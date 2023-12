Il 14 dicembre prenderà il via Atreju: cos'è, significato del nome, ospiti

Scopriamo insieme cos'è Atreju e come mai si chiama in questo modo.

Cos'è Atreju? Questo nome è su tutte le pagine dei principali giornali italiani e viene pronunciato spesso tra le fila politiche legate al centrodestra. Sebbene gli appassionati di politica conoscano bene questo importante evento, non è noto a molti il significato del nome e la sua origine.

Il 14 dicembre prenderà il via Atreju: cos'è e significato del nome

Andiamo per gradi e iniziamo dicendo che Atreju è la manifestazione più importante organizzata dal partito al governo Fratelli d'Italia (FdI). Tra i fondatori di Atreju figura la leader di FdI e presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, che nel 1998, quando militava tra le fila Azione Giovani, diede il via alla prima edizione della manifestazione.

Oggi Atreju non rappresenta solo un evento legato ai militanti di Gioventù Nazionale, sezione giovanile di FdI, ma è una manifestazione in cui più personalità legate al mondo della politica, a prescindere dall'orientamento, hanno modo di confrontarsi e scambiarsi idee ed opinioni in un clima di festa.

Ora che abbiamo capito cos'è Atreju, scopriamo l'origine del nome. Atreju non è nient'altro che Atreiu, il protagonista di La storia infinita, libro di Michael Ende, che è diventato famoso anche per l'omonimo film girato nel 1984. Ma perché il movimento giovanile di FdI ha scelto proprio questa figura? Il sito ufficiale della manifestazione ha spiegato perché hanno scelta di nominare il loro evento più importante con il nome di un personaggio di un libro. Atreiu:

Vuole incarnare l’esempio di un giovane impegnato nel confronto quotidiano contro le forze del Nulla, contro un nemico che logora la fantasia della gioventù, ne consuma le energie, la spoglia di valori ed ideali, sino ad appiattirne le esistenze.

Gli ospiti di Atreju 2023

Il nome degli ospiti è ormai ufficiale in quanto l'evento inizierà domani, 14 dicembre 2023, e terminerà domenica 17 dicembre 2023. La manifestazione si svolgerà presso i Giardini di Castel Sant'Angelo, a Roma, dalle 9.00 alle 22.00.

Anche quest'anno, come gli altri anni, ci saranno molti ospiti internazionali importanti come: Edi Rama, presidente dell'Albania, Santiago Abascal, leader del partito spagnolo Vox e Rishi Sunak, primo ministro inglese.

È stata svelata anche l'identità dell'ospite speciale di questa edizione: Elon Musk. L'imprenditore miliardario sarà infatti a Roma per prendere parte ad Atreju 2023.

Tra gli esponenti della politica italiana non mancheranno sicuramente la leader di FdI e presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e il presidente del Senato Ignazio La Russa. A Castel Sant'Angelo è attesa anche un'ampia fetta di maggioranza che non comprende solo i rappresentati di FdI.

Saranno presenti anche politici di spicco dell'opposizione come: Matteo Renzi, Angelo Bonelli, Carlo Calenda e Michele Emiliano. I grandi assenti saranno invece Giuseppe Conte ed Elly Schlein, che hanno perso l'occasione per confrontarsi con gran parte della classe politica italiana.

