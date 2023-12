Covid, raddoppiano i contagi in Italia: quasi 900 morti in 30 giorni, la situazione

Nelle ultime settimane i casi di Covid registrati in Italia sono raddoppiati: cosa sta succedendo? Il punto della situazione, i dati e come prevenire l'infezione.

Raddoppiano i contagi di Covid registrati in Italia, si parla di quasi 900 morti in 30 giorni, ma che cosa sta succedendo? Sono in molti a chiedersi se l'infezione proveniente dalla Cina possa tornare a gamba tesa nel nostro Paese, e l'ipotesi non è affatto da scartare.

Ecco quali sono i numeri del Covid in Italia ad oggi e come possiamo prevenire la diffusione del virus tra le fasce più deboli della popolazione.

Covid, raddoppiano i contagi in Italia: i dati

I casi settimanali sono raddoppiati, i ricoveri sono in aumento e i contagi da Covid continuano a preoccupare gli esperti: complici il freddo, ma anche la campagna vaccinale ormai ferma e alcuni comportamenti sbagliati da parte delle persone. L'infezione continua a diffondersi in Italia, e non solo tra i soggetti più fragili.

I dati della fondazione Gimbe rivelano un aumento dei contagi da Covid-19 nelle ultime tre settimane, dopo un mese (ottobre) di sostanziale stasi.

Come scrive il Corriere della Sera, confrontando i dati relativi alle settimane 2-8 novembre e 23-29 novembre si osserva che

il numero dei casi è aumentato da 26.855 a 52.175 (+94,3%), il tasso di positività dei tamponi dal 13,6% al 18,8%, l’incidenza settimanale da 46 casi a 89 casi per 100mila abitanti, mentre la media a 7 giorni è passata dai 3.469 casi del 2 novembre ai 7.454 del 29 novembre.

Eccetto la fascia da 0 a 9 anni, dobbiamo sottolineare come l’incidenza aumenta progressivamente con l’età.

Covid, cosa sta succedendo in Italia

Oltre ai contagi, aumentano anche i ricoveri in ospedale: basti pensare che nel mese di novembre si è reso necessario un aumento dei posti letto negli ospedali, rispettivamente in area medica da 3.632 a 5.741 (+58,1%) e in terapia intensiva da 99 a 170 (+71,7%).

Anche il tasso di ospedalizzazione aumenta all'aumentare dell'età del paziente, e se anche i posti occupati nelle terapie intensive siano piuttosto limitati (segno che l'infezione ha perso la sua severità), non bisogna dimenticare che nelle persone anziane, fragili o con patologie multiple il Covid può aggravare lo stato di salute.

C'è poi il capitolo relativo ai decessi, che sono raddoppiati nelle ultime quattro settimane: da 148 (26 ottobre-1 novembre) a 291 (23-29 novembre), per un totale di 881. L'Istituto Superiore di Sanità ha riferito che spesso si tratta di persone ver 80 o soggetti fragili.

E l'impennata di casi Covid dovrebbe spingere questi soggetti fragili a effettuare la vaccinazione, in modo da prevenire il contagio: solo loro alcuni dei soggetti che dovrebbero effettuare la vaccinazione in autunno.

Come prevenire la diffusione del Covid

L'unica arma a disposizione per prevenire la diffusione del Covid è quindi la vaccinazione, che le Regioni devono promuovere soprattutto per i soggetti più fragili.

Ma come si possono distinguere i sintomi del Covid dall'influenza? Spesso può essere necessario effettuare un tampone presso i centri autorizzati, anche se con la diffusione dei test fai-da-te e l'abrogazione dell'obbligo di isolamento, alcuni soggetti positivi potrebbero non comunicare la propria condizione.

La fondazione Gimbe invita quindi ad adottare comportamenti responsabili, soprattutto nei prossimi mesi quando il virus potrebbe tornare a diffondersi ancor di più nel nostro Paese.