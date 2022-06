Purtroppo i dati presentati da parte dell’INAIL pochi mesi fa in merito all’andamento degli infortuni sul lavoro non sono affatto confortanti. Infatti, secondo quanto riportato dalle prime rilevazione del bimestre dell’attuale anno in corso, si sta assistendo ad una crescita esponenziale delle denunce per infortuni sul lavoro. Emerge così chiaramente la necessità per i lavoratori di comprendere a pieno tutte le tutele a loro disposizione per chi ha un incidente sul posto di lavoro.

Emerge così chiaramente la necessità per i lavoratori di comprendere a pieno tutte le tutele a loro disposizione per chi ha un incidente sul posto di lavoro, al fine di avere una panoramica generale sicuramente più completa in merito alla strada che deve intraprendere nel momento in cui sfortunatamente viene coinvolto da un infortunio sul lavoro.

Proprio per questa motivazione, all’interno del seguente articolo, andremo innanzitutto a chiarire ulteriormente quali sono le definizioni principali dell’espressione “infortunio sul lavoro”, al fine di evidenziare peculiarità e caratteristiche di questo sfortunato evento.

Successivamente, nei prossimi paragrafi, forniremo anche delle ulteriori precisazioni per quanto riguarda tutte le tutele che potrebbero essere offerte nei confronti di tutte quelle persone che sono state interessate da una lesione determinata mentre si svolgeva la propria attività lavorativa.

Infortuni sul lavoro: cosa significa? La definizione del Ministero

Quando si vuole approfondire al meglio il tema degli infortuni sul lavoro, è necessario innanzitutto andare a chiarire cosa si intende con questa espressione e quali episodi oppure eventi potrebbero essere inclusi in questa dicitura sempre più utilizzata dalla popolazione, spesso erroneamente.

A questo proposito, è possibile prendere in considerazione quanto espresso all’interno del portale ufficiale governativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in cui viene essenzialmente riproposta una chiara definizione del termine infortunio sul lavoro.

In tal senso, tale espressione deve essere adoperata esclusivamente nei casi in cui un cittadino venga coinvolto da una lesione, la cui origine potrebbe essere attribuibile ad una causa violenta, in occasione dello svolgimento dell’attività di lavoro.

Occorre, quindi, evidenziare la presenza di tre aspetti di fondamentale importanza quando si parla di un infortunio sul lavoro. Innanzitutto la lesione che si traduce con una riduzione della capacità lavorativa della persona coinvolta nell’infortunio oppure, nei casi più gravi, addirittura alla sua morte.

Una seconda categoria fondamentale che contraddistingue gli infortuni sul lavoro, riguarda la causa violenta; mentre un terzo elemento è quello dell’occasione di lavoro.

In questo contesto, vale anche la pena andare a sottolineare che si ritengono inclusi nella dicitura “infortuni sul lavoro” anche quei casi in cui il lavoratore viene coinvolto da una lesione durante il percorso tra la propria abitazione e la sede di lavoro.

Infortunio sul lavoro: come comunicare la lesione? Le modalità

Nel momento in cui un cittadino viene purtroppo coinvolto da un episodio di infortunio sul lavoro, egli dovrà provvedere immediatamente a trasmettere un’apposita comunicazione direttamente al proprio datore di lavoro, anche attraverso il riferimento ad un intermediario che dovrà avvisare il capo.

Tale segnalazione legata all’infortunio sul lavoro dovrà avvenire a prescindere dalla prognosi e all’entità della lesione. Tuttavia, questo aspetto svolge un ruolo essenziale per quanto riguarda i prossimi passi che dovranno essere seguiti dal lavoratore interessato dall’infortunio sul lavoro.

Infatti, sulla base delle situazioni e della gravità delle lesioni, potrà essere valutata una delle seguenti soluzioni, al momento in cui viene coinvolto dall’infortunio: rivolgersi al medico della propria sede aziendale laddove si trovasse sul luogo, fare riferimento al medico curante del lavoratore oppure andare direttamente al pronto soccorso più vicino.

A prescindere dal medico a cui si rivolgerà il lavoratore che è stato coinvolto dalla lesione durante lo svolgimento del proprio lavoro, ciascun medico o operatore sanitario che si occuperà di prestare una prima assistenza al soggetto, sarà tenuto all’obbligo di rilasciare un’apposita certificazione medica.

Infortuni sul lavoro e prestazioni economiche: la tutela dell’INAIL

Quando si parla di infortuni sul lavoro, non si può non citare un ente essenziale per questo tipo di evento che purtroppo vede coinvolti ogni anno tantissimi lavoratori anche in Italia. Si tratta, infatti, dell’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche detto Inail.

Questo Istituto infatti si occupa di fornire ed offrire a tutti i lavoratori una maggiore tutela nei casi in cui questi vengono purtroppo interessati da episodi legati ad infortuni sul lavoro oppure da eventuali malattie professionali.

Proprio per questo motivo, sono state messe a disposizione dei lavoratori una serie di prestazioni di tipo economico, sanitario ed integrativo che prevedono l’acquisizione della Certificazione unica dei redditi relativi all’anno precedente rispetto a quello in cui vengono percepiti.

A questo proposito, occorre precisare che l’INAIL provvederà ad erogare queste prestazioni economiche nei confronti dei lavoratori che subiscono una lesione provocata con un infortunio sul lavoro, a prescindere dal fatto che il proprio datore di lavoro abbia o meno versato il premio assicurativo con regolarità.

Al fine di approfondire ulteriormente tutti i moduli che dovranno essere compilati e trasmessi oltre che tutte le prestazioni economiche che potranno essere erogate nei confronti dei lavoratori, si suggerisce di consultare ed approfondire l’argomento, consultando direttamente l’apposita sezione INAIL.

Le prestazioni sanitarie e riabilitative per un infortunio sul lavoro

Oltre a provvedere all’erogazione di una serie di prestazioni di carattere economico, l’Istituto INAIL si occupa anche di tutelare i lavoratori direttamente attraverso un altro insieme di prestazioni, di natura sia sanitaria che riabilitativa, che potrebbero essere richieste in casi particolari di infortuni sul lavoro.

Nello specifico, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie, si tratta di poter garantire in questo modo la ripresa, il recupero e la guarigione completa, laddove possibile, sia a livello fisico che psichico, dei lavoratori che sono stati interessati da un episodio di infortunio sul lavoro.

Inoltre, vi sono anche altre categorie di prestazioni, in questo caso di reinserimento sociale e lavorativo, che saranno erogate nei confronti esclusivamente di quei cittadini che si trovano attualmente in situazioni di grave difficoltà per motivazioni che potrebbero essere riconducibili all’evento di infortunio sul lavoro.

Infine, per alcuni casi specifici, sarà possibile anche presentare richiesta all’INAIL per poter accedere a nuove prestazioni protesiche. Si tratta, in particolare di quei lavoratori che sono stati purtroppo coinvolti da un infortunio sul lavoro che ha provocato loro la necessità di avere a disposizione degli ausili tecnici sanitari oppure delle protesi.