Lavori per persone introverse: 15 professioni da esercitare anche da casa

Anche se aperti a nuove conoscenze, non "attaccano bottone" con gli estranei. Ecco 15 lavori per persone introverse, che si sposano alla perfezione con queste esigenze.

C’è chi non si trova a proprio agio nelle relazioni con il pubblico o nella vendita al dettaglio, perché non è estroverso.

Per fortuna esistono anche lavori per persone introverse, che invece preferiscono concentrarsi in uno studio, programmare gli incontri in anticipo, non avere pressione sociale.

Ecco allora 15 professioni che si sposano alla perfezione con queste esigenze.

Come pensano gli introversi

In molti pensano che, essendo l’introverso molto diverso da un estroverso, sia una persona che vive in solitudine, scontrosa magari burbera e incapace di relazionarsi con gli altri.

Ma non è affatto così. Tutti conosciamo senza dubbio qualche introverso e anzi si tratta di persone solari, di compagnia, che amano le relazioni sociali ma non con gli estranei.

O meglio, anche se sono aperti a nuove conoscenze, hanno bisogno dei loro tempi e di una comunicazione a due che man mano diventa confidenziale.

Non sono invece predisposti ad “attaccare bottone” con tutti, come invece avviene con le persone estroverse, perfette nei ruoli di accoglienza, nei negozi, a lavorare nell’hotellerie e nella ristorazione e, in genere, in tutti quei lavori in cui il contatto col pubblico è alla base del business stesso.

Una persona introversa invece è più incline a mansioni di analisi, calcoli, supervisione e check dei dati, scrittura. Solitamente hanno doti di empatia spiccate e intelligenza emotiva molto sviluppata, il che li porta a essere anche ottimi leader carismatici quanto comprensivi.

Che lavoro può fare una persona introversa

Qui di seguito, ecco un elenco di lavori ideali per gli introversi. Se quindi si ha una particolare passione o predisposizione nei confronti di una o più di queste professioni, vale la pena fare un bilancio delle competenze e quindi formarsi per intraprendere il tipo di carriera desiderata.

1. Commercialista

Che si tratti di mansioni di commercialista, di ragioniere o contabile, senza dubbio è un lavoro che si può svolgere tranquillamente da studio, magari anche da casa.

2. Scrittore

Tutti coloro che lavorano con la scrittura amano stare davanti al pc per conto loro, trovare l’ispirazione e la concentrazione giusta per creare contenuti, scrivere romanzi o e-book, anche commissionati da terze persone (ghostwriting).

3. Copywriter

Il lavoro di copywriter ha sempre a che vedere con la scrittura però si tratta di un tipo di comunicazione molto mirata, che ha bisogno di una formazione specifica per riuscire a trovare valide collaborazioni ben remunerate.

Ecco come diventare copywriter in 7 mosse.

4. Blogger

C’è chi per lavoro decide di aprire un blog, un progetto editoriale molto stimolante che, con le giuste competenze da acquisire, permette di monetizzare la propria passione per la scrittura.

5. Social media manager

Chi ama i social network e ha appreso le giuste dinamiche di gestione, può tranquillamente lavorare da remoto, collaborando con diversi clienti di cui andare a curare i profili aziendali sui vari social network di interesse.

6. Web designer

In questo caso invece, la passione da cui partire, per svolgere la propria professione, è la grafica. Nella fattispecie, il web designer si occupa di siti web.

7. Traduttore

Anche in questo caso, la specializzazione è indispensabile. Infatti, oltre alla conoscenza delle lingue, è necessario avere chiari i meccanismi della traduzione e dotarsi degli strumenti adatti a svolgere al meglio la professione.

8. Editor o correttore di bozze

Chi scrive un romanzo o un e-book ha sempre bisogno di confrontarsi con una figura professionale di questo genere, per essere certo che non ci siano refusi e altri errori di tipo grammaticale, sintattico oppure ortografico.

9. Architetto

Questa professione si può svolgere anche dal proprio ufficio in casa e offre la possibilità di lavorare in solitaria, concentrandosi solo sul progetto da realizzare, di volta in volta.

10. Ingegnere

Anche gli ingegneri, soprattutto grazie allo smart working, hanno colto l’opportunità di poter lavorare da remoto, magari recandosi in ufficio solo una volta a settimana per fare il punto della situazione.

11. Programmatore

In questo caso, la forte passione per l’informatica permette di svolgere questo lavoro stando da soli, in compagnia esclusiva del proprio computer.

12. Bibliotecario

Non sono pochi coloro che sognano un lavoro di questo genere. Per quanto sia necessario recarsi sul posto, le relazioni sociali sono ridotte al minimo, soprattutto per chi è addetto all’archivio ad esempio.

13. Fotografo

Anche questa è senza dubbio una professione molto affascinante. Grazie alla fotografia, è possibile specializzarsi in diversi settori e poi vendere le proprie creazioni anche online.

14. Ricercatore o scienziato

Chi ha la passione per la scienza, può svolgere il lavoro di ricercatore scientifico, in qualità di dipendente oppure di autonomo, ad esempio per case farmaceutiche, laboratori ecc.

15. Consulente

Sono diversi i professionisti che mettono a disposizione la propria esperienza, offrendo consulenze a chi ha bisogno di risolvere un problema. Quindi, seppure è vero che bisogna interloquire con gli altri, tutto avviene però senza sorprese o chiamate all'ultimo momento.

Si può organizzare la call in anticipo e prepararsi per tempo a rispondere alle domande di chi ha richiesto il servizio.

Scopri cosa fa il consulente finanziario e come sceglierlo.