L'Italia si prepara al voto, visto che esattamente tra due mesi, il 25 settembre, gli italiani dovranno recarsi alle urne per scegliere chi dovrà guidare il Paese per i prossimi 5 anni.

Draghi resterà in carica per gli affari correnti fino alle elezioni

Giovedì scorso il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha rassegnato le dimissioni nella mani del Presidente della Repubblica.

Il Capo dello Stato ha preso atto di questa decisione e ha chiesto all'ex banchiere centrale di rimanere in carica per gli affari correnti.

Governo Draghi: cosa può fare fino al voto?

Gli analisti di Equita SIM, in una nota diffusa oggi evidenziano che nella circolare firmata dal presidente del consiglio dimissionario, Mario Draghi, per definire il perimetro degli affari correnti c’è esplicito riferimento alle "emergenze" derivanti dalla guerra, dal Covid e all’attuazione del PNRR.

Quest'ultima viene ricompresa tra gli "obblighi internazionali e comunitari" e questo consente al Governo di adottare disegni di legge, in deroga a un divieto quasi assoluto per i periodi di crisi. Il Governo procederà anche con l’adozione di regolamenti governativi o ministeriali.

Secondo Equita SIM, il lavoro del Governo sull’attuazione del PNRR non sarà comunque facile: non bastano le indicazioni formali, ma la possibilità di agire deve essere verificata sui singoli interventi, non scontata in fase di campagna elettorale.

Govrno Draghi: attuazione legge sulla concorrenza 1° banco di prova

L’attuazione della legge sulla concorrenza, uno degli obiettivi del PNRR da approvare entro fine 2022, rappresenta già il primo banco di prova.

Il testo del Ddl concorrenza ha visto il via libera in commissione nella giornata di venerdì scorso, con lo stralcio della riforma del settore dei taxi, verrà votato domani in Parlamento, a cui seguirà una rapidissima lettura al Senato per il via libero definitivo.

A detta della SIM milanese, la parte più rischiosa è rappresentata dai decreti delegati e provvedimenti attuativi.

Si ricorda che le deleghe sono 7, a cui si aggiungono 4 decreti ministeriali su porti, gas e due su farmaci emoderivati e le linee guida del governo sui poteri Antitrust in merito all’abuso di dipendenza economica delle piattaforme digitali.

Un capitolo centrale del Ddl è il riordino del sistema di gestione dei servizi pubblici locali e del trasporto pubblico locale.

DDL concorrenza: quali i temi hot?

Nel provvedimento ci sono, tra gli altri temi, il rinvio sulla conclusione delle gare regionali per le concessioni idroelettriche, le nuove regole per le concessioni portuali e per la distribuzione del gas, la rivisitazione dell’accreditamento e convenzionamento della sanità privata.

Il DDL include l’obbligo di gara per le concessioni idroelettriche entro dicembre 2023, con la possibilità di arrivare fino al 2024 per le concessioni già scadute.

Dovrebbe inoltre il Governo stabilire come sarà applicato il golden power in via preventiva per i partecipanti alle gare stesse. Il rinnovo delle concessioni senza le gare sarebbe stata la soluzione apprezzata dal mercato.

Sarà importante verificare quale regolamentazione introdurrà il DPCM per l’ammissione alle gare e se ulteriori modifiche regolatorie saranno introdotte in futuro.

Governo Draghi: focus sul DL Aiuti-bis

Infine, inizierà questa settimana l’esame alla Camera dell’aggiornamento del bilancio per finanziare il decreto Aiuti-bis per un ammontare di 12-13 miliardi di euro, cifra importante, frutto soprattutto dell’aumento delle entrate.

Equita SIM ricorda che tra gli interventi previsti in primo piano ci sono le proroghe di bonus bollette e sconti imprese.