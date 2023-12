Scopriamo come comportarsi a Natale per evitare di prendere il Covid o diffonderlo.

Quali sono i comportamenti da adottare a Natale per evitare i contagi di Covid che sono sempre più in aumento? Le linee guida sono le stesse che ci hanno accompagnato dal 2020 ad oggi ma ci sono alcune differenze importanti.

Casi Covid in aumento: le linee guida su come comportarsi a Natale

La prima differenza rispetto al periodo 2020-2021 è che non vi sono obblighi istituiti da parte del governo e del ministero della Salute, dunque ogni cittadino è libero di fare come meglio crede in caso di positività al Covid o sintomi influenzali.

È buona norma, però, a prescindere dal Covid, non uscire dalla propria abitazione se si hanno sintomi influenzali come: febbre, raffreddore, mal di gola o altri sintomi che possono fungere da vettori per il contagio di un qualsiasi virus.

Quindi, qualora si dovesse risultare positivi al famigerato Covid, o si dovesse essere influenzati, sarebbe meglio non recarsi nelle abitazioni dei propri amici e parenti per evitare di diffondere eventuali infezioni. Questa buona norma comportamentale dovrebbe essere rispettata soprattutto se c'è il rischio di essere a contatto con persone anziani o fragili.

Prevenire meglio che curare

Per evitare il contagio, e quindi prevenire infezioni da Covid o influenza, sarebbe opportuno, se si viaggia in treno, in aereo o in qualsiasi altro mezzo affollato, indossare un dispositivo di protezione per ridurre il rischio di contrarre un infezione e poter passare così il Natale con i propri cari e non a letto con la febbre.

Un altro modo per abbassare le probabilità di contrarre il Covid e passare un sereno Natale è quello di vaccinarsi. Il vaccino è sempre gratuito e aperto a tutti ed è fortemente raccomandato per anziani e fragili.

Cosa dicono le istituzioni

Il Covid, oggi, non fa più così paura, ma è necessario comunque mantenere alta la guardia per evitare di ammalarsi. Il governo italiano, così come gli altri governi mondiali, ha allentato la presa e infatti tutte le norme che abbiamo citato sono solo fortemente consigliate ma non obbligatorie. In caso di positività al Covid o in caso di sintomi influenzali, infatti, non esiste più alcun obbligo di isolamento e i cittadini sono liberi di uscire, viaggiare o andare al lavoro.

Ciò nonostante, per dovere civico, sarebbe meglio evitare certi comportamenti in caso di influenza o positività al Covid, sia per favorire il processo di guarigione che per tutelare gli altri; d'altronde era così anche prima dell'emergenza Covid scattata nel 2020.

