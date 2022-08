Scioperi, mancanza di personale di bordo e di terra hanno provocato migliaia di cancellazioni di voli in Europa, e non solo. Ad essere colpite sono soprattutto le compagnie low cost, che nonostante stiano ricavando nuovamente profitti rispetto ai due anni passati (Ryanair, per esempio, ha registrato un utile netto nel primo trimestre di 170 milioni di euro), hanno visto molti dei loro dipendenti incrociare le braccia e bloccare il sistema del trasporto aereo.

Ad agosto la situazione rischia di infuocarsi ulteriormente, visto che le prenotazioni sono maggiori dei mesi estivi precedenti. Secondo Assoturismo, se la situazione di incertezza negli aeroporti, tra bagagli smarriti, voli cancellati o in ritardo dovesse continuare anche ad agosto, il turismo italiano potrebbe perdere 1,2 milioni di passeggeri.

Vediamo quali sono le compagnie aeree più esposte e col maggior numero di cancellazioni.

Queste sono le compagnie aeree con più voli cancellati

Fino a quest’estate le compagnie low cost garantivano un servizio puntuale e abbastanza efficiente. Ora però i nodi irrisolti di una strategia al ribasso, in particolare gli stipendi dei dipendenti, stanno mostrando un rovescio della medaglia che potrebbe stravolgere, in futuro, il modello di business stesso. Infatti, delle cinque società col maggior numero di voli cancellati, tre appartengono a compagnie a basso costo. Si tratta di:

Easyjet (568 voli annullati)

Wizz Air (205)

Ryanair (170)

Lufthansa (202) Ita Airways (160)

Le rotte e gli aeroporti con i maggiori disagi

La rotta Londra Heathrow - Milano ha una percentuale di voli annullati vicina al 23%. Una record negativo di recente battuto da quella che va da Francoforte sul Meno a Roma, con ben 51 voli soppressi. Un’altra a rischio è quella di Milano – Minorca, in cui più di un quinto dei voli totali è stato cancellato. Poco più in basso alla classifica dei peggiori troviamo appaiate le tratte Monaco-Venezia e Madrid-Roma (30 cancellazioni).

Anche per i voli interni ci sono stati grandi disagi: le tratte travolte dall’ondata di scioperi sono Roma-Catania, Milano-Catania, Roma-Palermo e Cagliari-Milano.

Per quanto riguarda i ritardi, in grado di impattare ugualmente sulle destinazioni dei passeggeri (si pensi al rischio di perdere una coincidenza), il Wall Street Journal riporta che gli aeroporti europei più in difficoltà sono quelli di Francoforte sul Meno, Parigi (Charles De Gaulle), Amsterdam, Londra (sia Heathrow che Gatwick). Fra quelli italiani spiccano Roma Fiumicino e Milano Malpensa. Unica nota positiva è l’affidabilità di Bergamo-Orio al Serio, che risulta l’aeroporto più puntuale in tutta Europa.