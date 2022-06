Arriva una bellissima notizia per i pensionati italiani che a luglio potranno avere la possibilità di accedere ad un assegno INPS sicuramente molto più elevato. Grazie alla combinazione tra l’assegno pensione + quattordicesima, infatti, alcune categorie di pensionati italiani potranno addirittura arrivare a ricevere nel mese di luglio dall’INPS fino a 700 euro in più per il proprio assegno previdenziale.

A questo proposito, infatti, grazie alla combinazione tra l’assegno pensione + quattordicesima, infatti, alcune categorie di pensionati italiani potranno addirittura arrivare a ricevere nel mese di luglio dall’INPS fino a 700 euro in più per il proprio assegno previdenziale.

In tal senso, così come accade ormai per ogni tipo di sostegno economico, di trattamento e di assegno, anche non di natura previdenziale, anche per quanto riguarda l’aumento della pensione INPS reso possibile grazie alla combinazione tra l’assegno pensioni + quattordicesima, è necessario rispondere ad alcune condizioni particolari.

Dunque, proprio per questo motivo, all’interno del seguente articolo, andremo a fornire ulteriori approfondimenti per quanto concerne l’aumento dell’assegno pensioni INPS fino a raggiugnere il riconoscimento di 700 euro in più di pensione per il mese di luglio 2022.

In questo modo, quindi, si andrà ad offrire una panoramica più dettagliata di indicazioni al fine di comprendere chi saranno i soggetti che potranno ricevere una pensione più ricca grazie al riconoscimento degli importi della quattordicesima.

Novità pensioni + quattordicesima: quello che c’è da sapere nel 2022 sull’assegno INPS

Pare quindi completamente confermata la novità più importante degli ultimi mesi in relazione al tema delle pensioni. Si tratta, come annunciato già nell’introduzione del seguente articolo, della grande possibilità di poter percepire un aumento delle pensioni INPS grazie alla combinazione tra quattordicesima ed assegno previdenziale.

È proprio questa splendida notizia che vede il coinvolgimento di tantissimi pensionati, che è stata comunicata da parte dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale verso l’intera platea di utenti, attraverso la pubblicazione del nuovo cedolino pensioni di luglio.

Dunque, è arrivato finalmente il momento tanto attesa per i cittadini di verificare quali saranno i nuovi importi legati all’aumento della pensione INPS per il mese di luglio e chi saranno dunque i fortunati che potranno ricevere addirittura fino a 700 euro in più rispetto all’assegno pensioni del mese scorso di giugno.

Chi può ricevere aumento delle pensioni INPS con la quattordicesima

È chiaro, quindi, che per poter accedere all'assegno previdenziale dell’INPS ed avere dunque il diritto di ottenere un aumento delle pensioni grazie al riconoscimento della quattordicesima durante l’erogazione della mensilità di luglio 2022, occorre rispondere ad alcuni requisiti particolari.

Innanzitutto, è bene porre particolare attenzione all’effettiva cassa e gestione della pensione che si fa carico dunque dell’erogazione degli importi previdenziali nei confronti dei singoli pensionati che risiedono in Italia.

Infatti, l’attribuzione della quattordicesima mensilità sull’assegno pensioni INPS potrà essere effettuata esclusivamente in alcuni casi specifici, ovvero quando l’assegno pensione è intestato ad un soggetto che risulta essere titolari di un trattamento pensionistico (o anche più di uno) a carico della cosiddetta Assicurazione generale obbligatoria, nota come Ago.

A questo proposito, quindi, rientrano le categorie di lavoratori dipendenti, ma anche coloro la cui pensione viene gestita da parte della Gestione Separata INPS o anche da eventuali altre gestioni speciali previste per i lavoratori autonomi.

Inoltre, rientrano nella possibilità di accedere agli aumenti della pensione INPS grazie all’erogazione della quattordicesima anche quei lavoratori il cui trattamento pensionistico viene gestito dalle forme sostitutive oppure dal Fondo Clero.

Al contempo, un’ulteriore precisazione riguarda quei cittadini che invece percepiscono una pensione che rientra nella tipologia di assegno d’invalidità ordinario oppure pensione ai superstiti. In entrambi i casi, i pensionati potranno ottenere l’erogazione della quattordicesima mensilità insieme agli importi della pensione INPS.

I requisiti per ricevere aumento pensioni INPS con quattordicesima a luglio

Abbiamo quindi visto quali sono le categorie di pensionati a cui spetterà la possibilità di ricevere l’aumento delle pensioni INPS con il riconoscimento della quattordicesima mensilità a luglio. Ora è il momento di riepilogare brevemente i principali requisiti di accesso a tale trattamento previdenziale.

Nello specifico, la condizioni più importante che è necessario prendere in considerazione nel momento in cui si desidera comprendere se si ha diritto ad ottenere l’assegno INPS di luglio con pensione + quattordicesima, è quella legata all’età anagrafica.

In questo senso, dunque, è necessario che i titolari della pensione abbiano effettivamente compiuto almeno 64 anni di età. L’aspetto anagrafico rappresenta anche di fatto uno dei fattori più rilevanti ai fini degli importi dell’aumento della pensione INPS. Effettivamente, tale misura economica legata all’incremento dell’assegno previdenziale INPS grazie alla quattordicesima varia in maniera proporzionale rispetto all’età anagrafica.

Un ulteriore requisito riguarda il reddito dei pensionati. Infatti, la quattordicesima mensilità erogata insieme alla pensione INPS spetterà in maniera esclusiva nei confronti di quei soggetti che risultano avere un reddito inferiore al doppio dell’importo del trattamento minimo che viene stabilito dal Fondo pensione per i lavoratori dipendenti.

Nel caso specifico del 2022, quindi, il limite di reddito che non dovrà essere superato per poter accedere all’aumento della pensione con la quattordicesima è quello di 13.633 euro.

Inoltre, vale la pena ricordare che non potranno ottenere l’erogazione dell’aumento della pensione grazie alla quattordicesima mensilità quei cittadini che risultano essere titolari di assegni di natura assistenziale o di una pensione sociale.

Come fare richiesta dell’assegno INPS di pensione + quattordicesima a luglio

Molto spesso ci si ritrova a ricercare online informazioni in merito alle effettive modalità operative che dovranno essere rispettate da parte degli utenti e di quei pensionati che non vedono l’ora di poter vedere l’accredito della pensione + quattordicesima con aumenti fino a 700 euro per il mese di luglio.

Tuttavia, ancora pochi hanno compreso che generalmente nessun titolare della pensione dovrà procedere a presentare e trasmettere una domanda ai fini di ricevere l’aumento della pensione con la quattordicesima mensilità.

Sarà dunque l’istituto Nazionale Previdenza Sociale a valutare i vari requisiti e la situazione previdenziale di ciascun pensionato al fine di acconsentire all’erogazione dei pagamenti aumentati dell’assegno INPS di pensione con annessa quattordicesima mensilità.

Per quanto riguarda la data di ricezione dei pagamenti dell’assegno pensione INPS + quattordicesima, questi non subiranno particolari modifiche. Sarà quindi necessario attendere il primo giorno bancabile del mese, dunque venerdì primo luglio, per vedersi accreditato l’importo completo della pensione, unitamente agli aumenti previsti per il mese di luglio.