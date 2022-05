Elezioni Amministrative 2022. Tra le città che vanno al voto domenica 12 giugno c'è anche Belluno. La città all'estremo nord del Veneto dovrà scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Nuovo sindaco perchè dopo due mandati l'attuale sindaco Jacopo Massaro non è più eleggibile.

Con Massaro fuori gioco per via della legge che vieta il terzo mandato consecutivo sono tre i candidati sindaci che si giocano l'elezione a sindaco di Bolzano il 12 giugno prossimo. Vediamo candidati, liste, sondaggi e il funzionamento delle regole elettorali.

Elezioni Amministrative Belluno 2022: ecco le regole legate al voto

Belluno come tutti i Comuni italiani con più di 15.000 abitanti ha un sistema elettorale che prevede un doppio turno per l'elezione del sindaco.

Se al primo turno uno dei candidati ottiene il 50% più uno dei voti è eletto direttamente sindaco.

Se invece nessuno dei candidati alla carica di primo cittadino ottiene la maggiorana assoluta dei voti, si tiene domenica 26 giugno il secondo turno di ballottaggio tra i due candidati che risultano più votati al primo turno.

Va ricordato che si vota nella sola giornata di domenica 12 giugno senza nessuna prosecuzione al lunedì come avvenuto per diversi appuntamenti elettorali anche del passato recente.

Il 12 giugno oltre alle amministrative in tanti Comuni italiani (quasi 1000) si tengono anche in tutta Italia i cinque referendum sulla Giustizia che sono stati ammessi dalla Corte Costituzionale.

Nella serata di domenica 12 giugno si tiene lo spoglio delle schede referendarie. Mentre lunedì 13 giugno a partire dalle 14 si tiene lo spoglio delle elezioni comunali.

Elezioni Amministrative Belluno 2022: ci sarà un nuovo sindaco perchè Massaro non è più eleggibile

Massaro è sindaco di Belluno dal 2012. Si è candidato alle elezioni amministrative del 2012.

Ha vinto al ballottaggio le elezioni amministrative del 2012 raccogliendo il 63% dei consensi alla guida di uno schieramento civico con riuscendo così a battere Claudia Bettiol, candidata del Partito Democratico sostenuta da Rifondazione Comunista, dall'Italia dei Valori e dalla lista civica Tutti per Belluno.

Massaro si è ricandidato alle elezioni comunali del 2017 alla guida di una coalizione di liste civiche. Al ballottaggio si impone con il 63,15% sul candidato indipendente di centro-destra Paolo Gamba. Massaro tra qualche settimana lascerà la poltrona di sindaco di Belluno ma è candidato nuovamente per il consiglio comunale in una lista che sostiene il candidato sindaco Giuseppe Vignato.

Elezioni Amministrative Belluno 2022: ecco i tre candidati in lizza

Sono tre i candidati in lizza per diventare il sindaco di Belluno.

Nel Comune Veneto il centrodestra si presenta unito e schiera il campione paralimpico Oscar De Pellegrin. Si presenta spaccato il centrosinistra.

Da un lato c'è Giuseppe Vignato appoggiato dal Partito Democratico e da diverse liste civiche tra cui la lista In Movimento che schiera al suo interno anche il sindaco uscente.

Ma c'è un'altra coalizione anche con esponenti di area centrosinistra che candida a sindaco l'attuale vicesindaco e assessore al Bilancio Lucia Olivotto. Si tratta quindi di una situazione nella quale occorrerà vedere che atteggiamento avrà l'elettorato di centrosinistra.

Elezioni Amministrative 2022: ecco le liste a sostegno dei candidati a sindaco

Le Elezioni Amninistrative per il Comune di Belluno vedono tre candidati in lizza. Ecco le liste che sostegono i diversi candidati sindaco.

Negli uffici comunali di Belluno sono state presentate dieci liste in tutto che appoggiano i 3 candidati.

quattro le liste ad appoggiare il candidato Oscar De Pellegrin : Belluno al centro, Noi con Oscar, Fratelli d'Italia e Lega.

: Belluno al centro, Noi con Oscar, Fratelli d'Italia e Lega. due le liste a sostegno di Lucia Olivotto : Insieme per Belluno, Belluno bene comune

: Insieme per Belluno, Belluno bene comune quattro le liste che supportano Giuseppe Vignato: Valore Comune, Partito Democratico, Belluno D+, InMovimento

Dieci liste per tre candidati sindaci quindi.

Elezioni Amministrative Belluno 2022: ecco chi è Oscar De Pellegrin

Oscar De Pellegrin, come illustra il suo sito internet, è nato a Belluno il 17 maggio 1963.

All'età di 21 anni, scrive, le “conseguenze di un incidente sul lavoro mi portano a percorrere le strade della vita in sedia a rotelle”. Ma questo “incontro col destino” non mi ferma: anzi, mi spinge ad andare lontano. Grazie allo sport: inizio con il tiro a segno, nella specialità della carabina. E, a seguire, passo al tiro con l’arco.

Prende parte a sei edizioni delle Paralimpiadi: da Barcellona 1992 ad Atlanta ’96, passando per Sidney 2000 e Atene 2004, fino ad arrivare a Pechino 2008 e a Londra. Il 2012 è un anno magico: perché viene scelto dal Comitato italiano paralimpico come portabandiera per rappresentare tutti gli atleti paralimpici italiani.

"E perché in Inghilterra - prosegue il candidato sindaco del centrodestra - chiudo la mia carriera da atleta con una medaglia d’oro: nell’ultima gara e all’ultimo tiro".

E poi arriva all'oggi: "Ho deciso di candidarmi al ruolo di sindaco per amore della mia città. Una città che ho sempre portato con me, in tutto il mondo e con orgoglio. E per la quale metto a disposizione il mio bagaglio di esperienze, la mia concretezza e una capacità di ascolto che ho affinato nel corso degli anni".

Al “centro” ho sempre mirato: nello sport, come nel sociale. E sarà così anche in questa nuova avventura. “Belluno al centro”: della socialità e della cultura, della sicurezza e della sanità, della crescita e dello sviluppo.

Elezioni Amministrative Belluno 2022: ecco chi è Lucia Olivotto

Lucia Olivotto è stata eletta nella lista civica “Insieme per Belluno” che sosteneva la candidatura a sindaco di Jacopo Massaro nel 2012. E’ attualmente vicesindaco e assessore al bilancio, di professione è dottore commercialista.

Lucia Olivotto ha accettato la candidatura con le seguenti parole:

“Ringrazio il gruppo di cittadine e cittadini che con la loro iniziativa di raccolta di firme hanno sostenuto la mia candidatura. Un esempio di democrazia dal basso, che mi è piaciuto”.

Elezioni Amministrative Belluno 2022: ecco chi è Giuseppe Vignato

Giuseppe Vignato è sostenuto dal Partito Democratico e da tre liste civiche.

Un'alleanza progressista e riformista di impronta di centro sinistr sostinebe Vignato. Belluno D+, In Movimento, Vignato valore comune e il Partito Democratico sostengono la sua corsa.

Dopo 10 anni di battute d’arresto il partito di Enrico Letta spera di avere trovato nel candidato sindaco Vignato il giusto collante punto di sintesi tra anime politiche e civiche che possa riconquistare il Comune di Belluno.

Elezioni Amministrative Belluno 2022: i sondaggi elettorali

C'è un sondaggio politico sulle elezioni comunali di Belluno. Ma va fatta una premessa doverosa. Si tratta di un sondaggio piuttosto datato visto che risale al 31 gennaio 2022 quando nemmeno tutti i candidati erano noti.

I dati quindi vanno presi con le pinze si tratta di un sondaggio Winpoll per Scenaripolitici.com.

Si traccerebbe un sostanziale testa a testa tra centrodestra e centrosinistra, con Oscar De Pellegrin candidato dei primi e Giuseppe Vignato dei secondi estremamente vicini. In una situazione di sfida a due come è stato sondato Vignato avrebbe il 50,8% mentre De Pellegrin il 49,2%. Ma occorre vedere la partita con la presenza di Lucia Olivotto e vedere se ci sarà il ballottaggio oppure no.

Dal punto di vista delle intenzioni di voto alle liste in testa ci sarebbe il Partito Democratico con il 30,7%, poi la Lega al 26,5%. Terzo partito a Belluno Fratelli d'Italia al 17,6%.