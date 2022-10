Celebre personaggio politico, Ignazio La Russa è anche un avvocato ed ex Ministro della Difesa nel Governo guidato da Silvio Berlusconi. Sarebbe lui il potenziale candidato alla Presidenza del Senato, mentre a Montecitorio si fa strada il nome di Riccardo Molinari.

Ignazio La Russa ha contribuito più volte a delle tappe fondamentali della politica italiana: è tra i fondatori del partito Fratelli d’Italia, ma al tempo stesso è anche celebre per le numerose parodie legate al suo inconfondibile accento.

Ecco chi è Ignazio La Russa: la sua biografia, la carriera politica, la vita privata e alcune curiosità sul prossimo candidato alla presidenza del Senato.

Chi è Ignazio La Russa: breve biografia dell’ex ministro della Difesa

Ignazio la Russa è nato a Paternò, in Provincia di Catania, il 18 luglio 1947 da una famiglia con “passioni ed esperienze politiche”, se così possiamo dire.

Suo padre è Antonio La Russa, segretario del Partito Nazionale Fascista locale, divenuto poi senatore. I fratelli, invece, sono Romano La Russa, ex europarlamentare, e Vincenzo La Russa, avvocato e parlamentare. Infine, c’è anche una sorella: Emilia La Russa.

Ignazio La Russa ha studiato a San Gallo in un collegio svizzero, per poi iscriversi all’Università di Giurisprudenza a Pavia. Dopo la laurea, prima di entrare in politica, ha svolto la professione di avvocato. Uno dei suoi incarichi maggiori è stato quello di difensore civile nel processo per l’omicidio di Sergio Ramelli.

Ignazio La Russa, la carriera politica: da Fratelli d’Italia al Governo Berlusconi

L’ingresso in politica di Ignazio La Russa è tanto precoce quanto legata alla destra. Lui stesso ha dichiarato.

Avevo dieci anni quando, con mio padre Antonio, senatore del Msi, parlai per la prima volta da un palco, alla vigilia delle elezioni comunali.

Tra gli anni ’70 e ’80, La Russa ha partecipato a diverse battaglie politiche della Destra in Lombardia, divenendo anche consigliere regionale nel 1985. Nel 1992, invece, è entrato alla camera.

Nel 1004 diviene vicepresidente della Camera dei Deputati, e nel corso degli anni diviene un uomo chiave per Montecitorio. L’8 maggio 2008 viene nominato Ministro della Difesa dell’allora Governo guidato da Silvio Berlusconi.

Sempre fedele ad Alleanza Nazionale – anche dopo la fusione con il Popolo delle Libertà –, nel 2012 fonda Fratelli d’Italia insieme a Giorgia Meloni e Guido Crosetto.

L’anno seguente è stato rieletto alla Camera, mentre nel 2018 è divenuto vicepresidente del Senato.

Ignazio La Russa: la vita privata e alcune curiosità

Ignazio la Russa è sposato con Laura De Cicco da più di trent'anni. Dalla loro unione sono nati tre figli: Antonino Geronimo, Leonardo Apache e Lorenzo Cochis.

Un interessante curiosità su La Russa riguarda il suo marcato accento, che spesso si è prestato a parodie geniali da parte di alcuni noti personaggi televisivi: tra gli altri anche Maurizio Crozza e Dario Ballantini.

Nell’ambito della televisione, La Russa è apparso in numerose trasmissioni sportive, sempre fedele al suo grande amore per l’Inter. E non solo: ha fatto anche il doppiatore in uno degli episodi dei Simpson intitolato “Dolce e amara Marge”.