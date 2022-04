Vi piacerebbe lavorare in Poste Italiane? Periodicamente ricercate annunci di lavoro da parte di Poste Italiane per poter trovare il posto di lavoro che desiderate e che fa per voi? Vi piacerebbe lavorare come postini oppure lavorare in ufficio come fronte end o consulenti? Poste Italiane è una società per azioni periodicamente alla ricerca di nuove risorse umane, dai postini agli impiegati. Scopri come restare informate, come candidarsi e riuscire ad ottenere un colloquio.

Vi piacerebbe lavorare in Poste Italiane? Periodicamente ricercate annunci di lavoro da parte di Poste Italiane per poter trovare il posto di lavoro che desiderate? Vi piacerebbe lavorare come postini oppure lavorare in ufficio?

Poste Italiane è una società per azioni che periodicamente ricerca risorse umane, dai postini agli impiegati. La candidatura avviene sempre online ed è semplicissima da attuare tramite il sito di Poste Italiane, cliccando sullo spazio Lavora con noi.

Al momento quali sono le posizioni aperte per lavorare in Poste Italiane!

Vediamo i dettagli!

Di cosa si occupa Poste Italiane Spa?

Poste Italiane è l'azienda italiana più importante di servizi postali, corrispondenza, ma anche di servizi bancari, assicurativi, finanziari, telefonia mobile e internet. Il suo capitale sociale è detenuto al 65% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e da Cassa Depositi e Prestiti. Dal 2015 la società Poste Italiane è quotata in Borsa.

Al momento in Italia ci sono 12.800 uffici postali, 126 mila dipendenti negli uffici e 27 mila postini.

Quali possibilità di assunzioni ci sono in Poste Italiane in questo 2022?

Anche per questo 2022 Poste Italiane ricerca varie figure e risorse umane, per coprire diverse mansioni: postini, servizio allo sportello, impiegati in uffici commerciali, consulenti e così via.

Le assunzioni riguardanti i postini avvengono sempre, inizialmente, con contratti di lavoro a tempo determinato (tre mesi e multipli di tre), soprattutto per coprire i turni di lavoratori in ferie, per coprire ruoli stagionali o per zone e uffici con particolari necessità.

Per altri tipi di mansioni (impiegati allo sportello, consulenti) le assunzioni avvengono o in tirocinio formativo o direttamente a tempo indeterminato e riguardano perlopiù diplomati e laureati (per il ramo di consulenti finanziari).

Anche i postini, però, dopo aver lavorato per un periodo a tempo determinato, hanno la possibilità di essere assunti a tempo indeterminato, grazie ad una graduatoria che viene aggiornata ogni anno. Per tutti i dettagli potete leggere questo approfondimento.

Poste Italiane ricerca porta-lettere per questi mesi di primavera/estate 2022

Poste Italiane ha fatto partire delle nuove selezioni riguardanti i porta-lettere per questi periodi primavera/estate.

Le mansioni dei porta-lettere sarebbero: l recapito di pacchi, lettere, raccomandate, documenti, e così via, nel territorio di propria competenza o per il quale ci si è candidati.

I porta lettere ricercati da Poste Italiane possono essere sia diplomati che laureati, senza alcun limite d'età. Ci si candida inviando la domanda online, indicando il voto relativo al titolo di studio; senza la votazione del titolo di studio, le candidature non saranno prese in considerazione. Non ci sarà alcun concorso pubblico, ma le assunzioni avverranno tramite colloquio.

Il contratto di lavoro per i porta-lettere sarà a tempo determinato, della durata di 3 o 4 mesi. La retribuzione per i postini assunti è di 1200 euro netti al mese.

Quali requisiti bisogna soddisfare per essere assunti come porta-lettere da Poste Italiane?

Per lavorare come postini in Poste Italiane, bisogna rispettare i seguenti requisiti:

essere in possesso di diploma o laurea (voti minimi 70/100 e 102/110);

essere in possesso di valida patente di guida;

essere idoneo alla guida del motorino in dotazione alla Poste, un 125cc;

certificato medico generico di idoneità al lavoro rilasciato dalle ASL.

I portalettere per i prossimi mesi, sono ricercati in quasi tutte le regioni d'Italia. Recatevi sul sito ufficiale delle Poste Italiane e candidatevi cliccando sulla parte "Lavora con Noi".

Un elemento importante da tenere a mente: potete scegliere solo un area territoriale di preferenza. La scadenza per l'invio delle candidature è il 30 aprile 2022.

Poi le ricerche saranno bloccate e riprenderanno tra qualche mese.

Poste Italiane come svolge le selezioni per porta-lettere?

Dopo aver inviato il cv, i candidati eseguiranno un test online di ragionamento logico-matematico.

L'email con il link per effettuare il test sarà inviata dalla società di recruiting incaricata, Società Giunti OS (info.giuntitesting@giuntipsy.com).

La seconda fase della selezione, per chi supera il test online, è il colloquio. Il candidato verrà contattato direttamente da Poste Italiane Spa per un colloqui e una prova pratica di guida del motociclo. Bisognerà superare brillantemente la guida del mezzo, perché è una condizione essenziale per l'assunzione.

Insieme al curriculum bisognerà inviare determinati documenti essenziali: il titolo di studio con la votazione, documenti anagrafici.

Poste Italiane alla ricerca di altre figure professionali, diverse dai postini

Poste Italiane è alla continua ricerca anche di impiegati addetti allo sportello, operatori addetti allo smistamento, impiegati commerciali, consulenti finanziari e assicurativi e così via.

Queste figure di solito vengono assunte o direttamente con contratto a tempo indeterminato, oppure con tirocinio e/o apprendistato. Di solito in Poste Italiane si parte sempre da contratti a tempo determinato per poi assumere a tempo indeterminato solo i più meritevoli.

Quali sono le risorse umane ricercate in Poste Italiane, diverse dai porta-lettere? In questo momento sono:

Logistic Engineer, Digital, Technology e Operations; impiegati di front end; Senior e Junior Software Architect; Contract Management; Specialisti Consulenti Mobili.

Quanto guadagna un dipendente di Poste Italiane?

La retribuzione di un impiegato di Poste Italiane, varia a seconda della mansione svolta, del ruolo e della categoria contrattuale (A1, A2, B, C, D, E, F).

Un postino che ha appena iniziato a lavorare, junior, prende circa 1.200 euro netti al mese. Lo stesso stipendio di un addetto allo sportello.

Un consulente finanziario o assicurativo arriva a guadagnare anche 1.500 euro netti al mese.

Mentre un direttore di filiale guadagna poco meno di 2.000 euro netti al mese. Nel contratto di lavoro sono compresi tredicesima e quattordicesima, ANF, e così via. Da quest'anno sono partiti alcuni aumenti previsti dal rinnovo contrattuale del CCNL 2021-2023.

Quando non trovate annunci di Poste Italiane non disperate! Ritorneranno dopo qualche settimana o mese!

Poste Italiane usa fare così: pubblica gli annunci di lavoro quando ha bisogno di nuove risorse umane; elimina invece gli annunci di lavoro quando non c'è questa necessità. Ma non bisogna disperare, perché spesso a distanza di settimane o mesi, ritornano ad essere pubblicati gli annunci, quindi bisogna restare vigili, perché ci sono sempre nuove selezioni durante l'anno e per qualsiasi posizione.

Se non ci sono annunci, però, avete sempre la possibilità di inviare una candidatura spontanea, inviando il vostro curriculum proprio alla sezione "lavora con noi" del sito ufficiale di Poste Italiane.

La Cgil Toscana si lamenta del trattamento dei porta-lettere junior

La CGIL della Toscana, intanto, mentre richiede che vengano assunte più risorse nelle Poste Italiane della regione, denuncia la situazione inconcepibile dei precari che, a dire del sindacato, non avrebbero gli stessi diritti di chi è assunto a tempo indeterminato.

Il Sindacato accusa Poste di sfruttare i postini junior dopo l'orario di lavoro, il sabato, senza pagare gli straordinari e, per poi, non riconfermarli nemmeno a fine contratto.

Insomma, ci si basa sullo sfruttamento e questo non è dignitoso, denuncia la CGIL Toscana che denuncia anche la carenza di personale e la pressione che si subisce quando ci si reca in ufficio, per firmare prodotti finanziari e polizze. Come risponderà Poste Italiane?