La pensione minima apparentemente è sempre velata da tanti dubbi. L’applicazione di tante regole, si sa, creano squilibri previdenziali che non dovrebbero esistere. Tuttavia, quando il discorso previdenziale viene incentrato sulla pensione minima spuntano diverse definizioni. A volte vista come integrazione al minimo vitale, altre come quella possibilità di ricevere un’integrazione che porta all’incremento del milione, a favore delle prestazioni economiche erogate dai fondi pensioni (Fpld). E, ancora, c’è chi con la pensione minima si aspetta di ricevere una maggiorazione sociale e così via.

La pensione minima apparentemente è sempre velata da tanti dubbi. L’applicazione di tante regole, si sa, creano squilibri previdenziali che non dovrebbero esistere. Tuttavia, quando il discorso previdenziale viene incentrato sulla pensione minima spuntano diverse definizioni.

A volte vista come integrazione al minimo vitale, altre come quella possibilità di ricevere un’integrazione che porta all’incremento del milione, a favore delle prestazioni economiche erogate dai fondi pensioni (Fpld). E, ancora, c’è chi con la pensione minima si aspetta di ricevere una maggiorazione sociale e così via.

Intanto, il discorso non è relativo perché spesso la pensione minima viene associata alla pensione sociale o al trattamento economico rilasciato a coloro che non rientrano nelle condizioni previste per la pensione di vecchiaia. Infine, c’è chi confonde la pensione minima con l’erogazione del trattamento assistenziale erogato dall’INPS alla voce pensione di cittadinanza.

A questo punto, non ci resta che analizzare nel dettaglio le diverse prestazioni economiche, con un occhio attendo alle varie sfumature al fine d'individuarne termini e condizioni.

Trattamento minimo vitale, cosa significa e perché è riportano in tante condizioni per la Pensione

Come spiegato da laleggepertutti.it, il trattamento minimo vitale viene riconosciuto ai pensionati quando il valore della pensione scende sotto i parametri considerati dalla legge come soglia minima.

Per questo motivo, parliamo di una prestazione economica associata alla pensione bassa o al limite. Il legislatore ha fissato dei parametri in cui deve rientrare il valore dell’assegno pensione, per cui non ammette che il pensionato riceva un assegno previdenziale sotto il trattamento minimo.

Ecco, spiegato, il motivo per cui l’INPS per il 2022 ha fissato un’integrazione al minimo vitale del valore di 523,83 euro mensili.

Per cui, si comprende che l’integrazione al minimo porta a incrementare il valore della pensione fino anche a mille euro mensili, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.

A titolo di esempio: se Beatrice percepisce una pensione del valore complessivo di 300 euro e non possiede alcuna forma di reddito aggiuntiva, attraverso l’integrazione al minimo vitale ottiene un aumento della pensione al valore di 523,83 euro mensili.

Tuttavia, questo beneficio economico è strettamente legato alla natura della prestazione previdenziale, per questo motivo non tutti possono beneficiare dell’incremento. Esistono delle condizioni previdenziali che non permettono tale integrazione, come ad esempio la misura Opzione donna. Oltre tutto va detto, che il trattamento integrativo è strettamente influenzato dalla presenza del requisito reddituale.

Per comprendere i valori dell’integrazione al reddito è necessario valutare le soglie reddituali fissate per l’anno in corso, ossia in vigore fino al 31 dicembre 2022, quale:

l’INPS eroga u n trattamento minimo nella misura piena in favore di coloro che non risultano avere un legame matrimoniale (non coniugati), il cui reddito annuo massimo rientra nel valore di 6.809,80 euro;

nella in favore di coloro che non risultano avere un legame matrimoniale (non coniugati), il cui reddito annuo massimo rientra nel valore di l’Istituto procede alla distribuzione di un trattamento minimo nella misura parziale in favore di coloro che non risultano avere un legame matrimoniale (non coniugati), il cui reddito annuo massimo è maggiore di 6.809,80 euro, ma non supera 13.619,58 euro. Si, precisa altresì, che in presenza di sforamento di tale limite non si ha diritto al rilascio del trattamento minimo.

Inoltre, si tratta di valore a cui è seguita l’adeguamento alla rivalutazione nella misura al + 1,7%.

Ecco come cambia l’erogazione della pensione minima per coloro che risultano coniugati

Per coloro che risultano coniugati cambiano i limiti di riferimento per il diritto al trattamento minimo, in particolare:

l’INPS eroga un trattamento minimo nella misura piena in favore di coloro uniti come coniugi, il cui reddito individuale non oscilla sopra il valore d i 6.809,80 euro, mentre quello complessivo non supera i 20.429,37;

in favore di coloro uniti come coniugi, il cui reddito individuale non oscilla sopra il valore d mentre quello complessivo non supera i l’Istituto procede alla distribuzione di un trattamento minimo nella misura parziale in favore dei coniugi, il cui reddito individuale non supera 13.619,58 euro, mentre quello complessivo superi i 20.429.37 euro e non oscilli fuori il limite massimo di 27.239,16 euro. Si, precisa altresì, che in presenza di sforamento di tali limiti non si ha diritto al rilascio del trattamento minimo.

Pensione minima e incremento al milione, la confusione che guasta

Abbiamo visto le caratteristiche principale legale al trattamento minimo vitale, così come i limiti connessi al reddito, a cui si viene associata la prestazione economica in forma piena o parziale.

Nello stesso modo, gli over 70 possono beneficiare dell’incremento al milione. Un requisito ridotto in favore di coloro a cui è stata riconosciuta la pensione d’inabilità.

Pensione minima e assegno sociale

I cittadini che raggiungono l’età di 67 anni senza possedere l’anzianità contributiva necessaria per l’adesione a uno dei trattamenti previdenziali ordinari, non restano senza la pensione.

Infatti, in questi casi l’INPS si appresta a distribuire la pensione sociale o assegno sociale. Intanto, l’erogazione dell’assegno varia tendenzialmente al reddito personale o coniugale prodotto su base annua. In linea generale, il valore del contributo economico riconosciuto dall’Istituto corrisponde all’importo di 468,11 euro mensili erogati per un totale di 13 mensilità.

Gli over 70 anni hanno diritto all’applicazione dell’incremento al milione, un valore complessivo pari a 192,68 euro mensili, se si rientra nelle condizioni dettate dalla legge. Agli over 67 spetta anche una maggiorazione sociale del valore 12.92 euro mensili, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge.

Per ulteriori dettagli in merito alla pensione sociale, si consiglia di leggere questo articolo: “Ho 67 anni e non 20 di contributi, cosa posso fare e quale pensione mi spetta”