Hai mai pensato di lavorare come autista? Di camion, di autobus, si scuolabus. Cosa serve per poter fare l'autista e quali capacità bisogna avere? Il compito principale di un autista/conducente è guidare un veicolo per il trasporto di merci o persone. Le prospettive di lavoro in questa attività sono promettenti, perché la professione di camionista è sempre molto ricercata. Scopriamo i dettagli!

Il compito principale di un autista/conducente è guidare un veicolo per il trasporto di merci o persone.

La professione di camionista, come quella di autista di autobus, rientra nella qualifica professionale di conducente professionista riconosciuto dallo Stato. Il fulcro del lavoro quotidiano è la guida di camion e altri veicoli pesanti commerciali come autoarticolati, autotreni o autocisterne.

Le prospettive di lavoro in questa attività sono promettenti, perché la professione di camionista è sempre molto ricercata. Le merci vengono trasportate su strade nazionali e internazionali in un'ampia varietà di settori. I conducenti di camion professionisti possono lavorare con aziende di trasporto, società di spedizioni, trovare servizi di corriere e/o società di costruzioni, tra gli altri.

Quali sono i compiti di chi vuole lavorare come autista di camion?

Anche se la vita quotidiana di un camionista, soprattutto nel traffico a lunga distanza o nelle tratte internazionali, non è semplicissima, i suoi compiti possono riassumersi in:

Carico e scarico della merce e il monitoraggio di tali attività;

Compilazione e controllo dei documenti di trasporto;

Pianificazione di percorsi, trasporti e tempi di riposo;

Controllo della sicurezza del veicolo, pneumatici, livello olio, filtri e livello carburante

Piccola manutenzione, ovvero cambio gomme, lavori di riparazione;

Lavare e rifornire di carburante il camion.

Le regole rigorose che chi vuole lavorare come autista di camion deve rispettare

Il camionista deve rispettare gli orari di partenza e arrivo e se guida per lunghe tratte, spesso dovrà dormire in camion o in hotel.

Secondo le regole europee gli autisti devono riposare almeno 11 ore al giorno e prendere un riposo di 45 ore continue ogni settimana, o 24 ore ogni due settimane.

Questi periodi di riposo sono obbligatori per legge, ma possono essere ridotti in determinate circostanze eccezionali.

Quali skills deve possedere chi vuole lavorare come autista?

Un conducente deve saper manovrare un veicolo in modo preciso e sicuro, conoscerne il peso e le dimensioni e poter intervenire tempestivamente in caso di guasto, essendo in grado di effettuare piccoli lavori di manutenzione.

Un autista deve conoscere e rispettare perfettamente il Codice della Strada e le norme per il trasporto su strada.

A seconda del tipo di veicolo che si guida, saranno necessarie determinate qualifiche e certificati di competenze. Per esempio nel caso in cui si trasportino merci pericolose, come i prodotti chimici o radioattivi, o nel caso in cui si trasportino merci deperibili o ancora nel caso in cui si trasportino animali vivi.

Le skills principali e più importante che un autista deve possedere sono:

Abilità alla guida.

Capacità di gestire carico e scarico.

Affidabilità

Flessibilità

Disponibilità a trasferte.

L'orario di lavoro dipende dal ramo in cui si svolge il proprio lavoro di autista. Per esempio un autista di autobus, ha un orario di lavoro regolare, mentre gli autisti del trasporto merci come corrieri e camionisti, hanno un orario più flessibile, soprattutto quando sono coinvolti in lunghe tratte, anche internazionali a volte.

Il mercato del lavoro per gli autisti è in continua crescita!

Nel mercato del lavoro degli autisti è difficile che ci sia carenza di offerte di lavoro. Ci sono sempre posti vacanti da riempire e, di solito, sono concentrati in società di trasporto, società di spedizioni e fornitori di servizi logistici, società di trasporto pubblico, ma anche società private che offrono servizi di trasporto passeggeri (gli NCC).

Gli autisti sono necessari anche nel settore dei viaggi e del turismo: autisti di pullman, conducenti di minibus e autovetture per il trasporto di turisti. Un conducente può anche lavorare in modo indipendente, come fattorino o tassista, con il proprio veicolo e la propria partita Iva.

Quali sono i doveri di una persona che lavora come autista?

Che tu possa guidare un furgone, un camion, un minivan o una macchina, in questo lavoro sei sempre in viaggio. Puoi fare viaggi di qualche ora, di un giorno o di più giorni. Nel trasporto locale, viaggi principalmente nelle vicinanze della tua residenza.

Ma puoi anche diventare autista nel trasporto a lunga distanza con il tuo camion; in questo caso il camion diventa a tutti gli effetti la tua seconda casa. Dormi nel camion e trascorri la maggior parte del tuo tempo libero lì dentro. I viaggi di solito durano dal lunedì al venerdì, mentre il week end potrai tornare a casa. Se invece hai scelto anche viaggi internazionali, probabilmente tornerai a casa ogni quindici giorni.

In qualità di camionista che trasporta merci, ma anche di corriere che fa consegne di qualsiasi tipo, se ti ritieni un professionista, devi rispettare i tempi di guida e devi controllare la manutenzione del veicolo di tua responsabilità.

Chi vuole lavorare come autista deve fare determinati controlli sul veicolo

Ecco quali controlli un autista deve fare, per responsabilità e professionalità, sul veicolo che guida:

Controllo regolare della pressione degli pneumatici ed eventuale loro regolazione;

Controllo del livello dell'olio;

Controllo dei freni (importantissimo);

Controlla il livello dell'acqua.

Arrivato in magazzino, è compito dell'autista caricare il proprio camion in modo rapido e sicuro. Qui ci si assicura che vengano rispettate le norme di carico e i requisiti per la messa in sicurezza del carico. A destinazione, come autista professionista, l'autista aiuterà i clienti a scaricare il camion.

L'autista non deve solo guidare, ma anche firmare e far firmare dei documenti, come quelli di consegna merce e farli firmare anche al destinatario.

Quanto potresti guadagnare se decidessi di lavorare come autista?

Prima di decidere se il lavoro di autista fa al caso tuo, sei sicuramente interessato allo stipendio.

Questo varia notevolmente a seconda che tu possa guidare camion, autobus o furgoni, ad esempio. Per esempio se lavori come autista per il trasporto pubblico, puoi guadagnare dai 1.500 ai 2.000 euro mensili; se invece lavori per il trasporto di merci pericolose, potresti arrivare anche a guadagnare 3.500 euro. I camionisti guadagnano da un minimo di 1.600, ma possono arrivare anche a 2.500. Più acquisisci esperienza e più guadagni.

Quali sono i requisiti da rispettare per lavorare come autista?

Il requisito fondamentale per lavorare come autista è la patente di guida, ma per ogni tipologia di veicoli è richiesta una patente specifica.

Se vuoi guidare camion e autobus, devi essere in possesso della Patente C e della CQC merci, ma per guidare camion di peso limitato è sufficiente la patente C1. Ovviamente per conseguire queste patenti, si presume che tu abbia già la patente B.

Se vuoi guidare un minivan per un massimo di nove persone, hai bisogno della patente D, mentre per guidare autobus e scuolabus occorre conseguire la CQC persone.

Gli autisti di camion sono ricercati in tutta Italia ed Europa, sia nel trasporto locale che a lunga percorrenza. Oltre a uno stipendio sempre più interessante, le aziende offrono ai candidati anche altri extra. I conducenti sono ricercati nelle seguenti aziende, tra le altre:

spedizionieri

trasporto locale

Servizio pubblico

aziende di trasloco

società di smaltimento

Purtroppo la carenza di lavoratori in questo settore deriva soprattutto dalla mancanza di interesse che i giovani hanno per questo tipo di mansione, sicuramente perché si tratta di un lavoro abbastanza duro e impegnativo.

Gli autisti di merci pericolose sono, per esempio, molto ricercati e hanno la possibilità di prendere stipendi molto più alti.