Poste Italiane offre lavoro a tempo indeterminato per diplomati. Nello specifico si ricercano figure di sportellisti nelle tre città di Milano, Torino e Palermo. Le candidature dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 30 novembre 2022. Andiamo a scoprire i dettagli insieme.

Poste Italiane offre lavoro a tempo indeterminato per diplomati. Nello specifico si ricercano figure di sportellisti nelle tre città di Milano, Torino e Palermo. Le candidature dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 30 novembre 2022. Andiamo a scoprire i dettagli insieme.

Lavoro, Poste Italiane cerca diplomati a tempo indeterminato: candidature entro 30/11

Poste Italiane cerca sportellisti, anche solo in possesso di un diploma delle scuole superiori, da impiegare nei suoi uffici di Milano, Torino e Palermo a tempo indeterminato.

Ma in cosa consiste nello specifico il lavoro? Semplice, i soggetti che verranno selezionati e assunti dovranno assistere i cittadini stranieri agli sportelli multietnici delle città di Milano, Palermo e Torino e dovranno conoscere almeno una di queste tre lingue oltre all’italiano:

inglese

arabo

cinese

È bene sottolineare che la ricerca degli sportellisti durerà fino alla fine del mese di novembre, per la precisione, fino al 30/11 alle ore 23.59, dopodiché il form chiuderà e non sarà più possibile inoltrare la propria candidatura online.

Poste italiane offre lavoro: assume a tempo indeterminato sportellisti che parlano inglese

Poste Italiane ha aggiornato il suo portale di ricerca di lavoro e ha inserito un nuovo annuncio rivolto unicamente a sportellisti che conoscano la lingua inglese, che dovranno essere impiegati negli uffici postali a tempo indeterminato. Ecco quali saranno i compiti che dovrà svolgere il candidato ideale:

dedicarsi alla promozione e alla vendita dei prodotti postali;





eseguire tutte le pratiche amministrative utili alla realizzazione dei servizi offerti secondo le regole aziendali





informare e ampliare la clientela

Non è finita qui, poiché l’offerta di lavoro a tempo indeterminato di Poste Italiane non si rivolge solo a chi parla la lingua inglese, ma occorrerà avere un diploma con votazione non inferiore a 70 su 100 o a 42 su 60.

Ricordiamo, però, che non saranno valutate unicamente persone con un diploma delle scuole superiori, ma si potranno anche candidare i cittadini che hanno un diploma di laurea triennale o magistrale.

Per questo motivo, sottolineiamo che l’annuncio di Poste Italiane offre lavoro solamente a chi risulta in possesso di questi requisiti. Ripetiamo nuovamente che le sedi di lavoro saranno gli sportelli multietnici delle città di Milano, Torino o Palermo.

Ricapitoliamo:

diploma di laurea / diploma scuole superiori con votazione minima 70/100 o 42/60

conoscenza della lingua inglese

Offerte di lavoro per sportellisti che parlano arabo o cinese

L’annuncio di Poste Italiane per sportellisti diplomati in lingua inglese non è l’unico, poiché l’ente è anche alla ricerca delle medesime figure professionali che, però, parlino la lingua araba e quella cinese.

Il lavoro da svolgere, così come i requisiti e il contratto di lavoro saranno i medesimi della posizione precedente, quindi:

diploma di laurea / diploma scuole superiori con votazione minima 70/100 o 42/60





conoscenza della lingua araba e/o della lingua cinese





sportellisti che aiutino i clienti stranieri di Poste Italiane, che si dedichino a promuovere e a vendere i prodotti postali, che eseguano ciascuna pratica amministrativa utile alla realizzazione dei servizi offerti secondo le regole aziendali e che provvedano ad informare e ad ampliare la clientela





il contratto di lavoro sarà a tempo indeterminato

Attenzione, però, perché rispetto alla ricerca degli sportellisti in lingua inglese, c’è una distinzione sulle sedi di lavoro:

i cittadini che verranno assunti perché parlano la lingua araba verranno assegnati agli sportelli multietnici di Torino e Milano;





mentre gli sportellisti che parlano il cinese lavoreranno principalmente presso la sede di Milano.

Quante persone occorrono

Ad oggi non c’è un numero preciso di assunzioni che occorrerà fare per adempiere al compito di sportellista per lingua inglese, araba o cinese, ma dipenderà tutto dall’esigenza di ognuna delle sedi di lavoro.

Attenzione, però, a non confondere l’annuncio di lavoro per Poste Italiane di Milano, Palermo e Torino con gli annunci di sportellisti bilingue per Bolzano, perché questo annuncio scadrà il 31 dicembre 2022, mentre l’annuncio di cui stiamo parlando scadrà il 30/11.

Leggi anche: Lavoro, ok settimana corta lavorativa: 4 giorni a settimana per un’ora in più al giorno

Poste Italiane cerca sportellisti, come inoltrare la candidatura

Potrete candidarvi all’offerta di lavoro entrando sul sito online Poste Italiane ed entrando nell’area “lavora con noi”.

A questo punto, si aprirà una pagina dedicata unicamente ai posti di lavoro e, in particolare, alle carriere. Qui, dovrete premere il pulsante “postazioni aperte” e vi si aprirà una schermata con tutte le posizioni ricercate.

Per candidarvi come sportellisti in lingua a tempo indeterminato dovrete semplicemente cliccarci sopra, seguire la procedura guidata, allegando il cv, e premere "Invia candidatura ora".

Leggi anche: Concorsi pubblici: 4 bandi per avere il posto di lavoro al Nord, solo con licenza media