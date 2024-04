Le voci circolavano da alcuni giorni, ma nel pomeriggio del 18 aprile è arrivata l’ufficialità: Ilaria Salis sarà candidata con Avs alle elezioni europee. La docente italiana di 39 anni, ancora detenuta in Ungheria perché accusata di aver aggredito un gruppo di neofascisti, avrebbe dapprima rifiutato di correre alle europee con il partito Democratico e successivamente – d’accordo con il papà – avrebbe accettato di diventare capolista nel collegio del Nord-Ovest per Alleanza Verdi e Sinistra.

Ilaria Salis è candidata alle europee con Avs

La conferma è stata data da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli subito dopo la firma di Ilaria Salis alle ore 15: “In accordo con Roberto Salis, Alleanza Verdi e Sinistra ha deciso di candidare sua figlia Ilaria, detenuta in carcere in Ungheria, in condizioni che violano gravemente i diritti delle persone“.

Poche ore prima, in modo scherzoso, il leader dei Verdi aveva invece smentito le voci, ma alla fine, attorno alle 19, è arrivato il comunicato ufficiale del partito. Ilaria Salis sarà candidata alle europee dell’8 e 9 giugno prossimi.

Una scelta, come si legge nel comunicato, che punta a “tutelare i diritti e la dignità di una cittadina europea“. L’obiettivo dichiarato è anche quello di generare intorno al suo nome “una grande e generosa battaglia affinché l’Unione Europea difenda i principi dello Stato di Diritto“.

Ilaria Salis in corsa alle europee: la reazione dei partiti

Non sono mancate le immediate reazioni dei leader politici, a partire da Giorgia Meloni che, ancora prima dell’ufficialità aveva dichiarato: “La candidatura (di Ilaria ndr.) non cambierebbe nulla rispetto al lavoro che il governo sta facendo”, ma “la politicizzazione di questa materia non so quanto aiuti in sé”.

Prontamente è arrivata anche la risposta di Matteo Salvini, leader della Lega, alla candidatura di Salis: “È il bello della democrazia. Quanto mi piacerebbe un confronto sul futuro dell’Italia e dell’Europa tra lei e il Generale Vannacci, se dovesse accettare la candidatura con la Lega”.

Cosa succede se Ilaria Salis viene eletta in Europa?

Ma che cosa potrebbe cambiare per Ilaria Salis qualora venisse eletta in Europa? Certamente la sua posizione andrebbe a migliorare, perché potrebbe ottenere l’immunità parlamentare, grazie alla quale sarebbe scarcerata.

I membri del Parlamento europeo, infatti, godono dell’immunità parlamentare grazie alla quale non possono essere arrestati o sottoposti a restrizioni della loro libertà per tutta la durata del mandato, eccetto nel caso in cui vengano fermati in flagranza di reato, cioè mentre lo stanno commettendo.

Nonostante la libertà, dovrebbe comunque affrontare le udienze in tribunale a Budapest in attesa delle decisioni dei giudici sulla sua posizione, ma senza catene, come una donna libera.

Secondo l’avvocatessa Aurora D’Agostino, “dopo l’ultima udienza del 28 marzo è stato chiarissimo che a Ilaria Salis non sarebbero stati concessi i domiciliari” e considerando che all’udienza erano presenti parlamentari italiani del Pd, di Avs e anche di M5s – prosegue l’esperta – “è plausibile che in quella circostanza abbia iniziato a prendere corpo l’idea di candidare Ilaria Salis alle europee”.

Le condizioni di Ilaria Salis in carcere

La docente monzese di 39 anni è stata arrestata l’11 febbraio 2023 insieme ad alcuni militati antifascisti tedeschi con l’accusa di aggressioni a danno di alcuni estremisti di destra che, tra il 9 e il 12 febbraio scorsi, stavano festeggiando il Giorno dell’onore. La sua detenzione ha sollevato moltissime polemiche soprattutto sulle condizioni in cui si trova a vivere nel carcere, considerate dalla famiglia come “disumane”.

Nonostante questo, nell’udienza del 28 marzo scorso il tribunale di Budapest ha respinto la richiesta di passare ai domiciliari in Ungheria presentata dai legali della 39enne. L’elezione in Europa potrebbe segnare quindi la svolta per la giovane Ilaria Salis.