire degli incentivi e dei finanziamenti del ministero anche le cooperative sociali e i loro consorzi oltre che anche le società cooperative che hanno come qualifica le ONLUS.

Allo stesso tempo, potranno avere la possibilità di accedere agli incentivi e ai finanziamenti concessi da parte del Ministero dello Sviluppo economico anche le imprese culturali e creative che sono state costituite in forma di società di capitali o di persone e che operano in vari contesti e settori che sono inclusi nell’apposito allegato numero 1 che è stato inserito all’interno del decreto direttoriale dell’8 agosto di questo anno.

I requisiti per accedere ai finanziamenti per le imprese sociali

Oltre a specificare le categorie a cui spetta la possibilità di presentare la richiesta per poter ottenere gli incentivi per le imprese dell’economia sociale, è necessario fare anche un ulteriore approfondimenti in merito a tutte le condizioni ed i requisiti che saranno richiesti ai fini di accedere a tali finanziamenti.

A questo proposito, al momento della richiesta sarà verificata la corretta iscrizione presso il Registro delle imprese e il rispetto di tutte le normative di riferimento.

Allo stesso tempo sarà anche opportuno dimostrare di avere una sede legale ed operativa nel territorio nazionale, esercitare pienamente e liberamente i propri diritti ed essere anche in regime di contabilità ordinaria.

Infine, al momento della richiesta, le imprese richiedenti gli incentivi ed i finanziamenti riconosciuti verso gli enti che operano nel settore sociale dovranno anche aver ricevuto una valutazione con esito positivo da parte di una banca finanziatrice in merito alla possibilità di accedere ad un finanziamento.

Bisognerà quindi attendere le ore 12 del giorno 13 ottobre per le imprese sociali che hanno intenzione di fare richiesta degli incentivi, in quanto il primo sportello previsto è stato ormai chiuso il 9 agosto, a seguito del decreto direttoriale dell’8 agosto 2022.