Chico Forti torna in Italia dopo 24 anni di carcere negli USA: l'annuncio di Meloni

"Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti". Sono queste le parole di Giorgia Meloni dopo il raggiungimento di un accordo per il rientro in Italia del 65enne che nel 2000 venne condannato da un tribunale della Florida per l’omicidio premeditato di un imprenditore australiano, di cui si è sempre dichiarato innocente.

Ecco la storia di Chico Forti, come è stato liberato e perché è una vittoria per l'esecutivo di Giorgia Meloni.

Chico Forti tornerà in Italia: l'annuncio di Giorgia Meloni

Era da diversi anni che i governi si prodigavano per la liberazione di Chico Forti, l’ex surfista e produttore televisivo trentino che è stato condannato all'ergastolo negli USA: dopo 24 anni di detenzione, è giunto il momento per l'uomo di tornare in Italia.

È un giorno di gioia per Chico, per la sua famiglia, per tutti noi. Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto e ora lo aspettiamo in Italia - ha detto la premier in un video diffuso dopo il vertice con Biden - È un risultato frutto dell’impegno diplomatico di questo governo, della collaborazione con lo Stato della Florida e con il governo Usa, che ringrazio.

Uno dei successi più tangibili per il Governo guidato da Giorgia Meloni, che ha ottenuto l'autorizzazione per il ritorno in Italia di Chico Forti: esultano i familiari del 65enne e anche Franco Ianeselli, sindaco di Trento, che da anni si sono battuti per raggiungere questo risultato.

Chico Forti, quando rientra in Italia?

Il rientro in Italia per Chico Forti non sarà immediato, in quanto la procedura prevede diversi momenti:

• il Department of Justice dovrà trasmettere al Ministero di Giustizia italiano la sentenza tradotta e la documentazione prevista;

• Il Ministero della Giustizia italiano dovrà girare la sentenza all’autorità giudiziaria, che a sua volta dovrà riconoscerla e metterla in esecuzione;

• solo allora verrà organizzato il trasferimento oltreoceano.

Ci vorrà del tempo, ma il risultato è stato raggiunto e per molti potrebbe essere considerato una grande vittoria.

Chi è Chico Forti: la sua storia

Chico Forti è sempre stata una figura ambivalente: molti si sono battuti per la sua innocenza e per il suo rientro in Italia, mentre altri lo hanno sempre dichiarato colpevole. L'opinione pubblica è spaccata sul caso di Chico.

Enrico Forti - questo è il suo vero nome - ha compiuto 65 anni l'8 febbraio scorso: è stato il 25esimo compleanno festeggiato in cella a Miami, dove sta scontando l’ergastolo per l'omicidio di Dale Pike, del quale si è sempre professato innocente. E sarà l'ultimo.

L’ex imprenditore e campione di vela trentino è in carcere dall’11 ottobre 1999, nonostante abbia gridato ai quattro venti la sua innocenza, spingendo sempre più sostenitori a muoversi per lui con campagne di sensibilizzazione in tutta Italia e all’estero.

Il sostegno a lui e alla sua famiglia era notevole, al punto da coinvolgere anche diversi personaggi famosi nel mondo dello spettacolo: da Fiorello, Jovanotti, Rocco Siffredi, Joe Squillo ad Andrea Bocelli.