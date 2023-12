Tredicesima a dicembre, ecco la data entro la quale va pagata per legge

Se non hai ancora ricevuto la tredicesima, dovresti sapere che è stabilita per legge una data massima entro cui va erogata: ecco cosa dice la normativa.

L'attesa stagionale è giunta, con 40,7 miliardi di euro in arrivo per i lavoratori dipendenti e pensionati italiani, grazie alla celebre tredicesima. Questo banchetto economico allieterà il Natale di circa 35 milioni di connazionali, compresi 16,1 milioni di pensionati e 18,9 milioni di lavoratori dipendenti. Tuttavia, mentre alcuni fortunati hanno già ricevuto la loro parte, altri sono ancora in attesa. La domanda cruciale è: entro che giorno deve essere pagata "per legge" la tredicesima?

Le origini e il significato della tredicesima

La tredicesima, comunemente conosciuta come gratifica natalizia, si insinua nelle festività natalizie come un antico rituale di generosità da parte dei datori di lavoro. Questo gesto, permeato di tradizione, acquisì un riconoscimento ufficiale nel 1937, quando fu inclusa nel contratto collettivo nazionale del lavoro degli impiegati dell'industria.

La sua importanza crebbe ulteriormente nel 1946, quando fu estesa anche agli operai, trasformandosi da un atto di benevolenza spontanea a un diritto consolidato nel panorama lavorativo italiano. Questa evoluzione storica riflette non solo il cambiamento delle dinamiche economiche, ma anche l'ancoraggio profondo della tredicesima nell'identità delle festività, con il suo significato che si è radicato nel tessuto sociale del paese.

Nei contratti part-time, la tredicesima matura proporzionalmente all'orario effettuato, ad esempio al 50% per un part-time di 20 ore settimanali e al 75% per un part-time di 30 ore.

Entro che data va pagata la Tredicesima secondo la legge

Per legge, la tredicesima deve essere erogata nel mese di dicembre di ogni anno, ma le tempistiche variano tra lavoratori dipendenti pubblici e privati o pensionati.

I beneficiari di pensioni, assegno sociale e invalidità civile hanno già ricevuto la tredicesima entro l'1 dicembre, o per coloro che optano per il ritiro in contanti, entro il 5 dicembre presso gli uffici postali. Per quanto riguarda il settore privato, le tempistiche di pagamento variano in base alla contrattazione collettiva, ma la scadenza generalmente concordata è la vigilia di Natale.

Nel mondo del commercio, i lavoratori possono aspettarsi la tredicesima entro il 24 dicembre, ma alcuni datori di lavoro potrebbero anticipare questo momento, offrendo un tocco di anticipo alle celebrazioni natalizie. Per i metalmeccanici, la consueta arriva puntuale la vigilia, sottolineando la diversità di calendari che caratterizza le diverse realtà lavorative in questo periodo festivo.

Per i dipendenti statali, le date di erogazione sono stabilite dal decreto legge 350/2001. Gli insegnanti delle scuole materne ed elementari la ricevono entro il 14 dicembre, seguiti dai supplenti temporanei due giorni dopo. Il 15 dicembre è dedicato al personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa, mentre per gli altri dipendenti pubblici è il 16 dicembre.

L'importo della tredicesima varia in base ai mesi lavorati, con l'erogazione di dodicesimi per i periodi inferiori ai 12 mesi. Va sottolineato che l'importo non coincide mai con lo stipendio mensile, poiché la tredicesima è soggetta a una tassazione differenziata con deduzioni di contributi previdenziali e fiscali.

Mentre il paese si prepara a festeggiare le festività, la tredicesima rappresenta non solo una gratifica economica ma anche un importante momento di riflessione sulla legge e le tempistiche di pagamento che la regolano, assicurando che ogni lavoratore possa godere del suo meritato riconoscimento entro i termini previsti.