Assunzioni licenza media, quali strategie adottare per ottenere un contratto indeterminato. La ricerca di un’occupazione stabile non è mai semplice, senza aver ponderato con estrema attenzione le diverse offerte di lavoro che si presentano quotidianamente sulle varie piattaforme di “cerco e offro lavoro”.

È, anche, vero che nelle offerte di lavoro il più delle volte viene richiesto un titolo di studio finito, come appunto un diploma, altre invece puntano direttamente alla ricerca di candidati con “laurea”.

Alla fine la ricerca di un’assunzione con la licenza media non può concentrarsi solo sui portali web specializzati in questo settore, ma occorre ampliare il discorso includendo i bandi pubblici, concorsi, selezioni e quant’altro può servire per l’inserimento nel mondo del lavoro con un contratto indeterminato.

Assunzioni licenza media: cosa si può fare per avere un contratto indeterminato

Cercare, spulciare, individuare un'occupazione o il classico posto di lavoro non è sempre semplice. Al di là del solo titolo della licenza media, esistono altri fatturi da considerare anche se impropriamente riconducibili più a uno stato motivo, dove ansia e frustrazione possono prendere il sopravvento. Se sei agitato non troverai mai un’occupazione, anzi è più facile saltarla che individuare le potenzialità di un annuncio di lavoro.

I primi passi che portano all’assunzione non sono mai semplici, specie se il candidato possiede solo un diploma di licenza media. Nulla è perduto, anzi esistono buone possibilità d’inserimento con contratto indeterminato nella Pubblica Amministrazione, ma anche nelle aziende.

Spesso, dai privati arriva un aiuto insperato volto all’assunzione di personale con contratto indeterminato, dietro un periodo di prova. Non sono poche le aziende che ricercano personale solo con il diploma di licenza media, sia per favorire il ricambio generazionale che assicurare una nuova occupazione a tanti lavoratori disoccupati.

Oggi è cambiata anche la ricerca di un’occupazione, nulla che si accosti minimamente ai canoni degli anni ’90. All’epoca, non serviva molto trovare un lavoro era semplice, veloce e con ottimi risultati, un passaparola rapido tra parenti e amici e all’improvviso fioccava anche più di un’opportunità lavorativa a tempo indeterminato.

Ad oggi, è necessario possedere un indirizzo email con una propria casella postale online, da cui inoltrare le richieste di assunzione dirette, accompagnata da una lettera di presentazione e un curriculum vitae aggiornato, con l’indicazione di: competenze, formazione e attitudini lavorative.

L’altra possibilità sono le assunzioni affidate ai Centri per l’impiego, per cui il primo passaggio è quello dell’iscrizione o registrazione presso il centro più consono alle tue necessità.

Cerco lavoro con licenza media, ecco come trovare la giusta assunzione a tempo indeterminato

Non sempre si associa il diploma di licenza media alla possibilità di ottenere un’assunzione stabile con contratto indeterminato. Ma, si tratta di un errore, esistono tante occupazioni da ricoprire anche con la sola licenza media, tante aziende che ricercano personale competente, ma soprattutto, formato.

In questo caso, l’aspetto rilevante è la formazione professionale, risultare pratico con ottime competenze lavorative sulle spalle vale più dei titoli.

Intanto, esistono moltissimi corsi volti alla formazione professionale gratuiti, senza necessariamente rappresentare un costo per i lavoratori che intendono specializzarsi in un particolare settore lavorativo.

Se possiedi il diploma di terza media accompagnato dalla formazione professionale e sei pronto ad affrontare tutte le problematiche lavorative, sappi che il settore terziario o la grande distribuzione offre delle ottime possibilità d’introduzione nel mondo del lavoro.

Nelle piattaforme specializzate in cerco lavoro esistono molti annunci dedicati alla ricerca di figure professionali, come ad esempio: addetto alle vendite, magazziniere, fotografo e così via.

Esistono anche delle alternative per chi vuole mettersi in gioco, costruirsi un futuro puntando sulle proprie attitudini personali, competenze uniche come una buona dialettica possono portare a diventare, ad esempio agenti di vendita immobiliari, agente di commercio e così via.

Assunzioni licenza media nella Pubblica Amministrazione, ecco cosa sapere

Sei alla ricerca del “posto fisso”, per cui le aziende non ti interessano, punto alla stabilità all’occupazione presso una Pubblica Amministrazione. A questo punto, tutto quello che devi fare è restare aggiornatissimo su bandi e corsi pubblicati in Gazzetta Ufficiale. Esistono diverse Amministrazioni Comunali e Regionali che cercano profili di assunzione con licenza media, come: operai, ecologi, autista per ambulanza e così via.

In questo caso, devi spulciare tutti i bandi e concorsi pubblici in cui potresti presentare la domanda diretta, se prevede l’assunzione con una semplice selezione o previo superamento di prova di esame.

Ricordiamo, che per i cittadini che possiedono solo la terza media, collocarsi nel mondo del lavoro non è impossibile, anzi potrebbe risultare molto più semplice rispetto ad altri con più titoli. Infatti, quest’ultimi spesso sono vincolati al superamento di prove teoriche con un maggiore margine di esclusione.