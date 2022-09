La RAI Radiotelevisione Italiana apre la possibilità d'inviare il curriculum vitale anche in assenza di concorso. D’altra parte, l’ultimissimo concorso che offriva diverse opportunità lavorative finalizzate all’assunzione in un contesto stabile e rassicurante è scaduto. Al momento, non si registra l’apertura dei termini per l’inoltro di candidature. Per cui, chi testardamente intende presentare la richiesta per rientrare nella squadra operativa d'impiegati e assistenti di redazione deve trovare un canale alternativo.

La RAI, Radiotelevisione italiana S.P.A., rappresenta una delle principali aziende di comunicazione, le sue origini risalgono al 1924, nata come Unione radiofonica italiana, per poi passare Ente italiano per le audizioni radiofoniche. Successivamente nel 1944 fu denominata Radio Audizioni Italiane. Nel 1954 fino ad oggi, entra nelle case degli italiani la RAI − Radiotelevisione Italiana.

Con una distribuzione su suolo nazionale di 22 sedi, di cui la sede legale è sita a Roma presso il Centro Nazionale di Controllo della Rete di Trasmissione.

RAI 2022 “lavora con noi”, ecco dove inviare il curriculum vitae

Molti cittadini non aspettano un concorso o l’apertura della selezione per candidarsi, ma si attivano nell’immediato cogliendo al volo le opportunità lavorativa. Un’azione possibile attraverso la ricerca in rete del Gruppo RAI nella sezione dedicate alla ricerca del personale “Lavora con noi”.

E, ancora, si può raggiungere questo canale anche utilizzando l’area di selezione “La RAI Cerca”, direttamente dalla sezione dedicata online RAI recruiting. Ricordiamo, che in questa sezione vengono aggiornate tutte le offerte di lavoro attraverso la pubblicazione dei bandi RAI.

Alla fine, tutto si riduce in una ricerca spasmodica rivolta alla candidatura in una delle principali aziende di comunicazioni, per cui individuato il profilo che interessa ricoprire, basta utilizzare l’apposito forum online per inoltrare la propria candidatura spontanea, allegando il curriculum vitale e la lettera di presentazione.

A volte le offerte di lavoro sono a tempo, per cui restare aggiornato diventa una questione di vitale importanza. Altre, invece, basta seguire i passi organizzati dall’azienda per il reclutamento del personale e verificare il possesso dei requisiti.

Attenzione! Occorre attendere la conferma della trasmissione della domanda online, per la verifica della candidatura andata a buon fine.

In ogni modo, per orientarsi nella procedura quasi standard promossa dalla RAI per l’individuazione del personale da distribuire nelle varie sedi, ti proponiamo gli elementi base dell’ultimo concorso. Non è possibile presentare più la richiesta di ammissione al concorso, ma è possibile visionare le modalità operative con cui la RAI prosegue la candidatura del personale.

Concorsi RAI 2022: cosa sapere per candidarsi

La RAI ha pubblicato il concorso per la copertura di 35 posti, finalizzato all’assunzione di 25 lavoratori da inserire nella qualifica d'impiegati, mentre 10 posti sono riservati alla copertura della qualifica di assistenti di redazione.

I candidati che superano le prove ricevono un contratto di apprendistato professionale disciplinato dall’articolo 10 del CCL RAI.

I vincitori del concorso possono ricoprire la qualifica per cui hanno partecipato alla selezione presso le sedi RAI presenti su suolo nazionale.

I termini per tale concorso sono periti il 26 settembre 2022

Concorsi RAI 2022: lo stipendio e le condizioni possono variare in base al ruolo ricoperto

I candidati che superano la prova per l’ammissione di 35 posti del concorso RAI, ricevono una retribuzione commisurata alla figura per cui si è richiesto l’accesso alla partecipazione della selezione.

Secondo quanto riportato nel bando, per i candidati che superano la prova per l’inserimento nel profilo di impiegato RAI, spetta una retribuzione del valore di circa 21.500 euro lordi. È possibile ricevere anche cifre maggiori fino a 24.000 euro annue.

I candidati che concorrono all’inserimento del profilo di assistenti di redazione RAI, ricevono una retribuzione del valore di circa 23.200 euro annui lordi, con possibilità di raggiungere cifre più altre quantificate in circa 26.400 euro annue lordi.

Il candidato che intende partecipare al concorso RAI, deve tener conto di diversi requisiti, tra cui:

il possesso di un titolo di studio finito, un diploma media di scuola superiore;

aver raggiunto un’età anagrafica compresa tra 18 e 29 anni con un limite massimo di 364 giorni.

Esistono anche condizioni di esclusione da verificare.

Concorsi RAI 2022: attenzione la prova selettiva c’è sempre

I candidati che concorrono all’ammissione al concorso RAI devono superare una prova selettiva, strutturata su un Multiple choice, in modalità remoto. Per il superamento della prima prova selettiva occorre un PC, con connessione internet e webcam. Ammessi tablet o smartphone.

Previsto in presenza una prova orale tecnica, oltre che conoscitiva.

Infine, ricordiamo che gli elementi essenziali riferiti alla prova selettiva e la modalità del colloquio sono presenti in quasi tutti i concorsi promossi dalla RAI.

Ricordiamo, infine, che la sezione dedicate alla ricerca del personale “Lavora con noi” è presente anche in altre realtà molto competitive che offrono molti vantaggi professionali. Per cui, se l’intento è quello di emerge in una realtà lavorativa diversa, ti consiglio di tenerti sempre aggiornato inviando anche più richieste di candidature spontanee.