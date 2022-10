Attualmente presidente del Copasir,il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, Adolfo Urso ha alle spalle una biografia di militanza quarantennale nella destra italiana e di attività istituzionale. Nel pallottoliere del totoministri è spuntato di recente il suo nome come possibile Ministro per la Difesa. Ripercorriamo brevemente le principali tappe della sua vita e carriera politica.

Attività giornalistica e militanza politica di Adolfo Urso

Nato nel 1957, Adolfo Urso è originario di Padova, figlio di emigrati siciliani di Acireale, dove trascorre gli anni di gioventù e di formazione scolastica. Qui comincia a muovere i primi anni nel giornalismo, scrivendo per una rivista giovanile locale, Controcorrente, per poi collaborare con il Secolo d’Italia, quotidiano ufficiale del Movimento Sociale Italiano (MSI), di cui Urso è membro tesserato. Aderisce al Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del partito di cui faceva parte anche Giorgia Meloni. Contemporaneamente prosegue la sua carriera giornalistica come caporedattore della testata L’Italia Settimanale.

Nel 1994 è eletto in Parlamento con Forza Italia, e l’anno successivo entra a far parte di Alleanza Nazionale, il nuovo partito fondato da Gianfranco Fini. È la prima delle sei legislature che vedranno accrescere l’esperienza e il prestigio di Urso, al punto da diventare un uomo di riferimento all’interno del centrodestra, attraversando tutte le sue trasformazioni e i cambi di sigle dei partiti.

Principali incarichi politici

I suoi campi di interesse sono sempre stati la sicurezza nazionale e la geopolitica. Ha presentato diverse proposte di legge relativa all’interesse nazionale nel contesto marittimo. Per due mandati riceve l’incarico di viceministro, delle Attività Produttive dal 2001 al 2006, e dello sviluppo economico dal 2008 al 2011.

Dopo la caduta dell’ultimo governo Berlusconi Urso lascia momentaneamente la politica e fonda la Italy World Services, una società di consulenza per l’internalizzazione delle imprese. Nel 2015 decide di tornare in campo abbracciando il progetto di Giorgia Meloni, che lancia Fratelli d’Italia, in cui confluiscono diversi ex membri di Alleanza Nazionale.

Il 9 giugno 2021 è nominato presidente del Copasir, incarico che ha ricoperto fino a fine legislatura. I rumors su un suo possibile ruolo di Ministro della Difesa sono abbastanza fondati, anche se il totoministri, per sua natura, vede continuamente l’annuncio di nomi sicuriche vengono rapidamente scartati.