In pensione a 63 o 64 anni di età da subito, presentando la domanda entro il 31 dicembre 2022, oppure, aspettando il 2023. La differenza è minuziosamente racchiusa nei particolari che di seguito andremo ad analizzare. Non una vittoria dell’ultima ora sulla riforma pensioni, ma bensì, la presenza di misure anticipata contemplate dall’ordinamento previdenziale in vigore a tutti gli effetti di legge.

In pensione a 63 o 64 anni di età da subito, presentando la domanda entro il 31 dicembre 2022, oppure, aspettando il 2023. La differenza è minuziosamente racchiusa nei particolari che di seguito andremo ad analizzare.

Non una vittoria dell’ultima ora sulla riforma pensioni, ma bensì, la presenza di misure anticipata contemplate dall’ordinamento previdenziale in vigore a tutti gli effetti di legge.

Il 2023 dovrebbe partire all’insegna delle nuove misure di pensione anticipata, ovvero quelle alternative necessaria a garantire il superamento della legge Fornero.

Non è dell’ultima ora la proposta del presidente Tridico, con una pensione a 63 o 64 anni di età, un sistema ideato per creare una maggiore flessibilità a due tempi, meglio descritto nei paragrafi successivi.

Intanto, si tratta di misure che dovrebbero affiancarsi alle diverse formule di pensionamento, come appunto Ape sociale e Opzione donna.

Il quadro previdenziale nel 2023, dovrebbe fornire diverse opzioni di pensionamento e prepensionamento, dovrebbe chiudere uno dei capitoli più amari della storia italiana, ovvero la riforma “lacrime e sangue”.

Nonostante, le “buone intenzioni” il quadro pensionistico italiano è stato compromesso irreparabilmente nel 2011. Sono ancora troppe le penalizzazioni legate al pensionamento e sicuramente non saranno eliminate nel prossimo futuro.

Pensione, via dal lavoro a 63 o 64 anni da oggi e nel 2023! OK a 3 misure INPS

Secondo il presidente Tridico nel sistema previdenziale italiano deve essere introdotta una pensione anticipata con un’uscita dal lavoro a 63 anni di età.

La via flessibile viene penalizzata da un assegno erogato in due tempi. La pensione verrebbe liquidata integralmente con il sistema contributivo, la parte finale e piena dell’assegno andrebbe al lavoratore non prima dei 67 anni di età.

D’altra parte, si è consci che l’assenza di una riforma pensioni porterebbe i lavoratori alla sola uscita anticipata ordinaria o alla pensione di vecchiaia ordinaria.

In un sistema previdenziale senza uscite anticipata il lavoratore non potrà fare altre che aspettare i 67 anni di età o maturare i 41 o 42 anni e 10 mesi di contribuzione prima di poter richiedere la pensione.

La madre di tutte le discussioni sulle pensioni ruota sulla flessibilità d’uscita e sulle penalizzazioni a essa ancorate. Nonostante, da mesi sembrano sciolti gli intoppi sulla riforma pensioni, la verità è che la legge Fornero contiene le uniche due misure pensionistiche operative oggi e nel 2023.

La pandemia prima e la crisi energetica accompagnata dall’inflazione non ha fatto altro che porre in evidenza la carenza del sistema previdenziale di misure idonee a contrastare la legge Fornero.

Il problema dello scalone di Quota 100 non è stato superato, è stato grossolanamente camuffato da Quota 102. Così gli italiani che potevano sfruttare la scelta di ritirarsi dal lavoro a 62 anni, oggi devono aspettare fino a 64 anni di età.

In questo trucco maldestro non è stato alterato il requisito contributivo fermo in entrambi i casi a 38 anni di versamenti. Intanto, la misura è in scadenza il 31 dicembre 2022 e non si preannunciano differimenti per il 2023.

Mentre, quel che appare veramente è la propensione al metodo della doppia pensione di Tridico, con un’uscita a 63 anni, con un ridotto requisito contributivo minimo di 20 anni e un calcolo dell’assegno contributivo. Un sistema che pone una linea netta di demarcazione a discapito dei lavoratori della classe del 1996.

Tutto sommato, tra non molto il sistema contributivo sarà l’unico metodo per il calcolo della pensione, facendo diventare difatti la misura strutturale.

Pensione a 63 o 64 anni nel 2023 con penalizzazione perenne

La pensione anticipata di Tridico viene rilasciata a 63 anni di età, per la liquidazione dell’assegno pensione viene applicato il sistema contributivo.

Il che porta a ridimensionare il valore dell’assegno nella misura del -3% applicata per ogni anno anticipato prima del raggiungimento dei 67 anni di età.

In altre parole, il lavoratore non riceve subito l’importo della pensione, ma ottiene la parte decurtata del 3% per ogni anno di anticipo dal pensionamento. L’INPS mette in pagamento l’intera pensione al perfezionamento dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia.

L’uscita anticipata viene strettamente legata a una penalizzazione perenne.

Manca il vero vantaggio di scelta dell’uscita flessibile anticipata, il momento in cui il lavoratore sceglie di andare in pensione con il rilascio di un importo pensione pieno e non decurtato di anno in anno fino al raggiungimento dei 67 anni di età.

Poi, non va dimenticata la proposta della pensione anticipata a 64 anni di età con un montante contributivo di 35 anni, con annesso regalo della penalizzazione perenne e la presenza di un assegno pensione almeno di 2,2 volte il trattamento minimo.

In pensione a 63 o 64 anni di età, scadenza e requisito INPS

L’INPS prevede il pensionamento anticipato con Quota 102, una forma di pensionamento accessibile a 64 anni di età con un’anzianità contributiva di 38 anni, con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022.

Le donne possono andare in pensione a 58 e 59 anni di età con 35 anni di contributi utilizzando la misura Opzione donna con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021. La domanda di pensionamento può essere inoltrata entro il 31 dicembre 2022.

E, infine, esiste la possibilità di uscire prima attraverso un prepensionamento a 63 anni con 30, 32 e 36 anni di contributi. L’anticipo previdenziale Ape sociale permette un’uscita flessibile agevolata solo alle categorie di tutela, se rientrano in specifiche condizioni. La richiesta di prepensionamento deve essere inoltrata entro il 31 dicembre 2022.