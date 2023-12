130 euro di pensione in più, ecco chi sono i fortunati con il cedolino più "pesante"

Fino a 130 euro in più di pensione dal prossimo anno, ma non per tutti: ecco a chi sono destinati e quali sono le novità.

La prospettiva della pensione è un passaggio significativo nella vita lavorativa di ognuno, e il simulatore Inps "Pensami-PENSione A MIsura" offre uno strumento prezioso per comprendere la data presunta di pensionamento. Recentemente aggiornato, il software fornisce nuove funzionalità e informazioni essenziali, affrontando anche le novità normative del 2023.

Il simulatore INPS: le principali novità e aggiornamenti

Il simulatore INPS si evolve con una nuova versione che incorpora dati anagrafici e contributivi, consentendo di calcolare la pensione nelle "Gestioni previdenziali". L'aggiunta di informazioni sulle nuove normative, come la pensione "anticipata flessibile" e "opzione donna", rispecchia l'attenzione all'adeguamento alle leggi di bilancio del 2023.

L'accesso al servizio "Pensami" è reso ancora più agevole grazie alle nuove implementazioni per dispositivi mobili, chiamate "INPS Mobile" su Android e iOS. Senza necessità di autenticazione, gli utenti possono selezionare il servizio dalla home page del sito Inps. Il percorso digitale su web è altrettanto intuitivo, aprendo la sezione "Pensione e previdenza", "Esplora pensione e previdenza", "Strumenti – Vedi tutti", e infine "Pensami - Simulatore scenari pensionistici".

Canali di Pensionamento in anticipo e riscatto contributivo

La legge di bilancio ha ridotto i canali di pensionamento anticipato, consentendo a coloro che non raggiungono una pensione di almeno 1,5 volte l'assegno sociale di accedere alla pensione a 67 anni anziché attendere i 71 previsti. Nel biennio 2024-2025, i dipendenti con versamenti dal 1996 possono riscattare periodi non contribuiti fino a cinque anni, offrendo un percorso più flessibile verso la pensione.

L'inflazione al 5,4% nel 2024 avrà effetti significativi sulle pensioni. Gli assegni fino a quattro volte il minimo aumenteranno fino a 122 euro, mentre chi percepisce tra cinque e sei volte il minimo potrà recuperare fino a 97,57 euro. Le pensioni fino a otto volte il minimo avranno un aumento massimo di 115,37 euro. Chi ha redditi tra 2.272,96 euro e 2.841,2 euro al mese potrà beneficiare di un incremento massimo di 130,41 euro.

Quota 104 e nuove regole di pensionamento

Nel 2024, è possibile anticipare il passaggio alla pensione a 63 anni con 41 anni di contributi accumulati. Tuttavia, è importante considerare che una decisione di uscire dal mondo del lavoro quattro anni prima dell'età pensionistica standard comporterà una riduzione del 4% sull'importo totale della pensione, concentrata principalmente sulla quota retributiva.

Questa riduzione, che rappresenta circa un terzo dell'importo totale in media, si basa sul rapporto tra il coefficiente di trasformazione per l'età di uscita e quello dell'età di vecchiaia. Inoltre, le finestre di uscita si sono estese, con nuovi tempi applicati sia nel settore privato che in quello pubblico. Questa modifica offre ai lavoratori una maggiore flessibilità temporale per pianificare il passaggio alla pensione in base alle proprie esigenze.

L'accesso anticipato alla pensione nel 2024 è riservato a coloro nati nel 1961 che hanno iniziato a lavorare almeno nel 1983 senza interruzioni contributive, offrendo un percorso personalizzato per coloro che desiderano godere dei benefici pensionistici in anticipo.

Ape sociale e opzione donna: variazioni e accesso ampliato

Ape Sociale e Opzione Donna vedono un aumento dell'età di accesso, raggiungendo i 63 anni e 5 mesi. Le donne che possono usufruire dell'"Opzione donna" vedono l'età minima salire a 61 anni, con un anno aggiuntivo di finestra mobile. Queste opzioni sono estese a disoccupati, caregiver, invalidi con almeno il 74% di invalidità e coloro che svolgono lavori gravosi, fornendo un percorso personalizzato verso la pensione.

Il panorama delle pensioni nel 2024 è caratterizzato da nuove regole, agevolazioni e una rivalutazione significativa. Con il simulatore INPS e le informazioni fornite, i lavoratori possono pianificare il loro passaggio al mondo della pensione in modo più consapevole, considerando le nuove soglie pensionistiche e i cambiamenti normativi introdotti.