Dopo due anni e mezzo di pandemia di coronavirus tutti, ormai, hanno capito cosa si intende quando si parla di lavoro da remoto. In Italia questo modo di lavorare viene anche definito “Smart Working”, anche se in inglese non è utilizzato. Molte aziende hanno sfruttato “l’occasione” della pandemia per consentire ai lavoratori di svolgere le proprie mansioni in maniera ibrida, dunque non solo dalla propria abitazione (o da qualsiasi luogo differente dall’ufficio), ma anche recandosi per qualche giorno sul posto di lavoro. Andiamo a vedere tutti le novità che sono state introdotte con la nuova norma di “lavoro ibrido”, cosa significa questo cambiamento di paradigma e come funzionano i modelli di lavoro ibridi.

Dopo due anni e mezzo di pandemia di coronavirus tutti, ormai, hanno capito cosa si intende quando si parla di lavoro da remoto. In Italia questo modo di lavorare viene anche definito “Smart Working”, anche se in inglese non è utilizzato.

Molte aziende hanno sfruttato “l’occasione” della pandemia per consentire ai lavoratori di svolgere le proprie mansioni in maniera ibrida, dunque non solo dalla propria abitazione (o da qualsiasi luogo differente dall’ufficio), ma anche recandosi per qualche giorno sul posto di lavoro.

Andiamo a vedere tutti le novità che sono state introdotte con la nuova norma di “lavoro ibrido”, cosa significa questo cambiamento di paradigma e come funzionano i modelli di lavoro ibridi.

Partiamo con la definizione: cosa significa lavoro ibrido?

Cosa si intende con lavoro ibrido? La definizione di Forbes:

“Il lavoro ibrido nasce dalla combinazione tra lavoro a distanza e lavoro in presenza. Si tratta di una modalità che punta a cogliere il meglio delle due esperienze, cercando di contemperare esigenze di produttività e competitività con quelle di più soddisfacente equilibrio tra lavoro e vita privata.”

Nella maggior parte dei casi, il modello di lavoro ibrido sfrutta i vantaggi della digitalizzazione. Ciò significa che i dipendenti accedono agli strumenti e ai dati richiesti da remoto. Lavorando direttamente dalla propria abitazione, così come su un treno, in un bar o in una camera d'albergo.

Lavoro Ibrido, quante tipologie di lavori ibridi esistono?

Quando un'azienda in un annuncio di lavoro parla di “lavoro ibrido” può voler dire molte cose, perché il lavoro ibrido ha molte sfumature. Nel modello di lavoro moderno, per lo più digitale, ci sono due dimensioni da tenere a mente: il luogo di lavoro e l'orario di lavoro.

In realtà, però, solo il luogo di lavoro stabilisce di che tipologia di lavoro ibrido si tratta. Come dicevamo poc’anzi, infatti, esistono differenti tipi di lavoro ibrido. Questi sono:

" Office First ": l'ufficio rimane il luogo principale per lavorare, l'home office e simili sono disponibili solo in casi eccezionali;





": l'ufficio rimane il luogo principale per lavorare, l'home office e simili sono disponibili solo in casi eccezionali; Parzialmente flessibile : i dipendenti hanno l'opportunità di lavorare da remoto per alcuni giorni al mese o alla settimana;





: i dipendenti hanno l'opportunità di lavorare da remoto per alcuni giorni al mese o alla settimana; Completamente flessibile : tutti i dipendenti sono completamente flessibili nella scelta del luogo di lavoro;





: tutti i dipendenti sono completamente flessibili nella scelta del luogo di lavoro; "Remote First": l'home office o il luogo di lavoro in telelavoro (Smart Working) è il luogo di lavoro standard, una riunione in ufficio è possibile solo in casi eccezionali.

Se il modello di lavoro ibrido è integrato dal tempo di lavoro, dunque dagli orari, vengono aggiunte altre varianti:

Orari di lavoro fissi : si tratta di specifiche rigide, in quali ore del giorno e quante ore al giorno lavorare.





: si tratta di specifiche rigide, in quali ore del giorno e quante ore al giorno lavorare. Parzialmente flessibile : i dipendenti hanno l'opportunità di organizzare in modo flessibile il proprio orario di lavoro, ad esempio tramite un modello di orario flessibile.





: i dipendenti hanno l'opportunità di organizzare in modo flessibile il proprio orario di lavoro, ad esempio tramite un modello di orario flessibile. Completamente flessibile: quando i dipendenti scelgono quanto e quando lavorare, in questo caso “per quanto tempo” non ha alcuna rilevanza per le aziende che scelgono di utilizzare questo modello di lavoro.

Quali sono i vantaggi del lavoro ibrido?

Partiamo analizzando tutti i vantaggi che porta con sé il lavoro ibrido:

Utilizzando il lavoro ibrido l'equilibrio tra lavoro e vita privata dei propri dipendenti avrà un miglioramento in futuro, ad esempio, poiché gli spostamenti dispendiosi in termini di tempo e snervanti, a livello psicologico, verranno ridotti o eliminati.

I lavoratori qualificati non devono necessariamente trasferirsi nella città in cui un'azienda possiede il suo ufficio. Ciò facilita il reclutamento di esperti e contrasta lo spopolamento di determinate aree. Per esempio, in Italia abbiamo vissuto il fenomeno del South Working con la pandemia.

“Il South Working è un progetto di promozione sociale che stimola e studia il fenomeno del lavoro agile da una sede diversa da quella del datore di lavoro o dell’azienda, in particolare dal Sud Italia e dalle aree marginalizzate.”

Ora, questa tipologia di lavoro al sud è messa a rischio dalla fine dello stato emergenziale (prorogato al 31 agosto 2022).

Un altro vantaggio è che l'home office e il lavoro a distanza sono ben accolti da coloro che sono interessati, pertanto, porteranno un miglioramento alla qualità del lavoro svolto.

Infine, le aziende che offrono un modello di lavoro ibrido possono risparmiare sui costi, sia in termini elettrici, sia di volume, perché hanno bisogno di meno spazio ufficio.

Lavoro ibrido, ecco gli svantaggi!

Gli svantaggi del lavoro ibrido sono di diversa natura. Facciamo qualche esempio:

Non tutti i dipendenti vogliono lavorare da casa, alcuni infatti sono genitori con figli piccoli che non riuscirebbero a concentrarsi (esempio di quanto già accaduto a molti lavoratori e lavoratrici durante la pandemia).

Per i manager, inoltre, c'è uno sforzo di coordinamento più elevato, poiché i membri del team lavorano in luoghi diversi e, con tutta probabilità, in momenti diversi.

Con un modello di lavoro ibrido, metà in ufficio e metà presso la propria abitazione o in altri luoghi di lavoro, le aziende devono sostenere doppi costi: per gli uffici e per le attrezzature tecniche per l'home office (sempre se le seconde non sono a carico del lavoratore).

Infine, c'è una mancanza di scambio umano diretto con il proprio gruppo di lavoro. In particolare, con un lavoro ibrido che predilige la componente da remoto possono sorgere problemi sociali o psicologici.

Suggerimenti per padroneggiare le sfide del lavoro ibrido

Tutti i datori di lavoro devono determinare individualmente quale modello di lavoro ibrido introdurranno. Questa definizione può essere la base per grandi cambiamenti futuri: in determinate circostanze, la direzione aziendale decide di stabilire un'organizzazione agile o un approccio bottom-up in parallelo.

Tra le altre cose, ciò significa che i manager acquisiscono uno stile di leadership situazionale e implementano accordi di target sostenibili con il loro team. Allo stesso modo, i leader dei gruppi di lavoro o di divisioni devono lavorare sulla loro comunicazione affidandosi a nuovi strumenti di collaborazione.

A proposito di strumenti, il lavoro ibrido porta con sé anche alcune sfide tecniche. Affinché l'home office, il lavoro a distanza e tutte le altre forme di cooperazione funzionino, è estremamente importante disporre di attrezzature adeguate.

Le aziende potrebbero dover acquistare nuovo hardware e software e integrarli in modo sicuro nel panorama dei sistemi IT esistenti. Inoltre, tutti gli utenti devono essere addestrati di conseguenza in modo che il lavoro ibrido funzioni in modo fluido ed efficiente. In termini di tecnologia, i responsabili dovrebbero garantire che i componenti IT funzionino senza problemi in ufficio, in viaggio e in home office.

Anche le relazioni interpersonali sono importanti. Se i colleghi non possono incontrarsi regolarmente in un team, una cultura di squadra adattata può aiutare, ad esempio tenendo riunioni regolari tramite programmi di videoconferenza o stabilendo una pausa pranzo o aperitivo digitale in futuro.

Il mondo del lavoro è cambiato in modo significativo e la pandemia di coronavirus è stata, ed è tutt’ora un acceleratore per la creazione di un modello funzionante che in precedenza esisteva solo sporadicamente. Il lavoro ibrido non è ora solo teoria, ma è arrivato e si è stabilizzato nella pratica.

Ad oggi è particolarmente rilevante per lo sviluppo futuro del mondo del lavoro. Molte aziende si sono già adattate al cambiamento e hanno incluso il lavoro ibrido nella loro politica aziendale.