Cosa fare se si è positivi al Covid: regole e consigli su tampone e mascherina

Cosa fare se si è positivi al Covid oggi? Benché la situazione sia ancora sotto controllo e oggi non si parli più di pandemia, ci sono ancora delle indicazioni e alcune regole di buon senso a cui ci si può affidare. Restrizioni, obblighi e limitazioni, infatti, sono molto più elastici.

Isolamento, tamponi e mascherine obbligatorie sono ricordi che non vorremmo mai far riaffiorare. La legge oggi non impone severe regole da questo punto di vista.

Tuttavia, considerando che, secondo le previsioni, a Natale ci aspetta un nuovo picco, va sempre considerato che ci sono ancora soggetti considerati a rischio. Questo richiede, da parte di coloro che dovessero risultare positivi, un comportamento consapevole e prudente per contenere la diffusione del contagio.

Quali sono le nuove regole in caso di positività al Covid?

Come già accennato, oggi le regole contro la diffusione dei contagi da Covid-19 sono senza dubbio meno ferree.

Il tampone non è più obbligatorio, anche quando si manifestano sintomi che possono essere attribuiti al contagio da questo virus o quando si è avuto un contatto con una persona positiva.

L’unico caso in cui il tampone si rende obbligatorio ha a che fare con quei luoghi in cui possono essere presenti persone fragili. Parliamo, dunque, di strutture sanitarie, nelle quali si rende necessario effettuare il tampone, nonché test per altri virus respiratori, ai pazienti che mostrano sintomi in entrata di ospedali e pronto soccorso.

È raccomandato, invece, il tampone per chi deve accedere a strutture residenziali sanitarie e socio-sanitarie.

Anche per quanto riguarda le mascherine, ad oggi non vi è nessun obbligo di indossarla, anche in caso di positività. Ciò significa che non si rischia alcuna sanzione e che l’utilizzo della mascherina rimane raccomandato, ma non costituisce obbligo.

È necessario sottolineare, comunque, che l’utilizzo della mascherina è ancora consigliato. Pur non essendoci alcun obbligo, né il rischio di incorrere in sanzioni, il buon senso dovrebbe sempre portarci a mettere la mascherina se si decide di uscire di casa, specialmente se in presenza di una sintomatologia acuta.

Chi ha il Covid può andare a lavorare?

Quanto appena detto, chiarisce già alcuni punti che riguardano coloro che, positivi al Covid, si chiedono se possano andare a lavorare.

Ebbene, da questo punto di vista, oggi il tampone positivo non giustifica l’assenza al lavoro. Ciò significa che il lavoratore può uscire di casa e raggiungere il posto di lavoro, specialmente se presenta una sintomatologia lieve o, ancor più, se è asintomatico. Come abbiamo detto, viene sempre consigliato l’utilizzo della mascherina, meglio se FFP2, ma rimane una raccomandazione e non un obbligo.

Chiaramente, le cose cambiano da caso a caso. Il medico curante, infatti, può comunque rilasciare il certificato di malattia qualora la sintomatologia comprometta le capacità lavorative del paziente.

Chi ha il Covid può andare a scuola?

Quanto abbiamo appena detto per il lavoratore, vale anche per lo studente che risulti positivo al tampone.

Non c’è l’obbligo di rimanere a casa, né di isolamento, né di dover effettuare il tampone per certificare la negativizzazione.

È chiaro che, come per i lavoratori, un’attenta valutazione del caso possa aiutare a individuare il comportamento più corretto. Se lo studente non mostra sintomi, può liberamente andare a scuola. Può farlo anche con una sintomatologia più acuta, ma in quel caso il Ministero invita alla prudenza, consigliando di completare la guarigione a casa, in modo da non rischiare di contagiare anche i compagni o gli insegnanti.

Ciò significa, anche qualora lo studente dovesse risultare asintomatico, che l’utilizzo della mascherina rimane la precauzione più consigliata per evitare la diffusione dei contagi.

Cosa fare in caso di positività al Covid oggi: raccomandazioni generali

Come abbiamo visto, la positività al Covid oggi non implica il rispetto di regole ferree come l’isolamento, il tampone o la mascherina obbligatori.

Per quanto la situazione sia sotto controllo, è sempre bene riflettere sul fatto che ci sono persone che presentano fattori di rischio che possono portare a un aggravamento. Per questo motivo, chi è positivo, pur non dovendo sottostare a limitazioni per legge, può comunque attuare un comportamento che miri al contenimento dei contagi.

Tra le raccomandazioni in caso di positività in tal senso troviamo: