La foto di Giorgia Meloni sul Wall Street Journal diventa un meme: ecco il significato

Durante un dibattito in Aula alla Camera dei Deputati, Giorgia Meloni si è nascosta sotto la sua giacca grigia in risposta al leader dei Verdi, Angelo Borrelli, che chiedeva alla premier di non guardarlo con quello "sguardo inquietante". La reazione della premier e la foto sono diventati un meme, al punto che anche il Wall Street Journal ha messo la Meloni in prima pagina.

Ma che cosa significa quel meme che vede Giorgia Meloni nascondersi sotto la giacca in Aula? Ecco spiegato il significato di questa reazione.

La foto di Giorgia Meloni sul Wall Street Journal

"Don't look at me with your disturbing eyes", questo è il titolo che il Wall Street Journal ha inserito prima dell'immagine di Giorgia Meloni nascosta nella giacca durante una seduta in Aula a Montecitorio.

Un gesto probabilmente ironico quello di Giorgia Meloni che ha deciso di nascondersi sotto alla giacca grigia in risposta al leader dei Verdi, che le chiedeva gentilmente di non guardarlo con quello sguardo inquietante.

Nonostante l'ironia, le opposizioni hanno mosso forti critiche di fronte a questo comportamento, che ha esposto il nostro Paese (come ha scritto Giuseppe Conte sui social) a uno "spu**anamento mondiale".

L'immagine è stata colta dai media nazionale e ha iniziato a diffondersi rapidamente sul web, fino ad arrivare in ambito internazionale.

Giorgia Meloni si nasconde nella giacca: il significato del meme

Il significato di questo meme, che è già virale sul web, è molto particolare: utilizzato enormemente su Twitter (X), ha poi iniziato a diffondersi anche su Instagram e in poche ore ha ottenuto quasi 70.000 like.

Meloni che si nasconde sotto la giacca è un’ottima base per un sacco di meme: per esempio, citandone alcuni, “Forse abbiamo trovato Kate”, “Vieni a mamma che già non ti fa niente” o “Risolto il mistero di Sleepy Hollow”.

Il potete di questi meme, come è spesso accaduto con le barzellette di Berlusconi, ma anche con le dichiarazioni di Salvini, è quello di distrarre le persone dalla questione fondamentale: ciò che tutti ricorderanno di quella seduta in Aula a Montecitorio non saranno certo gli argomenti portati a dibattito, ma solo lo scatto di Meloni sotto la giacca.

Nella stessa seduta è stato colto anche un altro momento particolare, quello in cui Giorgia Meloni e Matteo Salvini sono stati immortalati molto vicini e "intimi", abbracciati tra loro: in questa cornice, alcuni membri del Parlamento hanno addirittura deciso di urlare "Bacio!". Un po' azzardato, o forse troppo esagerato, ma al popolo del web è piaciuto moltissimo.

Giorgia Meloni ironizza, ma poi chiede scusa pubblicamente

La stessa premier Giorgia Meloni ha ironizzato sull'accaduto con un post sui social, spiegando che la sua reazione (nascondersi sotto alla giacca in modo assolutamente ironico) di fronte alle parole del leader dei Verdi Bonelli in Aula ("non mi guardi con sguardo inquietante") non voleva affatto intimorire i presenti.

Anzi, Meloni chiede scusa pubblicamente al collega e a "chiunque altro possa eventualmente sentirsi intimorito".